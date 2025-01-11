Thị trường Giá vàng hôm nay 1/11/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 1/11/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên 148,4 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 149,2 triệu, vàng thế giới tăng lên 4020 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/11/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 1/11/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên 148,4 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 31/10 hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 1/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 1/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 1/11/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,4 148,4

+600 +600 Tập đoàn DOJI

146,4 148,4

+600 +600 Mi Hồng

147 148,4 +500 +600 PNJ

146,4

148,4

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

146,9

148,4

+400 +600

Phú Quý 145,9 148,4

+600 +600 Vàng ACB 146,4 148,4 +600 +600

1. DOJI - Cập nhật: 1/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,400 ▲600K 148,400 ▲600K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,100 ▲100K 147,100 ▲100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,800 ▲100K 147,800 ▲100K Nguyên liệu 99.99 141,800 ▲1100K 143,800 ▲1100K Nguyên liệu 99.9 141,600 ▲1100K 143,600 ▲1100K

2. PNJ - Cập nhật: 1/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,400 ▲600K 148,400 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K Vàng Kim Bảo 999.9 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K Vàng nữ trang 999.9 145,000 ▲500K 148,000 ▲500K Vàng nữ trang 999 144,850 ▲500K 147,850 ▲500K Vàng nữ trang 9920 143,920 ▲500K 146,920 ▲500K Vàng nữ trang 99 143,620 ▲490K 146,620 ▲490K Vàng 916 (22K) 132,670 ▲460K 135,670 ▲460K Vàng 750 (18K) 103,650 ▲370K 111,150 ▲370K Vàng 680 (16.3K) 93,290 ▲340K 100,790 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 88,850 ▲320K 96,350 ▲320K Vàng 610 (14.6K) 82,930 ▲300K 90,430 ▲300K Vàng 585 (14K) 79,230 ▲290K 86,730 ▲290K Vàng 416 (10K) 54,220 ▲210K 61,720 ▲210K Vàng 375 (9K) 48,150 ▲190K 55,650 ▲190K Vàng 333 (8K) 41,490 ▲160K 48,990 ▲160K

3. BTMC - Cập nhật: 1/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 146,900 ▲400K 148,400 ▲600K Vàng miếng Rồng Thăng Long 146,200 ▲300K 149,200 ▲300K Vàng nhẫn trơn BTMC 146,200 ▲300K 149,200 ▲300K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 144,400 ▲300K 148,200 ▲300K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 144,300 ▲300K 148,100 ▲300K

4. SJC - Cập nhật: 1/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,400 ▲600K 148,400 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 145,800 ▲600K 148,420 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,800 ▲600K 148,430 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,600 146,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,600 146,200 Nữ trang 99,99% 142,100 145,100 Nữ trang 99% 139,163 143,663 Nữ trang 68% 91,327 98,827 Nữ trang 41,7% 53,162 60,662

Giá vàng thế giới hôm nay 1/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 1/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4020,88 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 22,74 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,6 triệu đồng/lượng.

Tổng kết tháng 10/2025, giá vàng trong nước tăng mạnh với cả vàng miếng và vàng nhẫn 9999. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn tăng 11,6 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá vàng miếng SJC tại DOJI tăng 11,1 triệu đồng/lượng chiều bán

Tại chiều mua vào có sự thay đổi tùy từng cửa hàng. Các thương hiệu lớn SJC, DOJI, PNJ Mi Hồng tăng 10 triệu đồng/lượng. Tại BTMC giá vàng miếng SJC tháng 10 tăng 10,5 triệu đồng/lượng, tại Phú Quý tăng 10,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tổng kết tháng 10 tăng 13,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 tăng 12,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tháng trước.

Tổng kết tháng 10/2025 giá vàng nhẫn trơn BTMC tăng 13,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Đặc biệt giá vàng nhẫn BTMC có giá cao hơn hẳn các thương hiệu khác, từng đạt mức kỷ lục 160,5 triệu đồng/lượng vào ngày 21/10.

Giá vàng trong nước tháng 10/2025 biến động cực lớn, với những cú sốc tăng giảm bất ngờ trong thời gian ngắn. Có giai đoạn, giá vàng giảm sâu hơn 10 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử vừa lập. Ngược lại, chỉ vài ngày sau, giá vàng bất ngờ phục hồi mạnh.

Theo số liệu công bố, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị giao dịch vàng đã đạt khoảng 23.300 tỷ đồng, tương đương gần 0,2% GDP quốc gia. Quy mô này cho thấy giá vàng đang đóng vai trò đáng kể trong nền kinh tế và cần có biện pháp quản lý chặt chẽ để hạn chế đầu cơ, thổi giá.

Theo CNBC, Viện Đầu tư Wells Fargo mới đây đã nâng dự báo giá vàng thế giới cuối năm 2026 lên mức 4.500 - 4.700 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với dự báo cũ 3.900 - 4.100 USD/ounce.