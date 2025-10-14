Thứ Ba, 14/10/2025
Thị trường

Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn14/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng 1,3 triệu. Giá vàng thế giới tăng liên tục lên sát đỉnh 4100 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay 14/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 14/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng đến 1,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,1 - 144,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,2 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,3 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 14/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 14/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 139,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 141 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 14/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 14/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
142,1144,1
+1300+1300
Tập đoàn DOJI
142,1144,1
+1300+1300
Mi Hồng
143,1144,1
+1300+1300
PNJ
142,1
144,1
+1300+1300
Bảo Tín Minh Châu
142,1
144,1
+1300+1300
Bảo Tín Mạnh Hải142,2144+1400+1200
Phú Quý141,3144,1
+1300+1300
Vàng ACB143,1144,1+1300+1300
1. DOJI - Cập nhật: 14/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ142,100 ▲1300K144,100 ▲1300K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)139,500 ▲2700K142,000 ▲2200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ139,500 ▲3500K141,800 ▲2800K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ139,200 ▲3500K141,500 ▲2800K
Nguyên liệu 99.99139,500 ▲4000K140,500 ▲3000K
Nguyên liệu 99.9139,200 ▲4000K140,200 ▲3000K
2. PNJ - Cập nhật: 14/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9142,100 ▲1300K144,100 ▲1300K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9139,500 ▲2700K142,500 ▲2700K
Vàng Kim Bảo 999.9139,500 ▲2700K142,500 ▲2700K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9139,500 ▲2700K142,500 ▲2700K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng139,500 ▲2700K142,500 ▲2700K
Vàng nữ trang 999.9137,000 ▲2000K140,000 ▲2000K
Vàng nữ trang 999136,860 ▲2000K139,860 ▲2000K
Vàng nữ trang 9920135,980 ▲1980K138,980 ▲1980K
Vàng nữ trang 99135,700 ▲1980K138,700 ▲1980K
Vàng 916 (22K)125,340 ▲1830K128,340 ▲1830K
Vàng 750 (18K)97,650 ▲1500K105,150 ▲1500K
Vàng 680 (16.3K)87,850 ▲1360K95,350 ▲1360K
Vàng 650 (15.6K)83,650 ▲1300K91,150 ▲1300K
Vàng 610 (14.6K)78,050 ▲1220K85,550 ▲1220K
Vàng 585 (14K)74,550 ▲1170K82,050 ▲1170K
Vàng 416 (10K)50,890 ▲830K58,390 ▲830K
Vàng 375 (9K)45,150 ▲750K52,650 ▲750K
Vàng 333 (8K)38,850 ▲660K46,350 ▲660K
3. SJC - Cập nhật: 14/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142,100 ▲1300K144,100 ▲1300K
Vàng SJC 5 chỉ142,100 ▲1300K144,120 ▲1300K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ142,100 ▲1300K144,130 ▲1300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ138,500 ▲1700K141,200 ▲1700K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ138,500 ▲1700K141,300 ▲1700K
Nữ trang 99,99%136,700 ▲2200K139,700 ▲2200K
Nữ trang 99%133,816 ▲2178K138,316 ▲2178K
Nữ trang 68%87,655 ▲1496K95,155 ▲1496K
Nữ trang 41,7%50,910 ▲917K58,410 ▲917K

Giá vàng thế giới hôm nay 14/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 14/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4092,39 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 79,58 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,367 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-13-2025_09_26_pm.png

Theo nhận định của ông Sean Lusk, một chuyên gia tại Walsh Trading, giá vàng thế giới hiện đang tăng cao chủ yếu do tâm lý muốn mua bằng mọi giá của nhà đầu tư.

Thị trường vàng lúc này khá "nóng" khi lượng tiền đổ vào mua vàng vẫn rất lớn, bất chấp việc giá đã tăng hơn 50% từ đầu năm. Ông đặt ra câu hỏi liệu giá vàng hiện đã quá đắt hay vẫn còn khả năng tăng tiếp, và khi giá vàng vượt 4.000 USD còn bạc chạm 50 USD/ounce thì yếu tố nào sẽ tiếp tục đẩy giá lên.

Theo ông, tâm lý FOMO đang lan nhanh trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang mua vàng theo tâm lý đám đông. Họ nghe các dự đoán rằng giá vàng có thể lên 4700 hoặc 4900 USD/ounce, rồi vội vã tham gia với suy nghĩ nếu điều đó xảy ra thật, mình phải mua ngay. Chính tâm lý này đã khiến dòng tiền đổ vào vàng mạnh mẽ hơn, góp phần đẩy giá vàng lên những mức chưa từng thấy.

Tại Việt Nam, ở một số cửa hàng, giá mua vào đạt khoảng 147,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lên tới 149,9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính khuyến cáo hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra dao động từ 2 - 3 triệu đồng/lượng. Đồng nghĩa với việc rủi ro thua lỗ ngắn hạn rất cao.

Bên cạnh đó, khi nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong khi nguồn cung bị hạn chế, nguy cơ xuất hiện vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc là rất cao. Người dân được khuyến cáo nên hết sức cảnh giác để tránh mua phải những sản phẩm này.

      Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

