Giá vàng chiều nay 31/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 31/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng lên 148,4 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 149,2 triệu, vàng thế giới tăng lên 4022 USD.
Giá vàng trong nước chiều nay 31/10/2025
Cập nhật lúc 15h00 chiều nay 31/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên 148,4 triệu đồng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 30/10 hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 15h00 ngày 31/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 31/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 31/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|146,4
|148,4
|+600
|+600
|Tập đoàn DOJI
|146,4
|148,4
|+600
|+600
|Mi Hồng
|147
|148,4
|+500
|+600
|PNJ
|146,4
|148,4
|+600
|+600
|Bảo Tín Minh Châu
|146,9
|148,4
|+400
|+600
|Phú Quý
|145,9
|148,4
|+600
|+600
|Vàng ACB
|146,4
|148,4
|+600
|+600
|1. DOJI - Cập nhật: 31/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|146,400 ▲600K
|148,400 ▲600K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|145,300 ▲600K
|148,300 ▲600K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|144,100 ▲100K
|147,100 ▲100K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|143,800 ▲100K
|147,800 ▲100K
|Nguyên liệu 99.99
|141,800 ▲1100K
|143,800 ▲1100K
|Nguyên liệu 99.9
|141,600 ▲1100K
|143,600 ▲1100K
|2. PNJ - Cập nhật: 31/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|146,400 ▲600K
|148,400 ▲600K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|145,300 ▲600K
|148,300 ▲600K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|145,300 ▲600K
|148,300 ▲600K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|145,300 ▲600K
|148,300 ▲600K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|145,300 ▲600K
|148,300 ▲600K
|Vàng nữ trang 999.9
|145,000 ▲500K
|148,000 ▲500K
|Vàng nữ trang 999
|144,850 ▲500K
|147,850 ▲500K
|Vàng nữ trang 9920
|143,920 ▲500K
|146,920 ▲500K
|Vàng nữ trang 99
|143,620 ▲490K
|146,620 ▲490K
|Vàng 916 (22K)
|132,670 ▲460K
|135,670 ▲460K
|Vàng 750 (18K)
|103,650 ▲370K
|111,150 ▲370K
|Vàng 680 (16.3K)
|93,290 ▲340K
|100,790 ▲340K
|Vàng 650 (15.6K)
|88,850 ▲320K
|96,350 ▲320K
|Vàng 610 (14.6K)
|82,930 ▲300K
|90,430 ▲300K
|Vàng 585 (14K)
|79,230 ▲290K
|86,730 ▲290K
|Vàng 416 (10K)
|54,220 ▲210K
|61,720 ▲210K
|Vàng 375 (9K)
|48,150 ▲190K
|55,650 ▲190K
|Vàng 333 (8K)
|41,490 ▲160K
|48,990 ▲160K
|3. SJC - Cập nhật: 31/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|146,400 ▲600K
|148,400 ▲600K
|Vàng SJC 5 chỉ
|145,800 ▲600K
|148,420 ▲600K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|145,800 ▲600K
|148,430 ▲600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|143,600
|146,100
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|143,600
|146,200
|Nữ trang 99,99%
|142,100
|145,100
|Nữ trang 99%
|139,163
|143,663
|Nữ trang 68%
|91,327
|98,827
|Nữ trang 41,7%
|53,162
|60,662
Giá vàng thế giới chiều nay 31/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 31/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4021,57 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 60,73 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,6 triệu đồng/lượng.
Tại các cửa hàng vàng nhỏ, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức rất cao, lên tới 156,6 - 160,6 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. Mức giá bỏ xa các công ty vàng lớn, cho thấy nhu cầu mua tích trữ đang tăng nhanh trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% do công ty SJC cung cấp cũng tăng theo, hiện giao dịch quanh 144,7 - 147,2 triệu đồng/lượng hai chiều mua - bán, tăng thêm khoảng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá vàng thế giới, khi lực mua từ các ngân hàng trung ương đang trở thành động lực chính. Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong quý III/2025, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương đạt 220 tấn, tăng tới 28% so với quý trước.
WGC dự báo cả năm 2025, các ngân hàng trung ương mua từ 750 đến 900 tấn vàng, bởi lo ngại về căng thẳng địa chính trị, lạm phát kéo dài và bất ổn thương mại toàn cầu. Đặc biệt khi đồng USD có nguy cơ mất giá.
Trên bình diện quốc tế, giá vàng chịu ảnh hưởng từ thông tin về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Theo chuyên gia Jeffrey Christian của công ty CMP Group, sau khi thỏa thuận được công bố, nhà đầu tư mất dần lạc quan vì thiếu chi tiết cụ thể, khiến giá vàng được hỗ trợ tăng trở lại do nhu cầu trú ẩn gia tăng.
Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất 0,25% vào ngày 30/10. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cho rằng việc tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 là chưa chắc chắn, khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh.
Ngay sau tuyên bố này, lãi suất trái phiếu Mỹ vượt ngưỡng 4%, làm giảm giá trị trái phiếu và buộc nhiều nhà đầu tư bán tháo để chuyển sang vàng. Dòng vốn dịch chuyển mạnh này đã khiến giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên, củng cố vị thế kim loại quý như một “pháo đài an toàn” giữa thời kỳ bất ổn kinh tế toàn cầu.