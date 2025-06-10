Thị trường Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ đồng loạt tăng tiếp đạt 140 triệu đồng, giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới gần 3950 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 6/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 6/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 5/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,1 - 140,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,5 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h30 ngày 6/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 6/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 6/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

138,1 140,1

+1500 +1500 Tập đoàn DOJI

138,1 140,1

+1500 +1500 Mi Hồng

139,1 140,1

+1500 +1500 PNJ

138,1

140,1

+1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu

138,1

140,1

+1500 +1500

Phú Quý 137,5 140,1

+1500 +1500

1. DOJI - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 138,100 ▲1500K 140,100 ▲1500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 134,500 ▲1900K 137,500 ▲1900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 133,000 ▲1200K 136,500 ▲1200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 132,500 ▲1200K 136,000 ▲1200K Nguyên liệu 99.99 130,000 ▲2400K 132,000 ▲2400K Nguyên liệu 99.9 129,500 ▲2400K 131,500 ▲2400K

2. PNJ - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 138,100 ▲1500K 140,100 ▲1500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 134,500 ▲2000K 137,500 ▲2000K Vàng Kim Bảo 999.9 134,500 ▲2000K 137,500 ▲2000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 134,500 ▲2000K 137,500 ▲2000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 134,500 ▲2000K 137,500 ▲2000K Vàng nữ trang 999.9 132,000 ▲2500K 134,500 ▲2500K Vàng nữ trang 999 131,870 ▲2500K 134,370 ▲2500K Vàng nữ trang 9920 131,020 ▲2480K 133,520 ▲2480K Vàng nữ trang 99 130,760 ▲2480K 133,260 ▲2480K Vàng 916 (22K) 120,800 ▲2290K 123,300 ▲2290K Vàng 750 (18K) 93,530 ▲1880K 101,030 ▲1880K Vàng 680 (16.3K) 84,110 ▲1700K 91,610 ▲1700K Vàng 650 (15.6K) 80,080 ▲1630K 87,580 ▲1630K Vàng 610 (14.6K) 74,700 ▲1530K 82,200 ▲1530K Vàng 585 (14K) 71,330 ▲1460K 78,830 ▲1460K Vàng 416 (10K) 48,600 ▲1040K 56,100 ▲1040K Vàng 375 (9K) 43,090 ▲940K 50,590 ▲940K Vàng 333 (8K) 37,040 ▲830K 44,540 ▲830K

3. SJC - Cập nhật: 6/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138,100 ▲1500K 140,100 ▲1500K Vàng SJC 5 chỉ 138,100 ▲1500K 140,120 ▲1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138,100 ▲1500K 140,130 ▲1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134,300 ▲2000K 136,000 ▲2000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134,300 ▲2000K 137,100 ▲2000K Nữ trang 99,99% 132,000 ▲2500K 135,000 ▲2500K Nữ trang 99% 128,663 ▲2475K 133,663 ▲2475K Nữ trang 68% 84,459 ▲1700K 91,959 ▲1700K Nữ trang 41,7% 48,950 ▲1042K 56,450 ▲1042K

Giá vàng thế giới chiều nay 6/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 6/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3929,69 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 53,19 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,403 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,5 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định từ giới chuyên môn, có hai yếu tố chính đang đẩy giá vàng lên cao. Một phần đến từ tình hình chính phủ Mỹ vẫn chưa thể kết thúc đóng cửa. Quan trọng hơn, động lực mạnh mẽ đến từ nhu cầu mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Xu hướng này được minh chứng rõ qua số liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới. Theo đó, chỉ riêng trong tháng 8/2025, các ngân hàng trung ương đã bổ sung thêm khoảng 15 tấn vàng vào dự trữ.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, con số này hoàn toàn phù hợp với đà mua ròng được duy trì liên tục từ tháng 3 đến tháng 6, khẳng định xu hướng tích trữ vàng mạnh mẽ trong năm nay. Dù giá vàng liên tục lập các kỷ lục mới có thể khiến tốc độ mua vào chậm lại, nhưng xu hướng chung vẫn được đánh giá là rất tích cực.

Đà tăng mạnh của giá vàng thế giới đã kéo theo sự đi lên của giá vàng trong nước. Mức giá hiện tại không chỉ là cao nhất trong những ngày gần đây, mà còn chạm ngưỡng lịch sử đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn, đánh dấu một giai đoạn biến động đáng chú ý trên thị trường.