Giá vàng hôm nay 12/12/2024: Giá vàng trong nước tăng mạnh nhờ giá vàng thế giới

Thị trường Giá vàng hôm nay 12/12/2024: Giá vàng trong nước tăng mạnh nhờ giá vàng thế giới Giá vàng hôm nay 12/12: Giá vàng trong nước tăng mạnh đến 1,5 triệu đồng lên cao nhất trong 1 tháng qua, phần lớn đến từ diễn biến tích cực của giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/12/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 12/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 84,8 triệu đồng/lượng mua vào và 85,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tăng 900 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào – Tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 85-86,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng SJC Mi Hồng mua vào tăng 400 nghìn đồng/lượng, giá bán ra tăng 900 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 84,4-86,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 84,4-86,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá vàng miếng mua vào tăng 800 nghìn đồng/lượng, giá bán ra tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 12/12/2024 mới nhất như sau:

SJC tại Hà Nội

84,4

86,9

+800 +1,300 Tập đoàn DOJI

84,4

86,9

+800

+1,300 Mi Hồng

85 86,5

+400 +900 PNJ

84,6

87,1

+1,000

+1,500

Vietinbank Gold

86,9



+1,300

Bảo Tín Minh Châu

84,4

86,9

+800 +1,300

Bảo Tín Mạnh Hải

84,4

86,9

+800 +1,300

1. DOJI - Cập nhật: 12/12/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 84,400 ▲1300K 86,900 ▲1300K AVPL/SJC HCM 84,400 ▲1300K 86,900 ▲1300K AVPL/SJC ĐN 84,400 ▲1300K 86,900 ▲1300K Nguyên liệu 9999 - HN 84,700 ▲900K 85,000 ▲900K Nguyên liệu 999 - HN 84,600 ▲900K 84,900 ▲900K AVPL/SJC Cần Thơ 84,400 ▲1300K 86,900 ▲1300K

2. PNJ - Cập nhật: 12/12/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 84.600 ▲800K 85.800 ▲900K TPHCM - SJC 84.600 ▲1000K 87.100 ▲1500K Hà Nội - PNJ 84.600 ▲800K 85.800 ▲900K Hà Nội - SJC 84.600 ▲1000K 87.100 ▲1500K Đà Nẵng - PNJ 84.600 ▲800K 85.800 ▲900K Đà Nẵng - SJC 84.600 ▲1000K 87.100 ▲1500K Miền Tây - PNJ 84.600 ▲800K 85.800 ▲900K Miền Tây - SJC 84.600 ▲1000K 87.100 ▲1500K Giá vàng nữ trang - PNJ 84.600 ▲800K 85.800 ▲900K Giá vàng nữ trang - SJC 84.600 ▲1000K 87.100 ▲1500K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 84.600 ▲800K Giá vàng nữ trang - SJC 84.600 ▲1000K 87.100 ▲1500K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 84.600 ▲800K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 84.500 ▲800K 85.300 ▲800K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 84.420 ▲800K 85.220 ▲800K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 83.550 ▲790K 84.550 ▲790K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 77.740 ▲740K 78.240 ▲740K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 62.730 ▲600K 64.130 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 56.750 ▲540K 58.150 ▲540K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 54.200 ▲520K 55.600 ▲520K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 50.780 ▲480K 52.180 ▲480K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 48.650 ▲470K 50.050 ▲470K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 34.240 ▲340K 35.640 ▲340K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 30.740 ▲300K 32.140 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 26.900 ▲260K 28.300 ▲260K

3. SJC - Cập nhật: 12/12/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 84,400 ▲800K 86,900 ▲1,300K SJC 5c 84,400 ▲800K 86,920 ▲1,300K SJC 2c, 1C, 5 phân 84,400 ▲800K 86,930 ▲1,300K Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 84,300 ▲800K 85,700 ▲900K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 84,300 ▲800K 85,800 ▲900K Nữ Trang 99.99% 84,200 ▲800K 85,300 ▲900K Nữ Trang 99% 81,455 ▲891K 84,455 ▲891K Nữ Trang 68% 55,159 ▲612K 58,159 ▲612K Nữ Trang 41.7% 32,723 ▲375K 35,723 ▲375K

Giá vàng thế giới hôm nay 12/12/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,711.49 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 23,94 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.650 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 84,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng mạnh thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, đạt mức cao nhất kể từ ngày 26/11/2024, với giá bán ra là 85,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại các doanh nghiệp hiện dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/lượng, không có nhiều biến động mạnh.

Đây là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp của vàng nhẫn trong tuần này. Sau ba phiên, giá vàng nhẫn đã tăng tổng cộng từ 1,5-1,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,3-1,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Nếu trừ đi mức chênh lệch mua – bán khoảng 1-1,4 triệu đồng, người nắm giữ vàng nhẫn sau ba ngày có thể lãi từ 100.000 đến 800.000 đồng mỗi lượng tùy đơn vị kinh doanh.

