Thị trường Giá vàng hôm nay 11/10/2025: Bảng giá vàng ACB, SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 11/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ giảm nhẹ 300 nghìn đồng. Cùng chiều, giá vàng thế giới cũng giảm thẳng đứng xuống dưới mốc 4000 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 11/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 11/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 9/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,2 - 142,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,5 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.

Tính đến 4h00 ngày 11/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 11/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 11/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,2 142,2

-300 -300 Tập đoàn DOJI

140,2 142,2

-300 -300 Mi Hồng

141,2 142,2

-300 -300 PNJ

140,2

142,2

-300 -300 Bảo Tín Minh Châu

140,2

142,2

-300 -300

Phú Quý 139,5 142,2

-500 -300 Vàng ACB 141,2 142,2

1. DOJI - Cập nhật: 11/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 140,200 ▼300K 142,200 ▼300K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 136,500 ▼300K 139,500 ▼300K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 136,000 ▼300K 139,000 ▼300K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 135,700 ▼300K 138,700 ▼300K Nguyên liệu 99.99 135,500 ▼700K 137,500 ▼700K Nguyên liệu 99.9 135,200 ▼700K 137,200 ▼700K

2. PNJ - Cập nhật: 11/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 140,200 ▼300K 142,200 ▼300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136,500 ▼300K 139,500 ▼300K Vàng Kim Bảo 999.9 136,500 ▼300K 139,500 ▼300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136,500 ▼300K 139,500 ▼300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 136,500 ▼300K 139,500 ▼300K Vàng nữ trang 999.9 134,500 ▼500K 137,500 ▼500K Vàng nữ trang 999 134,360 ▼500K 137,360 ▼500K Vàng nữ trang 9920 133,500 ▼500K 136,500 ▼500K Vàng nữ trang 99 133,230 ▼490K 136,230 ▼490K Vàng 916 (22K) 123,050 ▼460K 126,050 ▼460K Vàng 750 (18K) 95,780 ▼370K 103,280 ▼370K Vàng 680 (16.3K) 86,150 ▼340K 93,650 ▼340K Vàng 650 (15.6K) 82,030 ▼320K 89,530 ▼320K Vàng 610 (14.6K) 76,530 ▼300K 84,030 ▼300K Vàng 585 (14K) 73,090 ▼290K 80,590 ▼290K Vàng 416 (10K) 49,850 ▼210K 57,350 ▼210K Vàng 375 (9K) 44,210 ▼190K 51,710 ▼190K Vàng 333 (8K) 38,030 ▼160K 45,530 ▼160K

3. SJC - Cập nhật: 11/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140,200 ▼300K 142,200 ▼300K Vàng SJC 5 chỉ 140,200 ▼300K 142,220 ▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140,200 ▼300K 142,230 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136,200 ▼600K 138,900 ▼600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136,200 ▼600K 139,000 ▼600K Nữ trang 99,99% 133,900 ▼600K 136,900 ▼600K Nữ trang 99% 131,044 ▼594K 135,544 ▼594K Nữ trang 68% 85,751 ▼408K 93,251 ▼408K Nữ trang 41,7% 49,990 ▼250K 57,243 ▼250K

Giá vàng thế giới hôm nay 11/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3983,89 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 23,6 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới cũng đang giảm nhẹ. Các quỹ đầu tư lớn đã mua ồ ạt 145.6 tấn vàng trong tháng 9, đẩy giá lên cao kỷ lục. Tuy nhiên, chính họ lại bán ra để chốt lời, khiến giá có nguy cơ giảm mạnh.

Đồng USD tăng giá mạnh cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn. Điều này làm giảm sức hút của vàng với nhà đầu tư quốc tế.

Dù vậy, hầu hết chuyên gia nhận định giá vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng dài hạn. Đợt giảm này chỉ là điều chỉnh kỹ thuật. Các yếu tố như lãi suất giảm, USD yếu đi và bất ổn địa chính trị vẫn hỗ trợ giá vàng.