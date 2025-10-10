Thị trường Giá vàng hôm nay 10/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 10/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ dừng ở đỉnh 142,5 triệu đồng, vàng thế giới giảm nhẹ. Chấm dứt tình trạng độc quyền vàng miếng hôm nay.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 10/10/2025, giá vàng miếng trong nước dừng ở mốc cao 142,5 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 9/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 10/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 10/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 10/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,5 142,5

- - Tập đoàn DOJI

140,5 142,5

- - Mi Hồng

141,5 142,5

- - PNJ

140,5

142,5

- - Bảo Tín Minh Châu

140,5

142,5

- -

Phú Quý 140 142,5

- -

1. DOJI - Cập nhật: 10/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 140,500 142,500 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 136,800 139,800 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 136,300 139,300 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 136,000 139,000 Nguyên liệu 99.99 136,200 ▲400K 138,200 ▲400K Nguyên liệu 99.9 135,900 ▲400K 137,900 ▲400K

2. PNJ - Cập nhật: 10/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 140,500 142,500 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136,800 139,800 Vàng Kim Bảo 999.9 136,800 139,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136,800 139,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 136,800 139,800 Vàng nữ trang 999.9 135,000 ▲800K 138,000 ▲800K Vàng nữ trang 999 134,860 ▲800K 137,860 ▲800K Vàng nữ trang 9920 134,000 ▲800K 137,000 ▲800K Vàng nữ trang 99 133,720 ▲790K 136,720 ▲790K Vàng 916 (22K) 123,510 ▲730K 126,510 ▲730K Vàng 750 (18K) 96,150 ▲600K 103,650 ▲600K Vàng 680 (16.3K) 86,490 ▲540K 93,990 ▲540K Vàng 650 (15.6K) 82,350 ▲520K 89,850 ▲520K Vàng 610 (14.6K) 76,830 ▲490K 84,330 ▲490K Vàng 585 (14K) 73,380 ▲470K 80,880 ▲470K Vàng 416 (10K) 50,060 ▲330K 57,560 ▲330K Vàng 375 (9K) 44,400 ▲300K 51,900 ▲300K Vàng 333 (8K) 38,190 ▲260K 45,690 ▲260K

3. SJC - Cập nhật: 10/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140,500 142,500 Vàng SJC 5 chỉ 140,500 142,520 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140,500 142,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136,800 139,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136,800 139,600 Nữ trang 99,99% 134,500 137,500 Nữ trang 99% 131,638 ▲500K 136,138 Nữ trang 68% 86,159 93,659 Nữ trang 41,7% 49,993 57,493

Giá vàng thế giới hôm nay 10/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4022,92 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 19,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,386 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hiện đang ở mức cao chưa từng thấy, khiến nhiều người đổ xô đi mua. Tại một cửa hàng vàng ở Hà Nội, cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua vàng đã trở nên phổ biến.

Để đáp ứng lượng khách đông đảo, nhân viên cửa hàng phải làm việc từ rất sớm để phát số thứ tự và sắp xếp cho khách hàng lần lượt vào giao dịch. Nhiều cửa hàng vàng đã phải đặt ra giới hạn về số lượng vàng mà mỗi người được phép mua.

Một sự thay đổi lớn diễn ra trên thị trường vàng hôm nay, đó là việc chấm dứt độc quyền đối với vàng miếng SJC sau hơn 13 năm. Điều này có nghĩa là trong tương lai, người mua vàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn từ các thương hiệu vàng miếng khác nhau do các ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh, giúp đa dạng hóa thị trường.

Tác động rõ rệt nhất của việc xóa bỏ độc quyền là giá vàng trong nước dự kiến sẽ giảm và tiến gần hơn với giá vàng thế giới, thay vì chênh lệch ở mức cao như hiện nay.

Lý do là các ngân hàng thương mại có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch quốc tế có thể nhập khẩu vàng một cách nhanh chóng, giúp nguồn cung trở nên dồi dào. Yếu tố then chốt lúc này là thủ tục cấp phép nhập khẩu từ Ngân hàng Nhà nước có được thông suốt hay không.

Mặc dù thói quen sử dụng vàng SJC của người dân đã ăn sâu và khó thay đổi trong ngắn hạn, việc có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng khác sẽ từ từ tạo ra sự cạnh tranh về giá và chất lượng, mang lại lợi ích cho chính người mua.

Quan trọng hơn, với quy định mới cho phép nhập khẩu nguyên liệu vàng, các doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó góp phần ổn định nguồn cung và giá vàng miếng trong dài hạn.