Vàng miếng SJC cũng ghi nhận đà tăng mạnh. Giá mua vào và bán ra tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, đạt mức 84,6 triệu đồng (mua vào) và 87,1 triệu đồng (bán ra).

Mức giá này là cao nhất kể từ ngày 8/11/2024. So với vàng nhẫn, giá mua vào của vàng miếng thấp hơn 200.000 đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại cao hơn 1,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh so với mức chênh 700.000 đồng hôm qua. Biên độ chênh lệch mua – bán của vàng miếng hôm nay nới rộng lên 2,5 triệu đồng/lượng, so với 2 triệu đồng của phiên trước.

Đà tăng của vàng trong nước phần lớn đến từ diễn biến tích cực của giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới vẫn giữ vững quanh mức cao nhất trong hai tuần. Lý do chính đến từ căng thẳng địa chính trị leo thang và dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất vào tuần tới, trước khi công bố báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ.

Nhà đầu tư đang chờ báo cáo Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI) của Mỹ. Dự kiến, CPI tháng 11 tăng 0,3%. Nếu kết quả đúng như dự báo, Fed có thể yên tâm tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 18/12. Theo các chuyên gia, hành động này sẽ hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Kyle Rodda - chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital.com cho biết: “Nếu CPI đúng như kỳ vọng, Fed sẽ có cơ sở để hạ lãi suất tuần tới và đó có thể là động lực chính giúp vàng tăng thêm.”

Theo kết quả khảo sát của Reuters, có đến 90% các nhà kinh tế tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 18/12. Đa số cũng dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng 1, do lo ngại rủi ro lạm phát.

Công cụ “Fed Watch” của sàn CME cho thấy có đến hơn 86% khả năng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp tới. Tuy ông Powell nhấn mạnh rằng Fed sẽ hành động thận trọng, không vội vã giảm lãi suất, thị trường dường như đã “tính trước” khả năng này vào giá hiện tại.

Về căng thẳng quốc tế, quân đội Israel cho biết đã tấn công các kho vũ khí chiến lược ở Syria và nhắm vào hai cơ sở hải quân của nước này. Trong khi đó, Hàn Quốc đang xáo trộn chính trị khi cảnh sát nước này tiến hành khám xét Văn phòng Tổng thống liên quan đến tình trạng thiết quân luật (theo hãng tin Yonhap).

Theo báo cáo từ Heraeus Precious Metals công bố ngày 10/12, giá vàng có thể tiếp tục tăng trong năm 2025 do dự đoán các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và đồng USD có thể suy yếu.

Nếu các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc thành công và thúc đẩy tăng trưởng, nhu cầu vàng tại Trung Quốc và Ấn Độ - hai thị trường tiêu thụ vàng lớn - sẽ tăng lên, góp phần giữ giá vàng ở mức cao.

Heraeus cũng nhận định nếu ông Donald Trump trở lại vị trí Tổng thống Mỹ, sự bất ổn về thương mại và thuế quan có thể tăng lên, hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Dự báo giá vàng

Ngân hàng Goldman Sachs mới đây vẫn giữ quan điểm lạc quan, cho rằng vàng có thể chạm mốc 3,000 USD/ounce vào cuối năm 2025, ngay cả khi đồng USD vẫn mạnh. Điều này cho thấy tâm lý tin tưởng vàng còn dư địa tăng giá trong dài hạn.

Heraeus dự đoán giá vàng năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 2,450 - 2,950 USD/ounce, được hỗ trợ bởi việc mua vào của các ngân hàng trung ương, dù ít hơn so với năm 2024, cùng với căng thẳng địa chính trị tại Ukraine và Trung Đông.

Economies dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 2,647-2,760 USD/ounce trong ngắn hạn. Các yếu tố như lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến giá vàng

Chuyên gia Trần Duy Phương dự báo khả năng giá vàng thế giới sẽ lên mức 2,727 USD/ounce và cao nhất 2,789 USD/ounce trong tháng 12 này. Sau đó, giá vàng thế giới có thể phá đỉnh và tăng mạnh lên 2,900 USD/ounce trong quý 1/2025

Fawad Razaqzada, nhà phân tích tại Forex.com, cho rằng: "Dữ liệu CPI sẽ ít ảnh hưởng đến giá vàng nếu chỉ dao động quanh mức dự báo. Tuy nhiên, chỉ số CPI cao hơn dự kiến sẽ làm giảm khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong đầu năm 2025". Ông dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 2,700-2,750 USD/ounce.

Theo CNBC, giá vàng có thể tăng lên 2.750 USD/ounce vào cuối năm 2024 do các yếu tố như lạm phát và tình hình kinh tế toàn cầu.