Thị trường Giá vàng hôm nay 16/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 16/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn BTMC lên 151,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới vượt đỉnh 4.200 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 16/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 16/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,1 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 16/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 145,8 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 16/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146 148

+1900 +1900 Tập đoàn DOJI

146 148

+1900 +1900 Mi Hồng

147 148

+1900 +1900 PNJ

146

148

+1900 +1900 Bảo Tín Mạnh Hải 146,1 147,9 +1900 +1800 Bảo Tín Minh Châu

146

148

+1100 +1600

Phú Quý 145,4 148

+1900 +1900 Vàng ACB 147 148 +1900 +1900

1. DOJI - Cập nhật: 16/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,000 ▲1900K 148,000 ▲1900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 144,800 ▲900K 147,800 ▲1900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,600 ▲900K 147,600 ▲1900K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 144,300 ▲900K 147,300 ▲1900K Nguyên liệu 99.99 145,100 ▲2100K 147,100 ▲3100K Nguyên liệu 99.9 144,800 ▲2100K 146,800 ▲3100K

2. PNJ - Cập nhật: 16/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,000 ▲1900K 148,000 ▲1900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K Vàng Kim Bảo 999.9 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K Vàng nữ trang 999.9 144,600 ▲2300K 147,600 ▲2300K Vàng nữ trang 999 144,450 ▲2300K 147,450 ▲2300K Vàng nữ trang 9920 143,520 ▲2280K 146,520 ▲2280K Vàng nữ trang 99 143,220 ▲2270K 146,220 ▲2270K Vàng 916 (22K) 132,300 ▲2110K 135,300 ▲2110K Vàng 750 (18K) 103,350 ▲1720K 110,850 ▲1720K Vàng 680 (16.3K) 93,020 ▲1570K 100,520 ▲1570K Vàng 650 (15.6K) 88,590 ▲1490K 96,090 ▲1490K Vàng 610 (14.6K) 82,690 ▲1410K 90,190 ▲1410K Vàng 585 (14K) 79,000 ▲1350K 86,500 ▲1350K Vàng 416 (10K) 54,050 ▲960K 61,550 ▲960K Vàng 375 (9K) 48,000 ▲860K 55,500 ▲860K Vàng 333 (8K) 41,360 ▲760K 48,860 ▲760K

3. SJC - Cập nhật: 16/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,000 ▲1900K 148,000 ▲1900K Vàng SJC 5 chỉ 146,000 ▲1900K 148,020 ▲1900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,000 ▲1900K 148,030 ▲1900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 144,200 ▲1900K 146,400 ▲1900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 144,200 ▲1900K 146,500 ▲1900K Nữ trang 99,99% 141,900 ▲1900K 144,900 ▲1900K Nữ trang 99% 138,965 ▲1881K 143,465 ▲1881K Nữ trang 68% 91,191 ▲1292K 98,691 ▲1292K Nữ trang 41,7% 53,079 ▲792K 60,579 ▲792K

Giá vàng thế giới hôm nay 16/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 16/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4192,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 68,83 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,369 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, lần thứ ba liên tiếp đạt mức kỷ lục vượt mốc 4.200 USD/ounce và được dự báo có thể chạm 10.000 USD/ounce vào năm 2028.

Nguyên nhân chính đến từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và lo ngại lạm phát toàn cầu kéo dài, khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn nhất hiện nay.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm 100% thuế với hàng Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm, thị trường chứng khoán lao dốc, đồng USD suy yếu, trong khi giá vàng tăng vọt thêm 1,5% chỉ trong một ngày.

Chuyên gia Ed Yardeni cho rằng lạm phát kéo dài, khủng hoảng bất động sản Trung Quốc và sự giảm phụ thuộc của các ngân hàng trung ương vào USD đang thúc đẩy đà tăng của vàng. Ông dự báo giá có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026 và 10.000 USD/ounce trước 2030.

Theo các mô hình dự báo, chính sách cắt giảm lãi suất của FED cùng gánh nặng nợ công Mỹ sẽ khiến đồng USD yếu đi, thúc đẩy dòng vốn chảy vào vàng. Trong bối cảnh nhà đầu tư “chạy trốn” khỏi rủi ro tiền tệ, vàng tiếp tục giữ vững vị thế là kênh trú ẩn an toàn và biểu tượng của giá trị bền vững.