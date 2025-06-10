Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ đồng loạt tăng tiếp đạt 140 triệu đồng, giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới gần 3950 USD/Ounce.
Giá vàng trong nước chiều nay 6/10/2025
Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 6/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 5/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,1 - 140,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,5 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 16h30 ngày 6/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 6/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 6/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|138,1
|140,1
|+1500
|+1500
|Tập đoàn DOJI
|138,1
|140,1
|+1500
|+1500
|Mi Hồng
|139,1
|140,1
|+1500
|+1500
|PNJ
|138,1
|140,1
|+1500
|+1500
|Bảo Tín Minh Châu
|138,1
|140,1
|+1500
|+1500
|Phú Quý
|137,5
|140,1
|+1500
|+1500
|1. DOJI - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|138,100 ▲1500K
|140,100 ▲1500K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|134,500 ▲1900K
|137,500 ▲1900K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|133,000 ▲1200K
|136,500 ▲1200K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|132,500 ▲1200K
|136,000 ▲1200K
|Nguyên liệu 99.99
|130,000 ▲2400K
|132,000 ▲2400K
|Nguyên liệu 99.9
|129,500 ▲2400K
|131,500 ▲2400K
|2. PNJ - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|138,100 ▲1500K
|140,100 ▲1500K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|134,500 ▲2000K
|137,500 ▲2000K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|134,500 ▲2000K
|137,500 ▲2000K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|134,500 ▲2000K
|137,500 ▲2000K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|134,500 ▲2000K
|137,500 ▲2000K
|Vàng nữ trang 999.9
|132,000 ▲2500K
|134,500 ▲2500K
|Vàng nữ trang 999
|131,870 ▲2500K
|134,370 ▲2500K
|Vàng nữ trang 9920
|131,020 ▲2480K
|133,520 ▲2480K
|Vàng nữ trang 99
|130,760 ▲2480K
|133,260 ▲2480K
|Vàng 916 (22K)
|120,800 ▲2290K
|123,300 ▲2290K
|Vàng 750 (18K)
|93,530 ▲1880K
|101,030 ▲1880K
|Vàng 680 (16.3K)
|84,110 ▲1700K
|91,610 ▲1700K
|Vàng 650 (15.6K)
|80,080 ▲1630K
|87,580 ▲1630K
|Vàng 610 (14.6K)
|74,700 ▲1530K
|82,200 ▲1530K
|Vàng 585 (14K)
|71,330 ▲1460K
|78,830 ▲1460K
|Vàng 416 (10K)
|48,600 ▲1040K
|56,100 ▲1040K
|Vàng 375 (9K)
|43,090 ▲940K
|50,590 ▲940K
|Vàng 333 (8K)
|37,040 ▲830K
|44,540 ▲830K
|3. SJC - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138,100 ▲1500K
|140,100 ▲1500K
|Vàng SJC 5 chỉ
|138,100 ▲1500K
|140,120 ▲1500K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|138,100 ▲1500K
|140,130 ▲1500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|134,300 ▲2000K
|136,000 ▲2000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|134,300 ▲2000K
|137,100 ▲2000K
|Nữ trang 99,99%
|132,000 ▲2500K
|135,000 ▲2500K
|Nữ trang 99%
|128,663 ▲2475K
|133,663 ▲2475K
|Nữ trang 68%
|84,459 ▲1700K
|91,959 ▲1700K
|Nữ trang 41,7%
|48,950 ▲1042K
|56,450 ▲1042K
Giá vàng thế giới chiều nay 6/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 6/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3929,69 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 53,19 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,403 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,5 triệu đồng/lượng.
Theo nhận định từ giới chuyên môn, có hai yếu tố chính đang đẩy giá vàng lên cao. Một phần đến từ tình hình chính phủ Mỹ vẫn chưa thể kết thúc đóng cửa. Quan trọng hơn, động lực mạnh mẽ đến từ nhu cầu mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.
Xu hướng này được minh chứng rõ qua số liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới. Theo đó, chỉ riêng trong tháng 8/2025, các ngân hàng trung ương đã bổ sung thêm khoảng 15 tấn vàng vào dự trữ.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, con số này hoàn toàn phù hợp với đà mua ròng được duy trì liên tục từ tháng 3 đến tháng 6, khẳng định xu hướng tích trữ vàng mạnh mẽ trong năm nay. Dù giá vàng liên tục lập các kỷ lục mới có thể khiến tốc độ mua vào chậm lại, nhưng xu hướng chung vẫn được đánh giá là rất tích cực.
Đà tăng mạnh của giá vàng thế giới đã kéo theo sự đi lên của giá vàng trong nước. Mức giá hiện tại không chỉ là cao nhất trong những ngày gần đây, mà còn chạm ngưỡng lịch sử đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn, đánh dấu một giai đoạn biến động đáng chú ý trên thị trường.