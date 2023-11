Giá vàng dự báo tăng 'thần tốc'; USD liệu tiếp tục suy yếu?

(Baonghean.vn) - Chiều 31/10, tại TP Vinh, Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Vụ chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) tổ chức hội thảo trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may về kế hoạch tận dụng các FTA thế hệ mới tại Nghệ An.