Thị trường

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn06/10/2025 16:30

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ đồng loạt tăng tiếp đạt 140 triệu đồng, giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới gần 3950 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 6/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 6/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 5/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,1 - 140,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,5 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 16h30 ngày 6/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 6/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 6/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
138,1140,1
+1500+1500
Tập đoàn DOJI
138,1140,1
+1500+1500
Mi Hồng
139,1140,1
+1500+1500
PNJ
138,1
140,1
+1500+1500
Bảo Tín Minh Châu
138,1
140,1
+1500+1500
Phú Quý137,5140,1
+1500+1500
1. DOJI - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ138,100 ▲1500K140,100 ▲1500K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)134,500 ▲1900K137,500 ▲1900K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ133,000 ▲1200K136,500 ▲1200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ132,500 ▲1200K136,000 ▲1200K
Nguyên liệu 99.99130,000 ▲2400K132,000 ▲2400K
Nguyên liệu 99.9129,500 ▲2400K131,500 ▲2400K
2. PNJ - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9138,100 ▲1500K140,100 ▲1500K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9134,500 ▲2000K137,500 ▲2000K
Vàng Kim Bảo 999.9134,500 ▲2000K137,500 ▲2000K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9134,500 ▲2000K137,500 ▲2000K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng134,500 ▲2000K137,500 ▲2000K
Vàng nữ trang 999.9132,000 ▲2500K134,500 ▲2500K
Vàng nữ trang 999131,870 ▲2500K134,370 ▲2500K
Vàng nữ trang 9920131,020 ▲2480K133,520 ▲2480K
Vàng nữ trang 99130,760 ▲2480K133,260 ▲2480K
Vàng 916 (22K)120,800 ▲2290K123,300 ▲2290K
Vàng 750 (18K)93,530 ▲1880K101,030 ▲1880K
Vàng 680 (16.3K)84,110 ▲1700K91,610 ▲1700K
Vàng 650 (15.6K)80,080 ▲1630K87,580 ▲1630K
Vàng 610 (14.6K)74,700 ▲1530K82,200 ▲1530K
Vàng 585 (14K)71,330 ▲1460K78,830 ▲1460K
Vàng 416 (10K)48,600 ▲1040K56,100 ▲1040K
Vàng 375 (9K)43,090 ▲940K50,590 ▲940K
Vàng 333 (8K)37,040 ▲830K44,540 ▲830K
3. SJC - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138,100 ▲1500K140,100 ▲1500K
Vàng SJC 5 chỉ138,100 ▲1500K140,120 ▲1500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ138,100 ▲1500K140,130 ▲1500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ134,300 ▲2000K136,000 ▲2000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ134,300 ▲2000K137,100 ▲2000K
Nữ trang 99,99%132,000 ▲2500K135,000 ▲2500K
Nữ trang 99%128,663 ▲2475K133,663 ▲2475K
Nữ trang 68%84,459 ▲1700K91,959 ▲1700K
Nữ trang 41,7%48,950 ▲1042K56,450 ▲1042K

Giá vàng thế giới chiều nay 6/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 6/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3929,69 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 53,19 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,403 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,5 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-06-2025_03_51_pm.jpg

Theo nhận định từ giới chuyên môn, có hai yếu tố chính đang đẩy giá vàng lên cao. Một phần đến từ tình hình chính phủ Mỹ vẫn chưa thể kết thúc đóng cửa. Quan trọng hơn, động lực mạnh mẽ đến từ nhu cầu mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Xu hướng này được minh chứng rõ qua số liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới. Theo đó, chỉ riêng trong tháng 8/2025, các ngân hàng trung ương đã bổ sung thêm khoảng 15 tấn vàng vào dự trữ.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, con số này hoàn toàn phù hợp với đà mua ròng được duy trì liên tục từ tháng 3 đến tháng 6, khẳng định xu hướng tích trữ vàng mạnh mẽ trong năm nay. Dù giá vàng liên tục lập các kỷ lục mới có thể khiến tốc độ mua vào chậm lại, nhưng xu hướng chung vẫn được đánh giá là rất tích cực.

Đà tăng mạnh của giá vàng thế giới đã kéo theo sự đi lên của giá vàng trong nước. Mức giá hiện tại không chỉ là cao nhất trong những ngày gần đây, mà còn chạm ngưỡng lịch sử đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn, đánh dấu một giai đoạn biến động đáng chú ý trên thị trường.

