Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng lên 149,1 triệu, vàng nhẫn BTMC lên 154 triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng vượt đỉnh hôm qua.
Giá vàng trong nước hôm nay 17/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 17/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng lên mức 149,1 triệu/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,6 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 4h00 ngày 17/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 17/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 17/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|147,1
|149,1
|+1100
|+1100
|Tập đoàn DOJI
|147,1
|149,1
|+1100
|+1100
|Mi Hồng
|148,1
|149,1
|+1100
|+1100
|PNJ
|147,1
|149,1
|+1100
|+1100
|Bảo Tín Mạnh Hải
|148,6
|149,1
|+2500
|+1200
|Bảo Tín Minh Châu
|148,1
|149,1
|+2100
|+1100
|Phú Quý
|146,5
|149,1
|+1100
|+1100
|Vàng ACB
|148,1
|149,1
|+1100
|+1100
|1. DOJI - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|147,100 ▲1100K
|149,100 ▲1100K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|146,500 ▲1700K
|149,000 ▲1200K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|146,300 ▲1700K
|148,800 ▲1200K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|146,000 ▲1700K
|148,500 ▲1200K
|Nguyên liệu 99.99
|146,000 ▲900K
|148,000 ▲900K
|Nguyên liệu 99.9
|145,700 ▲900K
|147,700 ▲900K
|2. PNJ - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|147,100 ▲1100K
|149,100 ▲1100K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|146,000 ▲1200K
|149,000 ▲1200K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|146,000 ▲1200K
|149,000 ▲1200K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|146,000 ▲1200K
|149,000 ▲1200K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|146,000 ▲1200K
|149,000 ▲1200K
|Vàng nữ trang 999.9
|145,800 ▲1200K
|148,800 ▲1200K
|Vàng nữ trang 999
|145,650 ▲1200K
|148,650 ▲1200K
|Vàng nữ trang 9920
|144,710 ▲1190K
|147,710 ▲1190K
|Vàng nữ trang 99
|144,410 ▲1190K
|147,410 ▲1190K
|Vàng 916 (22K)
|133,400 ▲1100K
|136,400 ▲1100K
|Vàng 750 (18K)
|104,250 ▲900K
|111,750 ▲900K
|Vàng 680 (16.3K)
|93,830 ▲810K
|101,330 ▲810K
|Vàng 650 (15.6K)
|89,370 ▲780K
|96,870 ▲780K
|Vàng 610 (14.6K)
|83,420 ▲730K
|90,920 ▲730K
|Vàng 585 (14K)
|79,700 ▲700K
|87,200 ▲700K
|Vàng 416 (10K)
|54,550 ▲500K
|62,050 ▲500K
|Vàng 375 (9K)
|48,450 ▲450K
|55,950 ▲450K
|Vàng 333 (8K)
|41,750 ▲390K
|49,250 ▲390K
|3. BTMC - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC BTMC
|148,100 ▲2100K
|149,100 ▲1100K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long
|151,000 ▲1700K
|154,000 ▲1700K
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|151,000 ▲1700K
|154,000 ▲1700K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999
|150,700 ▲1600K
|153,800 ▲1600K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999
|150,600 ▲1600K
|153,700 ▲1600K
|4. SJC - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147,100 ▲1100K
|149,100 ▲1100K
|Vàng SJC 5 chỉ
|147,100 ▲1100K
|149,120 ▲1100K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|147,100 ▲1100K
|149,130 ▲1100K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|145,900 ▲1700K
|148,100 ▲1700K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|145,900 ▲1700K
|148,200 ▲1700K
|Nữ trang 99,99%
|143,600 ▲1700K
|146,600 ▲1700K
|Nữ trang 99%
|140,648 ▲1683K
|145,148 ▲1683K
|Nữ trang 68%
|92,347 ▲1156K
|99,847 ▲1156K
|Nữ trang 41,7%
|53,788 ▲708K
|61,288 ▲708K
Giá vàng thế giới hôm nay 17/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 17/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4259,02 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 61,69 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,364 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,6 triệu đồng/lượng.
Trên các trang rao bán vàng, nhiều thành viên rao bán vàng miếng SJC với mức giá lên 170 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 đẩy lên 162 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải rao bán với giá 162 triệu đồng/lương; còn Công ty Bảo Tín Minh Châu rao bán lên 161 triệu đồng/lượng… Mức giá vàng được rao bán trên các trang MXH biến động mạnh khi các công ty kinh doanh vàng hết hàng.
Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên mua vàng qua các kênh này vì nguồn gốc xuất xứ vàng không rõ ràng. Người mua dễ gặp phải rủi ro mua phải vàng giả, vàng non, hoặc bị lừa đảo khi giao dịch tiền mặt.
Trong 4 ngày đầu tuần (13 - 16/10), giá vàng trong nước tăng mạnh, đặc biệt giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 7 đến 10 triệu đồng/lượng, còn giá vàng miếng SJC tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng thế giới cũng liên tục phá đỉnh kỷ lục trong tuần này. Tính trong 4 ngày vừa qua, giá vàng thế giới đã tăng đến 237,73 USD/Ounce
Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục tăng kỷ lục, khiến nhiều ngân hàng lớn điều chỉnh dự báo. Bank of America dự đoán giá vàng có thể đạt 5000 USD/ounce vào năm 2026, trung bình khoảng 4400 USD/ounce.
Nhiều tổ chức tài chính lớn khác cũng chia sẻ dự báo tương tự: Societe Generale dự đoán giá vàng đạt 5000 USD/ounce vào cuối năm 2026, Goldman Sachs ước tính 4900 USD vào tháng 12 cùng năm.