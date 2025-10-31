Thị trường Giá vàng chiều nay 31/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 31/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng lên 148,4 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 149,2 triệu, vàng thế giới tăng lên 4022 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 31/10/2025

Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 31/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên 148,4 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 30/10 hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 15h00 ngày 31/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 31/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 31/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,4 148,4

+600 +600 Tập đoàn DOJI

146,4 148,4

+600 +600 Mi Hồng

147 148,4 +500 +600 PNJ

146,4

148,4

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

146,9

148,4

+400 +600

Phú Quý 145,9 148,4

+600 +600 Vàng ACB 146,4 148,4 +600 +600

1. DOJI - Cập nhật: 31/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,400 ▲600K 148,400 ▲600K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,100 ▲100K 147,100 ▲100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,800 ▲100K 147,800 ▲100K Nguyên liệu 99.99 141,800 ▲1100K 143,800 ▲1100K Nguyên liệu 99.9 141,600 ▲1100K 143,600 ▲1100K

2. PNJ - Cập nhật: 31/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,400 ▲600K 148,400 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K Vàng Kim Bảo 999.9 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K Vàng nữ trang 999.9 145,000 ▲500K 148,000 ▲500K Vàng nữ trang 999 144,850 ▲500K 147,850 ▲500K Vàng nữ trang 9920 143,920 ▲500K 146,920 ▲500K Vàng nữ trang 99 143,620 ▲490K 146,620 ▲490K Vàng 916 (22K) 132,670 ▲460K 135,670 ▲460K Vàng 750 (18K) 103,650 ▲370K 111,150 ▲370K Vàng 680 (16.3K) 93,290 ▲340K 100,790 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 88,850 ▲320K 96,350 ▲320K Vàng 610 (14.6K) 82,930 ▲300K 90,430 ▲300K Vàng 585 (14K) 79,230 ▲290K 86,730 ▲290K Vàng 416 (10K) 54,220 ▲210K 61,720 ▲210K Vàng 375 (9K) 48,150 ▲190K 55,650 ▲190K Vàng 333 (8K) 41,490 ▲160K 48,990 ▲160K

3. SJC - Cập nhật: 31/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,400 ▲600K 148,400 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 145,800 ▲600K 148,420 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,800 ▲600K 148,430 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,600 146,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,600 146,200 Nữ trang 99,99% 142,100 145,100 Nữ trang 99% 139,163 143,663 Nữ trang 68% 91,327 98,827 Nữ trang 41,7% 53,162 60,662

Giá vàng thế giới chiều nay 31/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 31/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4021,57 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 60,73 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,6 triệu đồng/lượng.

Tại các cửa hàng vàng nhỏ, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức rất cao, lên tới 156,6 - 160,6 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. Mức giá bỏ xa các công ty vàng lớn, cho thấy nhu cầu mua tích trữ đang tăng nhanh trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% do công ty SJC cung cấp cũng tăng theo, hiện giao dịch quanh 144,7 - 147,2 triệu đồng/lượng hai chiều mua - bán, tăng thêm khoảng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá vàng thế giới, khi lực mua từ các ngân hàng trung ương đang trở thành động lực chính. Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong quý III/2025, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương đạt 220 tấn, tăng tới 28% so với quý trước.

WGC dự báo cả năm 2025, các ngân hàng trung ương mua từ 750 đến 900 tấn vàng, bởi lo ngại về căng thẳng địa chính trị, lạm phát kéo dài và bất ổn thương mại toàn cầu. Đặc biệt khi đồng USD có nguy cơ mất giá.

Trên bình diện quốc tế, giá vàng chịu ảnh hưởng từ thông tin về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Theo chuyên gia Jeffrey Christian của công ty CMP Group, sau khi thỏa thuận được công bố, nhà đầu tư mất dần lạc quan vì thiếu chi tiết cụ thể, khiến giá vàng được hỗ trợ tăng trở lại do nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất 0,25% vào ngày 30/10. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cho rằng việc tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 là chưa chắc chắn, khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh.

Ngay sau tuyên bố này, lãi suất trái phiếu Mỹ vượt ngưỡng 4%, làm giảm giá trị trái phiếu và buộc nhiều nhà đầu tư bán tháo để chuyển sang vàng. Dòng vốn dịch chuyển mạnh này đã khiến giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên, củng cố vị thế kim loại quý như một “pháo đài an toàn” giữa thời kỳ bất ổn kinh tế toàn cầu.