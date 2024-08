Thị trường Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng thế giới tăng hơn 10 USD Giá vàng hôm nay 16/8/2024: Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh đến 150 nghìn đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng hơn 10 USD/Ounce đạt mốc 2,455.8 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 16/8/2024

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 16/8/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 76,55 triệu đồng/lượng mua vào và 77,75 triệu đồng/lượng bán ra. Giảm 150 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào - bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 79-80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78-80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78-80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 16/8/2024 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/8/2024

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

78

80

-

-

Tập đoàn DOJI

78

80

-

-

Mi Hồng

79

80

-

- PNJ

78

80

-

-

Vietinbank Gold

-

80

-

-

Bảo Tín Minh Châu

78

80

-

-

Bảo Tín Mạnh Hải

78

80

-

-



1. DOJI - Cập nhật: 16/08/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 78,000 80,000 AVPL/SJC HCM 78,000 80,000 AVPL/SJC ĐN 78,000 80,000 Nguyên liệu 9999 - HN 75,900 ▼150K 76,700 ▼150K Nguyên liệu 999 - HN 75,800 ▼150K 76,600 ▼150K AVPL/SJC Cần Thơ 78,000 80,000

2. PNJ - Cập nhật: 16/08/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

TPHCM - PNJ 76.500 ▼100K 77.790 ▼110K TPHCM - SJC 78.000 80.000 Hà Nội - PNJ 76.500 ▼100K 77.790 ▼110K Hà Nội - SJC 78.000 80.000 Đà Nẵng - PNJ 76.500 ▼100K 77.790 ▼110K Đà Nẵng - SJC 78.000 80.000 Miền Tây - PNJ 76.500 ▼100K 77.790 ▼110K Miền Tây - SJC 78.000 80.000 Giá vàng nữ trang - PNJ 76.500 ▼100K 77.790 ▼110K Giá vàng nữ trang - SJC 78.000 80.000 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 76.500 ▼100K Giá vàng nữ trang - SJC 78.000 80.000 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 76.500 ▼100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 76.400 ▼100K 77.200 ▼100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 76.320 ▼100K 77.120 ▼100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 75.530 ▼100K 76.530 ▼100K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 70.320 ▼90K 70.820 ▼90K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 56.650 ▼80K 58.050 ▼80K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 51.250 ▼60K 52.650 ▼60K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 48.930 ▼70K 50.330 ▼70K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 45.840 ▼60K 47.240 ▼60K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 43.910 ▼60K 45.310 ▼60K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 30.870 ▼40K 32.270 ▼40K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 27.700 ▼40K 29.100 ▼40K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 24.230 ▼30K 25.630 ▼30K

3. SJC - Cập nhật: 16/08/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 78,000 80,000 SJC 5c 78,000 80,020 SJC 2c, 1C, 5 phân 78,000 80,030 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 76,500 ▼100K 77,800 ▼100K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 76,500 ▼100K 77,900 ▼100K Nữ Trang 99.99% 76,350 ▼100K 77,350 ▼100K Nữ Trang 99% 74,584 ▼99K 76,584 ▼99K Nữ Trang 68% 50,253 ▼68K 52,753 ▼68K Nữ Trang 41.7% 29,908 ▼42K 32,408 ▼42K

Giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,455.8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 10,39 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.575 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 76,54 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,45 triệu đồng/lượng.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, Wall Street dự đoán có khả năng 100% cắt giảm lãi suất vào tháng 9, và khoảng 80% khả năng cắt giảm thêm trong tháng 11 và 12.

Scott Bauer, CEO của Prosper Trading Company, nhận định rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến cắt giảm lãi suất là một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7 đã tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức tăng 3% của tháng 6 và là mức tăng thấp nhất từ tháng 3/2021. So với tháng trước, CPI tăng nhẹ 0.2%.

Lạm phát CPI cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0.2% trong tháng 7, đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế.