Giá vàng hôm nay 15/1/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước đang có xu hướng giảm mạnh

Thị trường Giá vàng hôm nay 15/1/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước đang có xu hướng giảm mạnh Giá vàng hôm nay 15/1: Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng. Giá vàng trong nước đang có xu hướng giảm mạnh, vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 100 nghìn đồng.

Giá vàng trong nước hôm nay 15/1/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 15/1/2025, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 84,6 triệu đồng/lượng mua vào và 86,1 triệu đồng/lượng bán ra. Giảm 500 nghìn đồng/lượng chiều mua – giảm 300 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,7-85,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng chiều mua – giảm 300 nghìn đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 84,4-86,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 15/1/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 15/1/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

84,4 86,4

-400 -400 Tập đoàn DOJI

84,4

86,4

-400

-400 Mi Hồng

84,7 85,7

-500 -300 PNJ

84,4

86,4

-400 -400 Vietinbank Gold

86,4



-400 Bảo Tín Minh Châu

84,4

86,4

-400 -400

Bảo Tín Mạnh Hải

84,4

86,4

-400 -400

1. DOJI - Cập nhật: 15/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 84,400 ▼400K 86,400 ▼400K AVPL/SJC HCM 84,400 ▼400K 86,400 ▼400K AVPL/SJC ĐN 84,400 ▼400K 86,400 ▼400K Nguyên liệu 9999 - HN 84,400 ▼600K 85,200 ▼400K Nguyên liệu 999 - HN 84,300 ▼600K 85,100 ▼400K AVPL/SJC Cần Thơ 84,400 ▼400K 86,400 ▼400K

2. PNJ - Cập nhật: 15/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 84.700 ▼300K 86.200 ▼200K TPHCM - SJC 84.400 ▼400K 86.400 ▼400K Hà Nội - PNJ 84.700 ▼300K 86.200 ▼200K Hà Nội - SJC 84.400 ▼400K 86.400 ▼400K Đà Nẵng - PNJ 84.700 ▼300K 86.200 ▼200K Đà Nẵng - SJC 84.400 ▼400K 86.400 ▼400K Miền Tây - PNJ 84.700 ▼300K 86.200 ▼200K Miền Tây - SJC 84.400 ▼400K 86.400 ▼400K Giá vàng nữ trang - PNJ 84.700 ▼300K 86.200 ▼200K Giá vàng nữ trang - SJC 84.400 ▼400K 86.400 ▼400K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 84.700 ▼300K Giá vàng nữ trang - SJC 84.400 ▼400K 86.400 ▼400K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 84.700 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 84.700 ▼300K 85.500 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 84.620 ▼290K 85.420 ▼290K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 83.750 ▼290K 84.750 ▼290K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 77.420 ▼270K 78.420 ▼270K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 62.880 ▼220K 64.280 ▼220K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 56.890 ▼200K 58.290 ▼200K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 54.330 ▼190K 55.730 ▼190K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 50.910 ▼180K 52.310 ▼180K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 48.770 ▼170K 50.170 ▼170K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 34.320 ▼120K 35.720 ▼120K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 30.810 ▼120K 32.210 ▼120K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 26.970 ▼90K 28.370 ▼90K

3. SJC - Cập nhật: 15/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 84,400 ▼400K 86,400 ▼400K SJC 5c 84,400 ▼400K 86,420 ▼400K SJC 2c, 1C, 5 phân 84,400 ▼400K 86,430 ▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 84,400 ▼300K 86,100 ▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 84,400 ▼300K 86,200 ▼400K Nữ Trang 99.99% 84,400 ▼300K 85,900 ▼400K Nữ Trang 99% 82,549 ▼396K 82,549 ▼396K Nữ Trang 68% 55,567 ▼272K 55,567 ▼272K Nữ Trang 41.7% 32,973 ▼167K 32,973 ▼167K

Giá vàng thế giới hôm nay 15/1/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.661,39 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay giảm 7,2 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.750 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 83,53 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,87 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng khi được hỗ trợ bởi sự không chắc chắn xung quanh các kế hoạch chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và sự định vị của các nhà đầu tư trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, vốn sẽ cung cấp thêm thông tin về hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng đã giảm khoảng 1% vào đầu tuần do dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố tuần trước vượt kỳ vọng đã đẩy đồng đô la Mỹ tăng cao. Đồng USD mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Báo cáo việc làm cũng củng cố quan điểm thận trọng của Fed về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi lo ngại rằng kế hoạch thuế quan của Trump có thể làm gia tăng lạm phát.

Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết: "Lý do tại sao giá vàng tăng trong giai đoạn đồng đô la Mỹ tăng cao hơn so với trước đây có thể được quy cho những lo ngại về lạm phát của các nhà đầu tư... vàng đã đảm nhận vai trò như một công cụ phòng ngừa lạm phát."

Một cuộc khảo sát của Fed New York cho thấy, quan điểm của người tiêu dùng Mỹ về lạm phát dự kiến trong tháng trước đã có sự khác biệt.

Vàng thường được sử dụng như một công cụ phòng ngừa lạm phát, mặc dù lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời này.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) và dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ 4 để có thêm thông tin về nền kinh tế và hướng đi chính sách của Fed vào năm 2025. Một số quan chức Fed cũng sẽ phát biểu trong tuần này.

Waterer nói: "Nếu chúng ta thấy các con số lạm phát thấp hơn trong tuần này, có thể khiến đồng đô la Mỹ chịu áp lực bán, điều này có thể thúc đẩy giá vàng vì nó trở nên rẻ hơn để mua."

Dữ liệu cho thấy, các nhà đầu cơ vàng COMEX đã tăng vị thế mua ròng lên 12,116 hợp đồng lên 194,499 trong tuần đến ngày 7/1.

Giá bạc tăng 0,4% lên 29,71 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 956,59 USD và palladium giữ nguyên ở mức 939,47 USD.

Dự báo giá vàng

Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, đánh giá vàng hoạt động tốt hơn trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn tiếp tục đổ xô vào mua vàng do lo ngại về thuế quan và lạm phát dưới thời ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ.

Bank of America, ngân hàng đa quốc gia của Mỹ và tập đoàn tài chính JPMorgan có trụ sở tại New York dự báo vàng thỏi sẽ đạt 3,000 USD/ounce trong năm nay. Trong khi Ngân hàng Union Bank of Switzerland cho rằng vàng sẽ đạt mức giá 2,900 USD/ounce vào giữa năm 2026.