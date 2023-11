Giá vàng dựng đứng lên mức 73,6 triệu đồng/lượng; Giá tiêu đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá vàng tăng dựng đứng lên 73,6 triệu đồng/lượng

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 29/11, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 72,30 triệu đồng/lượng mua vào và 73,50 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tăng dựng đứng lên 73,6 triệu đồng/lượng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 72,60 – 73,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 72,50 – 73,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 72,40 – 73,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

USD tiếp tục lao dốc, vì sao?

Tỷ giá USD hôm nay 29/11/2023 đảo chiều tăng nhẹ 5 đồng hai chiều mua bán. USD thế giới rớt giá thảm hại trượt khỏi mốc 103 điểm.

Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 23,930 VND/USD, giảm 17 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 - 25.076 VND/USD. Tỷ giá đồng đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.076 VND/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 102,79 điểm – giảm 0,39 % so với giao dịch ngày 28/11. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, đồng đô la Mỹ tiếp tục mất giá mạnh. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) phá vỡ dưới 103,00, cụ thể đã giảm xuống 102,79 điểm, mức thấp nhất trong ngày kể từ ngày 11/8.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,33%, thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 9. Chỉ số Dow Jones đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 , tiếp tục đà tăng và thêm một yếu tố tiêu cực khác đối với đô la Mỹ. Thị trường chờ đợi dữ liệu từ Mỹ vào thứ Tư bao gồm ước tính mới về tăng trưởng GDP quý 3.

Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg

Cập nhật lúc 4h36 ngày 29/11/2023, giá cà phê tăng trở lại phiên thứ hai và đang giữ mức khá. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 58.400 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk 58.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 58.400 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 58.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, được thu mua với giá 57.900 đồng/kg.

Ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, cà phê được thu mua cao nhất ở mức 58.600 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 58.700 đồng/kg.

Giá tiêu đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đồng loạt tăng mạnh từ 500 - 1.000 đồng/kg, dao động từ 69.000 - 72.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu khu vực Tây Nguyên dao động từ 69.000 - 70.500 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) được thương lái thu mua ở mức 69.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; giá tiêu Đắk Lắk và giá tiêu tại Đắk Nông được thu mua 70.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam, giá tiêu dao động từ 72.000 - 72.500 đồng/kg.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu tiêu trong nửa đầu tháng 11/2023 đạt 9.610 tấn, tăng 19,1% so với cùng kỳ tháng 10/2023 và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch đạt 36,88 triệu USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ tháng 10/2023 và tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu tiêu đạt 235.068 tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch đạt hơn 792,48 triệu USD, giảm 8,4%.