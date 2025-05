Kinh tế Giá vàng hạ nhiệt, thị trường vàng Nghệ An ấm lên Sau thời gian dài neo ở mức cao kỷ lục, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc do tác động từ thị trường thế giới. Tranh thủ thời điểm giá giảm sâu, nhiều người dân ở Nghệ An đã nhanh chóng mua vào, thị trường vàng theo đó trở nên sôi động...

Giá vàng đang trên đà giảm sâu. Ảnh: T.P

Diễn biến thị trường vàng trong ngày 13/5/2025 tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư và người dân cả nước. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco được giao dịch ở mức 3.240 - 3.241,5 USD/ounce, nhích nhẹ so với mức giảm mạnh hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã rơi tự do tới 86,6 USD, tương đương hơn 2% giá trị chỉ trong một phiên giao dịch sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tạm thời về việc giảm thuế nhập khẩu.

Diễn biến thị trường quốc tế đã kéo theo sự lao dốc của giá vàng trong nước. Tại các hệ thống lớn như SJC, DOJI, Phú Quý hay Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng đồng loạt giảm 800 nghìn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 12/5.

Sáng 13/5, giá niêm yết hiện tại tại các hệ thống này dao động từ 117,2 triệu đồng/lượng (mua vào) đến 119,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tập đoàn Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn tròn trơn giảm nhẹ so với giá vàng miếng. Ảnh: T.P

Trái ngược với vàng miếng, giá vàng nhẫn và nữ trang không biến động mạnh. Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giữ nguyên ở mức 112,5 - 115 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Nghệ An, thị trường vàng cũng “nóng” lên rõ rệt sau chuỗi ngày ảm đạm. Tại các công ty, tập đoàn lớn như DOJI Nghệ An, AJC chi nhánh Bắc miền Trung, giá vàng được niêm yết thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường. Cụ thể, DOJI bán ra ở mức 115 triệu đồng/lượng và mua vào ở mức 112,5 triệu đồng/lượng. AJC cũng chỉ niêm yết giá bán ra 115,5 triệu đồng/lượng, mua vào 112,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch tại đây chỉ dao động từ 2,5 - 2,7 triệu đồng/lượng – thấp hơn đáng kể so với các tiệm vàng tư nhân.

Thị trường vàng trở nên sôi động khi nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất tại hệ thống tập đoàn là tình trạng “cháy hàng”. Ghi nhận trong ngày 13/5 cho thấy, hầu hết các chi nhánh DOJI và AJC tại Nghệ An đều đã hết sạch vàng nhẫn trơn – loại sản phẩm đang được người dân tìm mua nhiều nhất để tích trữ. Không những vậy, các đơn vị này cũng ngưng nhận đặt cọc, chỉ bán ra khi có hàng.

Thực tế này khiến nhiều người dân dù muốn mua vàng với giá thấp hơn, chênh lệch nhỏ hơn, vẫn buộc phải chuyển sang mua tại các tiệm vàng tư nhân.

Ngược lại, tại các tiệm vàng như Kim Thành Huy, Như Trịnh… lượng hàng luôn sẵn, khách muốn mua bao nhiêu cũng có. Tuy nhiên, mức giá tại đây được đẩy lên khá cao.

Người dân tranh thủ mua khi giá vàng giảm, số lượng mua cũng nhiều hơn so với trước đó. Ảnh: T.P

Tiệm Kim Thành Huy niêm yết giá mua vào chỉ 107 triệu đồng/lượng, nhưng bán ra tới 113 triệu đồng/lượng, chênh lệch lên tới 6 triệu đồng. Vàng bạc Như Trịnh là 113,3 triệu đồng/lượng (bán ra) và 108,2 triệu đồng/lượng (mua vào), mức chênh gần 5,1 triệu đồng/lượng. Dù vậy, các tiệm này vẫn đông khách, cho thấy nhu cầu mua vàng của người dân đang tăng mạnh.

Lý giải cho hiện tượng này, bà Nguyễn Phương H., một khách hàng vừa mua 25 lượng vàng tại một tiệm vàng trên đường Trần Phú (TP.Vinh) chia sẻ: “Vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn nhất. Bất động sản thì đang chịu nhiều rủi ro do thuế cao, chứng khoán thì bấp bênh, còn gửi tiết kiệm không sinh lời đáng kể. Tôi tranh thủ đợt vàng giảm sâu này để gom vào, vì tôi tin giá vàng sẽ sớm bật lại và có thể đạt mốc 130-140 triệu đồng/lượng vào cuối năm”.

Ngoài mục đích đầu tư, không ít người dân tranh thủ đợt vàng giảm để mua vào trả nợ vàng đã vay trước. Ảnh: CSCC

Ngoài mục đích đầu tư, không ít người dân tranh thủ đợt vàng giảm để mua vào trả nợ vàng đã vay trước đó. Anh Nguyễn Công Thắng (trú tại TP.Vinh) cho biết: “Đầu tháng 3, tôi vay người thân 10 cây vàng bán ra lấy tiền, lúc đó giá chỉ khoảng 90 triệu đồng/lượng. Nay dù chưa đến hạn trả, nhưng sợ giá vàng tiếp tục tăng nên tôi mua vào để trả sớm. Dù vậy, tính ra tôi đã phải bù thêm khoảng 250 triệu đồng chỉ sau hai tháng”.

Chủ một tiệm vàng trên đường Cao Thắng (TP.Vinh) xác nhận, mấy ngày nay lượng khách đến tiệm tăng đột biến.

Theo nhiều người dự đoán, giá vàng sẽ bật tăng trở lại trong vài tháng nữa. Ảnh: T.P

Không khí nhộn nhịp trở lại tại các cửa hàng vàng là một dấu hiệu tích cực sau nhiều tháng thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư cần tỉnh táo, không nên đổ xô mua vàng trong tâm lý đám đông. Thị trường vàng vẫn biến động theo các yếu tố địa chính trị, lãi suất USD, quan hệ thương mại toàn cầu và các chỉ số kinh tế lớn. Trong khi đó, mức chênh lệch mua - bán tại các tiệm tư nhân quá cao có thể khiến nhà đầu tư lỗ ngay khi vừa mua vào.