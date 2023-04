Giá vàng đồng loạt tăng; Giá thép giảm, hàng loạt 'ông lớn' ngành thép giảm doanh thu

(Baonghean.vn)- Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Pháp lệnh số 03/2022 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về “Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”.

Nga đang tập trung lực lượng cho cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut và do đó giảm các hoạt động ở một số khu vực khác, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông của Ukraine - ông Serhii Cherevatyi ngày 25/4 cho biết.

(Baonghean.vn) - Các nước BRICS, trong đó có Nga, đang vươn lên dẫn đầu trong nền kinh tế thế giới, đóng góp nhiều hơn so với nhóm G7. Sau nhiều thập kỷ lãnh đạo, phương Tây đã bị phá vỡ. Đây không phải là một hiện tượng nhất thời, nó là một xu hướng hiện rõ trong 2 năm vừa qua.

(Baonghean.vn) - Giành chiến thắng 2-1 trước U19 Bình Dương ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An có được 4 điểm và tạm xếp thứ 2 tại bảng C. Với kết quả này đội bóng xứ Nghệ sẽ có cơ hội lớn để ghi tên mình vào bán kết.