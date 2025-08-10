Thứ Tư, 8/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 8/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn08/10/2025 16:45

Giá vàng chiều nay 8/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ tăng lên đỉnh mới 142,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới phá mốc lịch sử lên trên mốc 4000 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 8/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 8/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên đỉnh mới so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 7/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 8/10/2025: Giá vàng tăng không thể dừng lại

Tính đến 16h30 ngày 8/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 8/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 8/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
140,5142,5
+1900+1900
Tập đoàn DOJI
140,5142,5
+1900+1900
Mi Hồng
141,5142,5
+1900+1900
PNJ
140,5
142,5
+1900+1900
Bảo Tín Minh Châu
140,5
142,5
+1900+1900
Phú Quý140142,5
+2000+1900
1. DOJI - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ140,500 ▲1900K142,500 ▲1900K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)136,800 ▲1800K139,800 ▲1800K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ136,300 ▲2000K139,300 ▲2000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ136,000 ▲2200K139,000 ▲2200K
Nguyên liệu 99.99135,800 ▲5000K137,800 ▲5000K
Nguyên liệu 99.9135,500 ▲5200K137,500 ▲5200K
2. PNJ - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9140,500 ▲1900K142,500 ▲1900K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9136,800 ▲1800K139,800 ▲1800K
Vàng Kim Bảo 999.9136,800 ▲1800K139,800 ▲1800K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136,800 ▲1800K139,800 ▲1800K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng136,800 ▲1800K139,800 ▲1800K
Vàng nữ trang 999.9134,200 ▲1200K137,200 ▲1700K
Vàng nữ trang 999134,060 ▲1200K137,060 ▲1700K
Vàng nữ trang 9920133,200 ▲1180K136,200 ▲1680K
Vàng nữ trang 99132,930 ▲1180K135,930 ▲1680K
Vàng 916 (22K)122,780 ▲1060K125,780 ▲1560K
Vàng 750 (18K)95,550 ▲2270K103,050 ▲1270K
Vàng 680 (16.3K)85,950 ▲1160K93,450 ▲1160K
Vàng 650 (15.6K)81,830 ▲1100K89,330 ▲1100K
Vàng 610 (14.6K)76,340 ▲1030K83,840 ▲1030K
Vàng 585 (14K)72,910 ▲990K80,410 ▲990K
Vàng 416 (10K)49,730 ▲710K57,230 ▲710K
Vàng 375 (9K)44,100 ▲640K51,600 ▲640K
Vàng 333 (8K)37,930 ▲560K45,430 ▲560K
3. SJC - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140,500 ▲1900K142,500 ▲1900K
Vàng SJC 5 chỉ140,500 ▲1900K142,520 ▲1900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ140,500 ▲1900K142,530 ▲1900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ136,800 ▲1800K139,500 ▲1800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ136,800 ▲1800K139,600 ▲1800K
Nữ trang 99,99%134,500 ▲1800K137,500 ▲1800K
Nữ trang 99%131,138 ▲1782K136,138 ▲1782K
Nữ trang 68%86,159 ▲1224K93,659 ▲1224K
Nữ trang 41,7%49,993 ▲750K57,493 ▲750K

Giá vàng thế giới chiều nay 8/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4036,4 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 85,3 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,389 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,1 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-08-2025_04_04_pm.jpg

Giá vàng trong nước có mức tăng rất ấn tượng từ đầu năm đến nay. Giá vàng miếng SJC tăng khoảng 57 triệu đồng/lượng (hơn 65%), vàng nhẫn trơn tăng mạnh khoảng 54 triệu đồng, tương đương 63% so với đầu năm.

Trên thế giới, đà tăng của vàng còn diễn ra rất nhanh và mạnh. Chỉ trong hai ngày, giá vàng quốc tế đã liên tiếp vượt qua hai mốc quan trọng là 3.900 USD và 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, chỉ trong ba ngày đầu tuần giá vàng miếng SJC cũng tăng mạnh thêm 2,9 triệu đồng/lượng. Nếu tính trong mười ngày, mức tăng lên tới 6,4 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng cao là do nhà đầu tư đang tìm đến vàng trước nhiều biến động kinh tế và chính trị trên thế giới, đồng thời kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.

Cụ thể, thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt rủi ro như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, tình hình chính trị bất ổn ở Pháp, lo ngại suy thoái tại Nhật Bản và Argentina, cùng với việc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang.

Các hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, là một tín hiệu rõ ràng cho thấy giá vàng vẫn còn khả năng tăng tiếp. Theo số liệu, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng trong tháng thứ 11 liên tiếp.

Nhà kinh tế Daniel Altman lý giải, giá vàng tăng là phản ứng trực tiếp trước hai rủi ro lớn là lạm phát và đồng tiền mất giá ở Mỹ và các nền kinh tế lớn. Ông cho biết, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, vàng luôn là một tài sản có hiệu suất tốt trong bối cảnh các chính phủ trên thế giới đang gánh khoản nợ rất lớn.

Về triển vọng tương lai, ông Michael Langford - Giám đốc đầu tư của Scorpion Minerals dự báo giá vàng có khả năng chạm mốc 4.300 USD/ounce trong vòng sáu tháng tới. Lý do là đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu, trong khi các yếu tố về kinh tế vĩ mô và tình hình địa chính trị vẫn đang hỗ trợ cho đà tăng của vàng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 8/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO