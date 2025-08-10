Thị trường Giá vàng chiều nay 8/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 8/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ tăng lên đỉnh mới 142,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới phá mốc lịch sử lên trên mốc 4000 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 8/10/2025

Cập nhật lúc 16h30 chiều nay 8/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên đỉnh mới so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 7/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h30 ngày 8/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 8/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 8/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,5 142,5

+1900 +1900 Tập đoàn DOJI

140,5 142,5

+1900 +1900 Mi Hồng

141,5 142,5

+1900 +1900 PNJ

140,5

142,5

+1900 +1900 Bảo Tín Minh Châu

140,5

142,5

+1900 +1900

Phú Quý 140 142,5

+2000 +1900

1. DOJI - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 140,500 ▲1900K 142,500 ▲1900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 136,300 ▲2000K 139,300 ▲2000K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 136,000 ▲2200K 139,000 ▲2200K Nguyên liệu 99.99 135,800 ▲5000K 137,800 ▲5000K Nguyên liệu 99.9 135,500 ▲5200K 137,500 ▲5200K

2. PNJ - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 140,500 ▲1900K 142,500 ▲1900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K Vàng Kim Bảo 999.9 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K Vàng nữ trang 999.9 134,200 ▲1200K 137,200 ▲1700K Vàng nữ trang 999 134,060 ▲1200K 137,060 ▲1700K Vàng nữ trang 9920 133,200 ▲1180K 136,200 ▲1680K Vàng nữ trang 99 132,930 ▲1180K 135,930 ▲1680K Vàng 916 (22K) 122,780 ▲1060K 125,780 ▲1560K Vàng 750 (18K) 95,550 ▲2270K 103,050 ▲1270K Vàng 680 (16.3K) 85,950 ▲1160K 93,450 ▲1160K Vàng 650 (15.6K) 81,830 ▲1100K 89,330 ▲1100K Vàng 610 (14.6K) 76,340 ▲1030K 83,840 ▲1030K Vàng 585 (14K) 72,910 ▲990K 80,410 ▲990K Vàng 416 (10K) 49,730 ▲710K 57,230 ▲710K Vàng 375 (9K) 44,100 ▲640K 51,600 ▲640K Vàng 333 (8K) 37,930 ▲560K 45,430 ▲560K

3. SJC - Cập nhật: 8/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140,500 ▲1900K 142,500 ▲1900K Vàng SJC 5 chỉ 140,500 ▲1900K 142,520 ▲1900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140,500 ▲1900K 142,530 ▲1900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136,800 ▲1800K 139,500 ▲1800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136,800 ▲1800K 139,600 ▲1800K Nữ trang 99,99% 134,500 ▲1800K 137,500 ▲1800K Nữ trang 99% 131,138 ▲1782K 136,138 ▲1782K Nữ trang 68% 86,159 ▲1224K 93,659 ▲1224K Nữ trang 41,7% 49,993 ▲750K 57,493 ▲750K

Giá vàng thế giới chiều nay 8/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4036,4 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 85,3 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,389 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước có mức tăng rất ấn tượng từ đầu năm đến nay. Giá vàng miếng SJC tăng khoảng 57 triệu đồng/lượng (hơn 65%), vàng nhẫn trơn tăng mạnh khoảng 54 triệu đồng, tương đương 63% so với đầu năm.

Trên thế giới, đà tăng của vàng còn diễn ra rất nhanh và mạnh. Chỉ trong hai ngày, giá vàng quốc tế đã liên tiếp vượt qua hai mốc quan trọng là 3.900 USD và 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, chỉ trong ba ngày đầu tuần giá vàng miếng SJC cũng tăng mạnh thêm 2,9 triệu đồng/lượng. Nếu tính trong mười ngày, mức tăng lên tới 6,4 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng cao là do nhà đầu tư đang tìm đến vàng trước nhiều biến động kinh tế và chính trị trên thế giới, đồng thời kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.

Cụ thể, thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt rủi ro như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, tình hình chính trị bất ổn ở Pháp, lo ngại suy thoái tại Nhật Bản và Argentina, cùng với việc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang.

Các hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, là một tín hiệu rõ ràng cho thấy giá vàng vẫn còn khả năng tăng tiếp. Theo số liệu, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng trong tháng thứ 11 liên tiếp.

Nhà kinh tế Daniel Altman lý giải, giá vàng tăng là phản ứng trực tiếp trước hai rủi ro lớn là lạm phát và đồng tiền mất giá ở Mỹ và các nền kinh tế lớn. Ông cho biết, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, vàng luôn là một tài sản có hiệu suất tốt trong bối cảnh các chính phủ trên thế giới đang gánh khoản nợ rất lớn.

Về triển vọng tương lai, ông Michael Langford - Giám đốc đầu tư của Scorpion Minerals dự báo giá vàng có khả năng chạm mốc 4.300 USD/ounce trong vòng sáu tháng tới. Lý do là đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu, trong khi các yếu tố về kinh tế vĩ mô và tình hình địa chính trị vẫn đang hỗ trợ cho đà tăng của vàng.