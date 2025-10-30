Thị trường Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB giảm về 146,6 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC giảm về 148,3 triệu, vàng thế giới quanh mức 3.970 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 30/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 30/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm về 146,6 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,1 - 146,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 29/10 hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,3 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 15h00 ngày 30/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 30/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 30/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

144,6 146,6

-1500 -1500 Tập đoàn DOJI

144,6 146,6

-1500 -1500 Mi Hồng

145,1 146,6 -2000 -1500 PNJ

144,6

146,6

-1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu

145,3

146,6

-1800 -1500

Phú Quý 144 146,6

-1600 -1500 Vàng ACB 144,6 146,6 -1500 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 30/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 144,600 ▼1500K 146,600 ▼1500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 143,500 ▼1100K 146,500 ▼1100K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 143,000 ▼1100K 146,000 ▼1100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 142,700 ▼1100K 145,700 ▼1100K Nguyên liệu 99.99 139,500 ▼500K 141,500 ▼500K Nguyên liệu 99.9 139,300 ▼500K 141,300 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 30/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 144,600 ▼1500K 146,600 ▼1500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K Vàng Kim Bảo 999.9 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K Vàng nữ trang 999.9 143,300 ▼1500K 146,300 ▼1500K Vàng nữ trang 999 143,150 ▼1500K 146,150 ▼1500K Vàng nữ trang 9920 142,230 ▼1490K 145,230 ▼1490K Vàng nữ trang 99 141,940 ▼1480K 144,940 ▼1480K Vàng 916 (22K) 131,110 ▼1370K 134,110 ▼1370K Vàng 750 (18K) 102,380 ▼1120K 109,880 ▼1120K Vàng 680 (16.3K) 92,130 ▼1020K 99,630 ▼1020K Vàng 650 (15.6K) 87,750 ▼970K 95,250 ▼970K Vàng 610 (14.6K) 81,890 ▼920K 89,390 ▼920K Vàng 585 (14K) 78,240 ▼870K 85,740 ▼870K Vàng 416 (10K) 53,510 ▼620K 61,010 ▼620K Vàng 375 (9K) 47,510 ▼570K 55,010 ▼570K Vàng 333 (8K) 40,930 ▼490K 48,430 ▼490K

3. SJC - Cập nhật: 30/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,600 ▼1500K 146,600 ▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 144,600 ▼1500K 146,620 ▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,600 ▼1500K 146,630 ▼1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142,600 ▼1200K 145,100 ▼1200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142,600 ▼1200K 145,200 ▼1200K Nữ trang 99,99% 141,100 ▼1200K 144,100 ▼1200K Nữ trang 99% 138,173 ▼1188K 142,673 ▼1188K Nữ trang 68% 90,647 ▼816K 98,147 ▼816K Nữ trang 41,7% 52,745 ▼500K 60,245 ▼500K

Giá vàng thế giới chiều nay 30/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 30/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3970,15 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 25,23 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,5 triệu đồng/lượng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất xuống 3,75 - 4%. Quyết định này nằm trong dự báo của giới đầu tư, song phản ứng thị trường lại diễn ra trái ngược.

Ngay sau thông báo, chỉ số USD tăng mạnh, tạo sức ép lên giá vàng. Thông thường, việc hạ lãi suất sẽ khiến đồng USD suy yếu, nhưng lần này xu hướng ngược lại đã khiến giá vàng biến động dữ dội. Ban đầu, giá vàng thế giới bật tăng khoảng 61 USD/ounce, nhưng ngay sau đó quay đầu giảm mạnh khi lực bán ra gia tăng.

Trên các trang MXH, giá vàng sáng nay được rao bán giảm mạnh. Giá vàng BTMC được giao dịch quanh mức 152,4 triệu đồng/lượng mua vào và 156,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Nếu so với đỉnh 177 triệu đồng/lượng ghi nhận hồi đầu tuần, giá vàng trên đây đã mất hơn 20 triệu đồng/lượng, dù vẫn cao hơn đáng kể so với mức niêm yết của các doanh nghiệp lớn.

Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua như những ngày trước. Giá vàng giảm mạnh khiến nhu cầu mua vàng vật chất chững lại, trong khi nguồn cung tại các cửa hàng cũng bị siết chặt.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), cửa hàng chỉ mở bán hơn một tiếng trong buổi sáng rồi thông báo “hết hàng” và tạm dừng giao dịch. Nhân viên cho biết cửa hàng chỉ bán tối đa 5 chỉ vàng/người, song lượng khách mua vẫn đông nên nguồn hàng nhanh chóng cạn.