Thị trường Giá vàng chiều nay 4/11/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 4/11/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB giảm về mức 148,2 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC giảm về 148,7 triệu, vàng thế giới giảm về 3.986 USD

Giá vàng trong nước chiều nay 4/11/2025

Cập nhật lúc 15h30 chiều nay 4/11/2025, giá vàng miếng trong nước giảm về mức 148,2 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,8 - 148,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,2- 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 15h30 ngày 4/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 4/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 4/11/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,2 148,2

-800 -800 Tập đoàn DOJI

146,2 148,2

-800 -800 Mi Hồng

146,8 148,2 -700 -800 PNJ

146,2

148,2

-800 -800 Bảo Tín Minh Châu

147,2

148,2

-300 -800

Phú Quý 145,2 148,2

-1300 -800 Vàng ACB 146,2 148,2 -800 -800

1. DOJI - Cập nhật: 4/11/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,200 ▼800K 148,200 ▼800K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,000 ▼500K 148,000 ▼500K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 143,000 ▼500K 147,000 ▼500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 142,700 ▼500K 146,700 ▼500K Nguyên liệu 99.99 138,500 ▼2000K 140,500 ▼2000K Nguyên liệu 99.9 138,300 ▼2000K 140,300 ▼2000K

2. PNJ - Cập nhật: 4/11/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,200 ▼800K 148,200 ▼800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,000 148,000 Vàng Kim Bảo 999.9 145,000 148,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,000 148,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,000 148,000 Vàng nữ trang 999.9 144,000 ▼500K 147,000 ▼500K Vàng nữ trang 999 143,850 ▼500K 146,850 ▼500K Vàng nữ trang 9920 142,920 ▼500K 145,920 ▼500K Vàng nữ trang 99 142,630 ▼500K 145,630 ▼500K Vàng 916 (22K) 131,750 ▼460K 134,750 ▼460K Vàng 750 (18K) 102,900 ▼380K 110,400 ▼380K Vàng 680 (16.3K) 92,610 ▼340K 100,110 ▼340K Vàng 650 (15.6K) 88,200 ▼330K 95,700 ▼330K Vàng 610 (14.6K) 82,320 ▼310K 89,820 ▼310K Vàng 585 (14K) 78,650 ▼290K 86,150 ▼290K Vàng 416 (10K) 53,800 ▼210K 61,300 ▼210K Vàng 375 (9K) 47,780 ▼180K 55,280 ▼180K Vàng 333 (8K) 41,160 ▼170K 48,660 ▼170K

3. SJC - Cập nhật: 4/11/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,200 ▼800K 148,200 ▼800K Vàng SJC 5 chỉ 146,200 ▼800K 148,220 ▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,200 ▼800K 148,230 ▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,400 ▼500K 145,900 ▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,400 ▼500K 146,000 ▼500K Nữ trang 99,99% 141,900 ▼500K 144,900 ▼500K Nữ trang 99% 138,965 ▼495K 143,465 ▼495K Nữ trang 68% 91,191 ▼340K 98,691 ▼340K Nữ trang 41,7% 53,079 ▼208K 60,579 ▼208K

Giá vàng thế giới chiều nay 4/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3986,8 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 28,36 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước có mức chênh lệch cao kỷ lục hơn 21 triệu so với giá vàng thế giới đã khiến Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải hành động mạnh tay.

Cơ quan quản lý đang hoàn thiện quy định mới nhằm mở rộng nguồn cung, qua đó góp phần bình ổn giá vàng miếng trong nước. Một trong những biện pháp trọng tâm là cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng hàng năm cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện.

Chính sách này kỳ vọng sẽ giúp thị trường có thêm nguồn cung ổn định, hạn chế tình trạng khan hiếm khiến giá vàng bị đẩy lên cao.

Song song với đó, NHNN cũng chú trọng tăng tính minh bạch trong hoạt động giao dịch vàng. Dự kiến, một sàn giao dịch vàng thí điểm sẽ được thành lập, giúp thị trường vàng có “sân chơi” thống nhất, công khai hơn.

Việc xây dựng sàn giao dịch vàng này nhằm tạo cơ chế niêm yết giá vàng minh bạch, tránh tình trạng mỗi doanh nghiệp tự điều chỉnh giá vàng theo hướng bất lợi cho người mua.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ gây rủi ro cho nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, Chính phủ đã yêu cầu tăng cường thanh tra các hoạt động kinh doanh vàng nhằm ngăn chặn đầu cơ, thao túng giá vàng trên thị trường. Các cửa hàng, doanh nghiệp vi phạm quy định về niêm yết hoặc giao dịch giá vàng sẽ bị xử lý nghiêm.

Hiệp hội các Nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) đã kiến nghị áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% đối với giao dịch vàng miếng và vàng trang sức. Mục tiêu của đề xuất này là hạn chế tình trạng đầu cơ, “lướt sóng” làm biến động giá vàng.

Nếu được thông qua, biện pháp này có thể giúp thị trường vàng vận hành ổn định hơn, tránh những cơn “sốt giá vàng” ảo gây thiệt hại cho người dân.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi Trung Quốc tuyên bố hủy bỏ chính sách ưu đãi thuế tồn tại nhiều năm đối với ngành vàng. Theo đó, các nhà bán lẻ sẽ không còn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi bán vàng. Quyết định này nhằm tăng thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chịu nhiều sức ép, nhưng lại khiến chi phí mua vàng tại nước này tăng cao.

Khi giá vàng tại Trung Quốc tăng, nhu cầu tiêu dùng vàng vật chất có thể giảm mạnh. Với tư cách là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, sự sụt giảm nhu cầu này đã kéo giá vàng thế giới đi xuống đáng kể. Giới đầu tư quốc tế phản ứng nhanh với thông tin trên, khiến giá vàng quốc tế giảm trong thời gian ngắn.