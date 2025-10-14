Thị trường Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng 1,3 triệu. Giá vàng thế giới tăng liên tục lên sát đỉnh 4100 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay 14/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 14/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng đến 1,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,1 - 144,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,2 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,3 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 14/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 139,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 141 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 14/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

142,1 144,1

+1300 +1300 Tập đoàn DOJI

142,1 144,1

+1300 +1300 Mi Hồng

143,1 144,1

+1300 +1300 PNJ

142,1

144,1

+1300 +1300 Bảo Tín Minh Châu

142,1

144,1

+1300 +1300

Bảo Tín Mạnh Hải 142,2 144 +1400 +1200 Phú Quý 141,3 144,1

+1300 +1300 Vàng ACB 143,1 144,1 +1300 +1300

1. DOJI - Cập nhật: 14/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 142,100 ▲1300K 144,100 ▲1300K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 139,500 ▲2700K 142,000 ▲2200K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 139,500 ▲3500K 141,800 ▲2800K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 139,200 ▲3500K 141,500 ▲2800K Nguyên liệu 99.99 139,500 ▲4000K 140,500 ▲3000K Nguyên liệu 99.9 139,200 ▲4000K 140,200 ▲3000K

2. PNJ - Cập nhật: 14/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 142,100 ▲1300K 144,100 ▲1300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K Vàng Kim Bảo 999.9 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K Vàng nữ trang 999.9 137,000 ▲2000K 140,000 ▲2000K Vàng nữ trang 999 136,860 ▲2000K 139,860 ▲2000K Vàng nữ trang 9920 135,980 ▲1980K 138,980 ▲1980K Vàng nữ trang 99 135,700 ▲1980K 138,700 ▲1980K Vàng 916 (22K) 125,340 ▲1830K 128,340 ▲1830K Vàng 750 (18K) 97,650 ▲1500K 105,150 ▲1500K Vàng 680 (16.3K) 87,850 ▲1360K 95,350 ▲1360K Vàng 650 (15.6K) 83,650 ▲1300K 91,150 ▲1300K Vàng 610 (14.6K) 78,050 ▲1220K 85,550 ▲1220K Vàng 585 (14K) 74,550 ▲1170K 82,050 ▲1170K Vàng 416 (10K) 50,890 ▲830K 58,390 ▲830K Vàng 375 (9K) 45,150 ▲750K 52,650 ▲750K Vàng 333 (8K) 38,850 ▲660K 46,350 ▲660K

3. SJC - Cập nhật: 14/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142,100 ▲1300K 144,100 ▲1300K Vàng SJC 5 chỉ 142,100 ▲1300K 144,120 ▲1300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142,100 ▲1300K 144,130 ▲1300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138,500 ▲1700K 141,200 ▲1700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138,500 ▲1700K 141,300 ▲1700K Nữ trang 99,99% 136,700 ▲2200K 139,700 ▲2200K Nữ trang 99% 133,816 ▲2178K 138,316 ▲2178K Nữ trang 68% 87,655 ▲1496K 95,155 ▲1496K Nữ trang 41,7% 50,910 ▲917K 58,410 ▲917K

Giá vàng thế giới hôm nay 14/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 14/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4092,39 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 79,58 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,367 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định của ông Sean Lusk, một chuyên gia tại Walsh Trading, giá vàng thế giới hiện đang tăng cao chủ yếu do tâm lý muốn mua bằng mọi giá của nhà đầu tư.

Thị trường vàng lúc này khá "nóng" khi lượng tiền đổ vào mua vàng vẫn rất lớn, bất chấp việc giá đã tăng hơn 50% từ đầu năm. Ông đặt ra câu hỏi liệu giá vàng hiện đã quá đắt hay vẫn còn khả năng tăng tiếp, và khi giá vàng vượt 4.000 USD còn bạc chạm 50 USD/ounce thì yếu tố nào sẽ tiếp tục đẩy giá lên.

Theo ông, tâm lý FOMO đang lan nhanh trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang mua vàng theo tâm lý đám đông. Họ nghe các dự đoán rằng giá vàng có thể lên 4700 hoặc 4900 USD/ounce, rồi vội vã tham gia với suy nghĩ nếu điều đó xảy ra thật, mình phải mua ngay. Chính tâm lý này đã khiến dòng tiền đổ vào vàng mạnh mẽ hơn, góp phần đẩy giá vàng lên những mức chưa từng thấy.

Tại Việt Nam, ở một số cửa hàng, giá mua vào đạt khoảng 147,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lên tới 149,9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính khuyến cáo hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra dao động từ 2 - 3 triệu đồng/lượng. Đồng nghĩa với việc rủi ro thua lỗ ngắn hạn rất cao.

Bên cạnh đó, khi nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong khi nguồn cung bị hạn chế, nguy cơ xuất hiện vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc là rất cao. Người dân được khuyến cáo nên hết sức cảnh giác để tránh mua phải những sản phẩm này.