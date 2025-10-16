Thứ Năm, 16/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 16/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn16/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 16/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn BTMC lên 151,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới vượt đỉnh 4.200 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 16/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 16/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,1 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 16/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 16/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 145,8 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 16/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 16/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
146148
+1900+1900
Tập đoàn DOJI
146148
+1900+1900
Mi Hồng
147148
+1900+1900
PNJ
146
148
+1900+1900
Bảo Tín Mạnh Hải146,1147,9+1900+1800
Bảo Tín Minh Châu
146
148
+1100+1600
Phú Quý145,4148
+1900+1900
Vàng ACB147148+1900+1900
1. DOJI - Cập nhật: 16/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ146,000 ▲1900K148,000 ▲1900K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)144,800 ▲900K147,800 ▲1900K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ144,600 ▲900K147,600 ▲1900K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ144,300 ▲900K147,300 ▲1900K
Nguyên liệu 99.99145,100 ▲2100K147,100 ▲3100K
Nguyên liệu 99.9144,800 ▲2100K146,800 ▲3100K
2. PNJ - Cập nhật: 16/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9146,000 ▲1900K148,000 ▲1900K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9144,800 ▲2300K147,800 ▲2300K
Vàng Kim Bảo 999.9144,800 ▲2300K147,800 ▲2300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9144,800 ▲2300K147,800 ▲2300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng144,800 ▲2300K147,800 ▲2300K
Vàng nữ trang 999.9144,600 ▲2300K147,600 ▲2300K
Vàng nữ trang 999144,450 ▲2300K147,450 ▲2300K
Vàng nữ trang 9920143,520 ▲2280K146,520 ▲2280K
Vàng nữ trang 99143,220 ▲2270K146,220 ▲2270K
Vàng 916 (22K)132,300 ▲2110K135,300 ▲2110K
Vàng 750 (18K)103,350 ▲1720K110,850 ▲1720K
Vàng 680 (16.3K)93,020 ▲1570K100,520 ▲1570K
Vàng 650 (15.6K)88,590 ▲1490K96,090 ▲1490K
Vàng 610 (14.6K)82,690 ▲1410K90,190 ▲1410K
Vàng 585 (14K)79,000 ▲1350K86,500 ▲1350K
Vàng 416 (10K)54,050 ▲960K61,550 ▲960K
Vàng 375 (9K)48,000 ▲860K55,500 ▲860K
Vàng 333 (8K)41,360 ▲760K48,860 ▲760K
3. SJC - Cập nhật: 16/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG146,000 ▲1900K148,000 ▲1900K
Vàng SJC 5 chỉ146,000 ▲1900K148,020 ▲1900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ146,000 ▲1900K148,030 ▲1900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ144,200 ▲1900K146,400 ▲1900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ144,200 ▲1900K146,500 ▲1900K
Nữ trang 99,99%141,900 ▲1900K144,900 ▲1900K
Nữ trang 99%138,965 ▲1881K143,465 ▲1881K
Nữ trang 68%91,191 ▲1292K98,691 ▲1292K
Nữ trang 41,7%53,079 ▲792K60,579 ▲792K

Giá vàng thế giới hôm nay 16/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 16/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4192,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 68,83 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,7 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-15-2025_09_14_pm.png

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, lần thứ ba liên tiếp đạt mức kỷ lục vượt mốc 4.200 USD/ounce và được dự báo có thể chạm 10.000 USD/ounce vào năm 2028.

Nguyên nhân chính đến từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và lo ngại lạm phát toàn cầu kéo dài, khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn nhất hiện nay.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm 100% thuế với hàng Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm, thị trường chứng khoán lao dốc, đồng USD suy yếu, trong khi giá vàng tăng vọt thêm 1,5% chỉ trong một ngày.

Chuyên gia Ed Yardeni cho rằng lạm phát kéo dài, khủng hoảng bất động sản Trung Quốc và sự giảm phụ thuộc của các ngân hàng trung ương vào USD đang thúc đẩy đà tăng của vàng. Ông dự báo giá có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026 và 10.000 USD/ounce trước 2030.

Theo các mô hình dự báo, chính sách cắt giảm lãi suất của FED cùng gánh nặng nợ công Mỹ sẽ khiến đồng USD yếu đi, thúc đẩy dòng vốn chảy vào vàng. Trong bối cảnh nhà đầu tư “chạy trốn” khỏi rủi ro tiền tệ, vàng tiếp tục giữ vững vị thế là kênh trú ẩn an toàn và biểu tượng của giá trị bền vững.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Sáng 15/10, giá vàng nhẫn 9999 vượt 150 triệu đồng/lượng

Sáng 15/10, giá vàng nhẫn 9999 vượt 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Sáng 15/10, giá vàng nhẫn 9999 vượt 150 triệu đồng/lượng

Sáng 15/10, giá vàng nhẫn 9999 vượt 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 14/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 16/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO