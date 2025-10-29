Thị trường Giá vàng chiều nay 29/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 29/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB tăng 3 triệu lên 148,1 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 149,5 triệu, vàng thế giới vượt 4000 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 29/10/2025

Cập nhật lúc 17h00 chiều nay 29/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 3 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 28/10 hôm qua, giá vàng tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 17h00 ngày 29/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 29/10/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 29/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,100 ▲3000K 148,100 ▲3000K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 144,600 ▲2600K 147,600 ▲2600K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,100 ▲2500K 147,100 ▲2500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,800 ▲2500K 146,800 ▲2500K Nguyên liệu 99.99 141,000 ▲4900K 143,000 ▲4900K Nguyên liệu 99.9 140,800 ▲4900K 142,800 ▲4900K

2. PNJ - Cập nhật: 29/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,100 148,100 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,000 148,000 Vàng Kim Bảo 999.9 145,000 148,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,000 148,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,000 148,000 Vàng nữ trang 999.9 144,800 147,800 Vàng nữ trang 999 144,650 147,650 Vàng nữ trang 9920 143,720 146,720 Vàng nữ trang 99 143,420 146,420 Vàng 916 (22K) 132,480 135,480 Vàng 750 (18K) 103,500 111,000 Vàng 680 (16.3K) 93,150 100,650 Vàng 650 (15.6K) 88,720 96,220 Vàng 610 (14.6K) 82,810 90,310 Vàng 585 (14K) 79,110 86,610 Vàng 416 (10K) 54,130 61,630 Vàng 375 (9K) 48,080 55,580 Vàng 333 (8K) 41,420 48,920

3. SJC - Cập nhật: 29/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,100 ▲3000K 148,100 ▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 146,100 ▲3000K 148,120 ▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,100 ▲3000K 148,130 ▲3000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,300 ▲2100K 145,800 ▲2100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,300 ▲2100K 145,900 ▲2100K Nữ trang 99,99% 141,800 ▲2100K 144,800 ▲2100K Nữ trang 99% 138,866 ▲2079K 143,366 ▲2079K Nữ trang 68% 91,123 ▲1428K 98,623 ▲1428K Nữ trang 41,7% 53,037 ▲875K 60,537 ▲875K

Giá vàng thế giới chiều nay 29/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 17h00 ngày 29/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4023,61 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 120,09 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,3 triệu đồng/lượng.

Tại các của hàng nhỏ, giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh mức 151 - 155 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chính thức tới 6,5 - 7,5 triệu đồng/lượng. Khoảng vênh lớn này cho thấy nguồn cung giá vàng trong nước vẫn hạn chế. Hoạt động gom hàng vẫn xuất hiện khi giá vàng điều chỉnh mạnh, khiến biên độ giao dịch ngày càng giãn rộng.

Giá vàng duy trì chênh lệch lớn giữa thị trường trong nước và thế giới, phản ánh rõ tình trạng vận động lệch pha. Nhiều chuyên gia dự báo tình trạng này có thể kéo dài cho đến khi nguồn cung được cải thiện hoặc cơ quan quản lý đưa ra biện pháp bình ổn mới. Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục neo cao, dù giá thế giới đang điều chỉnh giảm.

Tại Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu 2025 do Hiệp hội Thị trường Vàng Thỏi London (LBMA) tổ chức, giới đầu tư quốc tế thể hiện sự lạc quan hiếm có.

Sau 2 năm liên tiếp đánh giá thấp đà tăng của giá vàng, các đại biểu kỳ vọng giá vàng có thể leo lên 4.980 USD/ounce, tăng khoảng 25% so với hiện nay, tiến gần ngưỡng kỳ vọng 5.000 USD/ounce vào năm sau.

Dự báo này xuất hiện khi giá vàng vừa trải qua đợt điều chỉnh sâu, rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ từ vùng đỉnh hơn 4.360 USD/ounce.

Tuy vậy, giá vàng vẫn hướng tới mức tăng trưởng thường niên mạnh nhất kể từ năm 1979, với mức tăng hơn 50% từ đầu năm. Nhiều chuyên gia tin rằng, nếu các yếu tố vĩ mô ổn định và nhu cầu trú ẩn tiếp tục gia tăng, giá vàng có thể sớm lấy lại đà tăng và chạm mốc kỷ lục mới trong năm 2026.