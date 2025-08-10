Giá vàng chiều nay 8/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 8/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ tăng lên đỉnh mới 142,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới phá mốc lịch sử lên trên mốc 4000 USD/Ounce.
Giá vàng trong nước chiều nay 8/10/2025
Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 8/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên đỉnh mới so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 7/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Tính đến 16h30 ngày 8/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 8/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 8/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|140,5
|142,5
|+1900
|+1900
|Tập đoàn DOJI
|140,5
|142,5
|+1900
|+1900
|Mi Hồng
|141,5
|142,5
|+1900
|+1900
|PNJ
|140,5
|142,5
|+1900
|+1900
|Bảo Tín Minh Châu
|140,5
|142,5
|+1900
|+1900
|Phú Quý
|140
|142,5
|+2000
|+1900
|1. DOJI - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|140,500 ▲1900K
|142,500 ▲1900K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|136,800 ▲1800K
|139,800 ▲1800K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|136,300 ▲2000K
|139,300 ▲2000K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|136,000 ▲2200K
|139,000 ▲2200K
|Nguyên liệu 99.99
|135,800 ▲5000K
|137,800 ▲5000K
|Nguyên liệu 99.9
|135,500 ▲5200K
|137,500 ▲5200K
|2. PNJ - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|140,500 ▲1900K
|142,500 ▲1900K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136,800 ▲1800K
|139,800 ▲1800K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|136,800 ▲1800K
|139,800 ▲1800K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136,800 ▲1800K
|139,800 ▲1800K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|136,800 ▲1800K
|139,800 ▲1800K
|Vàng nữ trang 999.9
|134,200 ▲1200K
|137,200 ▲1700K
|Vàng nữ trang 999
|134,060 ▲1200K
|137,060 ▲1700K
|Vàng nữ trang 9920
|133,200 ▲1180K
|136,200 ▲1680K
|Vàng nữ trang 99
|132,930 ▲1180K
|135,930 ▲1680K
|Vàng 916 (22K)
|122,780 ▲1060K
|125,780 ▲1560K
|Vàng 750 (18K)
|95,550 ▲2270K
|103,050 ▲1270K
|Vàng 680 (16.3K)
|85,950 ▲1160K
|93,450 ▲1160K
|Vàng 650 (15.6K)
|81,830 ▲1100K
|89,330 ▲1100K
|Vàng 610 (14.6K)
|76,340 ▲1030K
|83,840 ▲1030K
|Vàng 585 (14K)
|72,910 ▲990K
|80,410 ▲990K
|Vàng 416 (10K)
|49,730 ▲710K
|57,230 ▲710K
|Vàng 375 (9K)
|44,100 ▲640K
|51,600 ▲640K
|Vàng 333 (8K)
|37,930 ▲560K
|45,430 ▲560K
|3. SJC - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|140,500 ▲1900K
|142,500 ▲1900K
|Vàng SJC 5 chỉ
|140,500 ▲1900K
|142,520 ▲1900K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|140,500 ▲1900K
|142,530 ▲1900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136,800 ▲1800K
|139,500 ▲1800K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136,800 ▲1800K
|139,600 ▲1800K
|Nữ trang 99,99%
|134,500 ▲1800K
|137,500 ▲1800K
|Nữ trang 99%
|131,138 ▲1782K
|136,138 ▲1782K
|Nữ trang 68%
|86,159 ▲1224K
|93,659 ▲1224K
|Nữ trang 41,7%
|49,993 ▲750K
|57,493 ▲750K
Giá vàng thế giới chiều nay 8/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4036,4 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 85,3 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,389 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước có mức tăng rất ấn tượng từ đầu năm đến nay. Giá vàng miếng SJC tăng khoảng 57 triệu đồng/lượng (hơn 65%), vàng nhẫn trơn tăng mạnh khoảng 54 triệu đồng, tương đương 63% so với đầu năm.
Trên thế giới, đà tăng của vàng còn diễn ra rất nhanh và mạnh. Chỉ trong hai ngày, giá vàng quốc tế đã liên tiếp vượt qua hai mốc quan trọng là 3.900 USD và 4.000 USD/ounce.
Trong khi đó, tại thị trường trong nước, chỉ trong ba ngày đầu tuần giá vàng miếng SJC cũng tăng mạnh thêm 2,9 triệu đồng/lượng. Nếu tính trong mười ngày, mức tăng lên tới 6,4 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng cao là do nhà đầu tư đang tìm đến vàng trước nhiều biến động kinh tế và chính trị trên thế giới, đồng thời kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.
Cụ thể, thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt rủi ro như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, tình hình chính trị bất ổn ở Pháp, lo ngại suy thoái tại Nhật Bản và Argentina, cùng với việc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang.
Các hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, là một tín hiệu rõ ràng cho thấy giá vàng vẫn còn khả năng tăng tiếp. Theo số liệu, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng trong tháng thứ 11 liên tiếp.
Nhà kinh tế Daniel Altman lý giải, giá vàng tăng là phản ứng trực tiếp trước hai rủi ro lớn là lạm phát và đồng tiền mất giá ở Mỹ và các nền kinh tế lớn. Ông cho biết, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, vàng luôn là một tài sản có hiệu suất tốt trong bối cảnh các chính phủ trên thế giới đang gánh khoản nợ rất lớn.
Về triển vọng tương lai, ông Michael Langford - Giám đốc đầu tư của Scorpion Minerals dự báo giá vàng có khả năng chạm mốc 4.300 USD/ounce trong vòng sáu tháng tới. Lý do là đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu, trong khi các yếu tố về kinh tế vĩ mô và tình hình địa chính trị vẫn đang hỗ trợ cho đà tăng của vàng.