Thứ Năm, 30/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn30/10/2025 15:00

Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB giảm về 146,6 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC giảm về 148,3 triệu, vàng thế giới quanh mức 3.970 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 30/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 30/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm về 146,6 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,1 - 146,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 29/10 hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,3 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng chiều nay 30/10: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 15h00 ngày 30/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 30/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 30/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
144,6146,6
-1500-1500
Tập đoàn DOJI
144,6146,6
-1500-1500
Mi Hồng
145,1146,6-2000-1500
PNJ
144,6
146,6
-1500-1500
Bảo Tín Minh Châu
145,3
146,6
-1800-1500
Phú Quý144146,6
-1600-1500
Vàng ACB144,6146,6-1500-1500
1. DOJI - Cập nhật: 30/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ144,600 ▼1500K146,600 ▼1500K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)143,500 ▼1100K146,500 ▼1100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ143,000 ▼1100K146,000 ▼1100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ142,700 ▼1100K145,700 ▼1100K
Nguyên liệu 99.99139,500 ▼500K141,500 ▼500K
Nguyên liệu 99.9139,300 ▼500K141,300 ▼500K
2. PNJ - Cập nhật: 30/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9144,600 ▼1500K146,600 ▼1500K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9143,500 ▼1500K146,500 ▼1500K
Vàng Kim Bảo 999.9143,500 ▼1500K146,500 ▼1500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9143,500 ▼1500K146,500 ▼1500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng143,500 ▼1500K146,500 ▼1500K
Vàng nữ trang 999.9143,300 ▼1500K146,300 ▼1500K
Vàng nữ trang 999143,150 ▼1500K146,150 ▼1500K
Vàng nữ trang 9920142,230 ▼1490K145,230 ▼1490K
Vàng nữ trang 99141,940 ▼1480K144,940 ▼1480K
Vàng 916 (22K)131,110 ▼1370K134,110 ▼1370K
Vàng 750 (18K)102,380 ▼1120K109,880 ▼1120K
Vàng 680 (16.3K)92,130 ▼1020K99,630 ▼1020K
Vàng 650 (15.6K)87,750 ▼970K95,250 ▼970K
Vàng 610 (14.6K)81,890 ▼920K89,390 ▼920K
Vàng 585 (14K)78,240 ▼870K85,740 ▼870K
Vàng 416 (10K)53,510 ▼620K61,010 ▼620K
Vàng 375 (9K)47,510 ▼570K55,010 ▼570K
Vàng 333 (8K)40,930 ▼490K48,430 ▼490K
3. SJC - Cập nhật: 30/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144,600 ▼1500K146,600 ▼1500K
Vàng SJC 5 chỉ144,600 ▼1500K146,620 ▼1500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ144,600 ▼1500K146,630 ▼1500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ142,600 ▼1200K145,100 ▼1200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ142,600 ▼1200K145,200 ▼1200K
Nữ trang 99,99%141,100 ▼1200K144,100 ▼1200K
Nữ trang 99%138,173 ▼1188K142,673 ▼1188K
Nữ trang 68%90,647 ▼816K98,147 ▼816K
Nữ trang 41,7%52,745 ▼500K60,245 ▼500K

Giá vàng thế giới chiều nay 30/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 30/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3970,15 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 25,23 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,5 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-30-2025_02_39_pm.jpg

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất xuống 3,75 - 4%. Quyết định này nằm trong dự báo của giới đầu tư, song phản ứng thị trường lại diễn ra trái ngược.

Ngay sau thông báo, chỉ số USD tăng mạnh, tạo sức ép lên giá vàng. Thông thường, việc hạ lãi suất sẽ khiến đồng USD suy yếu, nhưng lần này xu hướng ngược lại đã khiến giá vàng biến động dữ dội. Ban đầu, giá vàng thế giới bật tăng khoảng 61 USD/ounce, nhưng ngay sau đó quay đầu giảm mạnh khi lực bán ra gia tăng.

Trên các trang MXH, giá vàng sáng nay được rao bán giảm mạnh. Giá vàng BTMC được giao dịch quanh mức 152,4 triệu đồng/lượng mua vào và 156,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Nếu so với đỉnh 177 triệu đồng/lượng ghi nhận hồi đầu tuần, giá vàng trên đây đã mất hơn 20 triệu đồng/lượng, dù vẫn cao hơn đáng kể so với mức niêm yết của các doanh nghiệp lớn.

Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua như những ngày trước. Giá vàng giảm mạnh khiến nhu cầu mua vàng vật chất chững lại, trong khi nguồn cung tại các cửa hàng cũng bị siết chặt.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), cửa hàng chỉ mở bán hơn một tiếng trong buổi sáng rồi thông báo “hết hàng” và tạm dừng giao dịch. Nhân viên cho biết cửa hàng chỉ bán tối đa 5 chỉ vàng/người, song lượng khách mua vẫn đông nên nguồn hàng nhanh chóng cạn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng

Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng

Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới

Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới

Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng

Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng

Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới

Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới

Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO