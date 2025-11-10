Giá vàng hôm nay 11/10/2025: Bảng giá vàng ACB, SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 11/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ giảm nhẹ 300 nghìn đồng. Cùng chiều, giá vàng thế giới cũng giảm thẳng đứng xuống dưới mốc 4000 USD
Giá vàng trong nước hôm nay 11/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 11/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 9/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,2 - 142,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,5 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là loại vàng miếng đầu tiên được ra mắt trong ngày chính thức xóa bỏ động quyền vàng miếng SJC.
Tính đến 4h00 ngày 11/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 11/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 11/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|140,2
|142,2
|-300
|-300
|Tập đoàn DOJI
|140,2
|142,2
|-300
|-300
|Mi Hồng
|141,2
|142,2
|-300
|-300
|PNJ
|140,2
|142,2
|-300
|-300
|Bảo Tín Minh Châu
|140,2
|142,2
|-300
|-300
|Phú Quý
|139,5
|142,2
|-500
|-300
|Vàng ACB
|141,2
|142,2
|1. DOJI - Cập nhật: 11/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|140,200 ▼300K
|142,200 ▼300K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|136,000 ▼300K
|139,000 ▼300K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|135,700 ▼300K
|138,700 ▼300K
|Nguyên liệu 99.99
|135,500 ▼700K
|137,500 ▼700K
|Nguyên liệu 99.9
|135,200 ▼700K
|137,200 ▼700K
|2. PNJ - Cập nhật: 11/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|140,200 ▼300K
|142,200 ▼300K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|136,500 ▼300K
|139,500 ▼300K
|Vàng nữ trang 999.9
|134,500 ▼500K
|137,500 ▼500K
|Vàng nữ trang 999
|134,360 ▼500K
|137,360 ▼500K
|Vàng nữ trang 9920
|133,500 ▼500K
|136,500 ▼500K
|Vàng nữ trang 99
|133,230 ▼490K
|136,230 ▼490K
|Vàng 916 (22K)
|123,050 ▼460K
|126,050 ▼460K
|Vàng 750 (18K)
|95,780 ▼370K
|103,280 ▼370K
|Vàng 680 (16.3K)
|86,150 ▼340K
|93,650 ▼340K
|Vàng 650 (15.6K)
|82,030 ▼320K
|89,530 ▼320K
|Vàng 610 (14.6K)
|76,530 ▼300K
|84,030 ▼300K
|Vàng 585 (14K)
|73,090 ▼290K
|80,590 ▼290K
|Vàng 416 (10K)
|49,850 ▼210K
|57,350 ▼210K
|Vàng 375 (9K)
|44,210 ▼190K
|51,710 ▼190K
|Vàng 333 (8K)
|38,030 ▼160K
|45,530 ▼160K
|3. SJC - Cập nhật: 11/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|140,200 ▼300K
|142,200 ▼300K
|Vàng SJC 5 chỉ
|140,200 ▼300K
|142,220 ▼300K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|140,200 ▼300K
|142,230 ▼300K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136,200 ▼600K
|138,900 ▼600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136,200 ▼600K
|139,000 ▼600K
|Nữ trang 99,99%
|133,900 ▼600K
|136,900 ▼600K
|Nữ trang 99%
|131,044 ▼594K
|135,544 ▼594K
|Nữ trang 68%
|85,751 ▼408K
|93,251 ▼408K
|Nữ trang 41,7%
|49,990 ▼250K
|57,243 ▼250K
Giá vàng thế giới hôm nay 11/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3983,89 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 23,6 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,384 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Giá vàng thế giới cũng đang giảm nhẹ. Các quỹ đầu tư lớn đã mua ồ ạt 145.6 tấn vàng trong tháng 9, đẩy giá lên cao kỷ lục. Tuy nhiên, chính họ lại bán ra để chốt lời, khiến giá có nguy cơ giảm mạnh.
Đồng USD tăng giá mạnh cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn. Điều này làm giảm sức hút của vàng với nhà đầu tư quốc tế.
Dù vậy, hầu hết chuyên gia nhận định giá vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng dài hạn. Đợt giảm này chỉ là điều chỉnh kỹ thuật. Các yếu tố như lãi suất giảm, USD yếu đi và bất ổn địa chính trị vẫn hỗ trợ giá vàng.