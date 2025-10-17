Thứ Sáu, 17/10/2025
Thị trường

Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn17/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng lên 149,1 triệu, vàng nhẫn BTMC lên 154 triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng vượt đỉnh hôm qua.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 17/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng lên mức 149,1 triệu/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,6 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 17/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 17/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 17/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 17/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
147,1149,1
+1100+1100
Tập đoàn DOJI
147,1149,1
+1100+1100
Mi Hồng
148,1149,1
+1100+1100
PNJ
147,1
149,1
+1100+1100
Bảo Tín Mạnh Hải148,6149,1+2500+1200
Bảo Tín Minh Châu
148,1
149,1
+2100+1100
Phú Quý146,5149,1
+1100+1100
Vàng ACB148,1149,1+1100+1100
1. DOJI - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ147,100 ▲1100K149,100 ▲1100K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)146,500 ▲1700K149,000 ▲1200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ146,300 ▲1700K148,800 ▲1200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ146,000 ▲1700K148,500 ▲1200K
Nguyên liệu 99.99146,000 ▲900K148,000 ▲900K
Nguyên liệu 99.9145,700 ▲900K147,700 ▲900K
2. PNJ - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9147,100 ▲1100K149,100 ▲1100K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9146,000 ▲1200K149,000 ▲1200K
Vàng Kim Bảo 999.9146,000 ▲1200K149,000 ▲1200K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9146,000 ▲1200K149,000 ▲1200K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng146,000 ▲1200K149,000 ▲1200K
Vàng nữ trang 999.9145,800 ▲1200K148,800 ▲1200K
Vàng nữ trang 999145,650 ▲1200K148,650 ▲1200K
Vàng nữ trang 9920144,710 ▲1190K147,710 ▲1190K
Vàng nữ trang 99144,410 ▲1190K147,410 ▲1190K
Vàng 916 (22K)133,400 ▲1100K136,400 ▲1100K
Vàng 750 (18K)104,250 ▲900K111,750 ▲900K
Vàng 680 (16.3K)93,830 ▲810K101,330 ▲810K
Vàng 650 (15.6K)89,370 ▲780K96,870 ▲780K
Vàng 610 (14.6K)83,420 ▲730K90,920 ▲730K
Vàng 585 (14K)79,700 ▲700K87,200 ▲700K
Vàng 416 (10K)54,550 ▲500K62,050 ▲500K
Vàng 375 (9K)48,450 ▲450K55,950 ▲450K
Vàng 333 (8K)41,750 ▲390K49,250 ▲390K
3. BTMC - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC BTMC148,100 ▲2100K149,100 ▲1100K
Vàng miếng Rồng Thăng Long151,000 ▲1700K154,000 ▲1700K
Vàng nhẫn trơn BTMC151,000 ▲1700K154,000 ▲1700K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999150,700 ▲1600K153,800 ▲1600K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999150,600 ▲1600K153,700 ▲1600K
4. SJC - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG147,100 ▲1100K149,100 ▲1100K
Vàng SJC 5 chỉ147,100 ▲1100K149,120 ▲1100K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ147,100 ▲1100K149,130 ▲1100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ145,900 ▲1700K148,100 ▲1700K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ145,900 ▲1700K148,200 ▲1700K
Nữ trang 99,99%143,600 ▲1700K146,600 ▲1700K
Nữ trang 99%140,648 ▲1683K145,148 ▲1683K
Nữ trang 68%92,347 ▲1156K99,847 ▲1156K
Nữ trang 41,7%53,788 ▲708K61,288 ▲708K

Giá vàng thế giới hôm nay 17/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 17/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4259,02 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 61,69 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,364 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,6 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-16-2025_09_46_pm.jpg

Trên các trang rao bán vàng, nhiều thành viên rao bán vàng miếng SJC với mức giá lên 170 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 đẩy lên 162 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải rao bán với giá 162 triệu đồng/lương; còn Công ty Bảo Tín Minh Châu rao bán lên 161 triệu đồng/lượng… Mức giá vàng được rao bán trên các trang MXH biến động mạnh khi các công ty kinh doanh vàng hết hàng.

Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên mua vàng qua các kênh này vì nguồn gốc xuất xứ vàng không rõ ràng. Người mua dễ gặp phải rủi ro mua phải vàng giả, vàng non, hoặc bị lừa đảo khi giao dịch tiền mặt.

Trong 4 ngày đầu tuần (13 - 16/10), giá vàng trong nước tăng mạnh, đặc biệt giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 7 đến 10 triệu đồng/lượng, còn giá vàng miếng SJC tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng thế giới cũng liên tục phá đỉnh kỷ lục trong tuần này. Tính trong 4 ngày vừa qua, giá vàng thế giới đã tăng đến 237,73 USD/Ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục tăng kỷ lục, khiến nhiều ngân hàng lớn điều chỉnh dự báo. Bank of America dự đoán giá vàng có thể đạt 5000 USD/ounce vào năm 2026, trung bình khoảng 4400 USD/ounce.

Nhiều tổ chức tài chính lớn khác cũng chia sẻ dự báo tương tự: Societe Generale dự đoán giá vàng đạt 5000 USD/ounce vào cuối năm 2026, Goldman Sachs ước tính 4900 USD vào tháng 12 cùng năm.

