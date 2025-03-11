Thứ Hai, 3/11/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 3/11: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn03/11/2025 15:30

Giá vàng chiều nay 3/11/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng lên mức 149 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 150 triệu, vàng thế giới tăng lên 4.022 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 3/11/2025

Cập nhật lúc 15h30 chiều nay 3/11/2025, giá vàng miếng trong nước tăng khoảng 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5 - 149 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5- 149 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng chiều nay 3/11: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 15h30 ngày 3/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 3/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 3/11/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
147149
+600+600
Tập đoàn DOJI
147149
+600+600
Mi Hồng
147,5149+500+600
PNJ
147
149
+600+600
Bảo Tín Minh Châu
147,5
149
+600+600
Phú Quý146,5149
+600+600
Vàng ACB147149+600+600
1. DOJI - Cập nhật: 3/11/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ147,000 ▲600K149,000 ▲600K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)145,500 ▲200K148,500 ▲200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ143,500 ▼600K147,500 ▲400K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ143,200 ▼600K147,200 ▲400K
Nguyên liệu 99.99140,500 ▼1300K142,500 ▼1300K
Nguyên liệu 99.9140,300 ▼1300K142,300 ▼1300K
2. PNJ - Cập nhật: 3/11/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9147,000 ▲600K149,000 ▲600K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9145,000 ▼300K148,000 ▼300K
Vàng Kim Bảo 999.9145,000 ▼300K148,000 ▼300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9145,000 ▼300K148,000 ▼300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng145,000 ▼300K148,000 ▼300K
Vàng nữ trang 999.9144,500 ▼500K147,500 ▼500K
Vàng nữ trang 999144,350 ▼500K147,350 ▼500K
Vàng nữ trang 9920143,420 ▼500K146,420 ▼500K
Vàng nữ trang 99143,130 ▼490K146,130 ▼490K
Vàng 916 (22K)132,210 ▼460K135,210 ▼460K
Vàng 750 (18K)103,280 ▼370K110,780 ▼370K
Vàng 680 (16.3K)92,950 ▼340K100,450 ▼340K
Vàng 650 (15.6K)88,530 ▼320K96,030 ▼320K
Vàng 610 (14.6K)82,630 ▼300K90,130 ▼300K
Vàng 585 (14K)78,940 ▼290K86,440 ▼290K
Vàng 416 (10K)54,010 ▼210K61,510 ▼210K
Vàng 375 (9K)47,960 ▼190K55,460 ▼190K
Vàng 333 (8K)41,330 ▼160K48,830 ▼160K
3. SJC - Cập nhật: 3/11/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG147,000 ▲600K149,000 ▲600K
Vàng SJC 5 chỉ147,000 ▲600K149,020 ▲600K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ147,000 ▲600K149,030 ▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143,900 ▲300K146,400 ▲300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143,900 ▲300K146,500 ▲300K
Nữ trang 99,99%142,400 ▲300K145,400 ▲300K
Nữ trang 99%139,460 ▲297K143,960 ▲297K
Nữ trang 68%91,531 ▲204K99,031 ▲204K
Nữ trang 41,7%53,287 ▲125K60,787 ▲125K

Giá vàng thế giới chiều nay 3/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 3/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4022,03 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 18,88 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,2 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-11-03-2025_02_57_pm.png

Sau nhiều tháng tăng mạnh, giá vàng bắt đầu hạ nhiệt khi các yếu tố hỗ trợ đã phản ánh hết, trong khi chính sách thuế mới của Trung Quốc gây thêm áp lực giảm.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, sau chuỗi ngày leo dốc mạnh, giá vàng thế giới và trong nước bắt đầu chững lại, cho thấy đà tăng đã suy yếu.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung Quốc vừa qua đạt nhiều thỏa thuận thương mại quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng thuế quan, khiến giá vàng mất dần động lực tăng.

Trước đó, nhiều yếu tố từng thúc đẩy giá vàng tăng mạnh như việc các ngân hàng trung ương toàn cầu đẩy mạnh mua vàng dự trữ, căng thẳng địa chính trị leo thang hay kỳ vọng Mỹ sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, những thông tin này đã được phản ánh vào giá vàng trong suốt nhiều tháng, khiến thị trường gần như “hết chất xúc tác”. Khi những kỳ vọng không còn mới, giá vàng bắt đầu điều chỉnh giảm dần theo quy luật thị trường.

Một yếu tố mới khiến giá vàng thêm áp lực là chính sách thuế mới do Trung Quốc ban hành. Quốc gia này vừa hủy bỏ chính sách khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp kinh doanh vàng, làm tăng chi phí mua bán vàng trên thị trường nội địa.

Các chuyên gia cho rằng việc này sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ vàng tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới sụt giảm, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng giá vàng thế giới.

Tính từ đỉnh lịch sử giữa tháng 10, giá vàng miếng SJC trong nước đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giảm tới 7 triệu đồng/lượng. Dù vậy, mức giảm của giá vàng trong nước vẫn được xem là nhẹ hơn so với thị trường quốc tế.

Nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn đang chờ giá vàng ổn định trở lại trước khi quyết định mua vào.

