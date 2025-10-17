Thị trường Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ ACB tăng lên 149,1 triệu, vàng nhẫn BTMC lên 154 triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng vượt đỉnh hôm qua.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 17/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng lên mức 149,1 triệu/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,6 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 17/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 17/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 17/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,1 149,1

+1100 +1100 Tập đoàn DOJI

147,1 149,1

+1100 +1100 Mi Hồng

148,1 149,1

+1100 +1100 PNJ

147,1

149,1

+1100 +1100 Bảo Tín Mạnh Hải 148,6 149,1 +2500 +1200 Bảo Tín Minh Châu

148,1

149,1

+2100 +1100

Phú Quý 146,5 149,1

+1100 +1100 Vàng ACB 148,1 149,1 +1100 +1100

1. DOJI - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,100 ▲1100K 149,100 ▲1100K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,500 ▲1700K 149,000 ▲1200K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 146,300 ▲1700K 148,800 ▲1200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 146,000 ▲1700K 148,500 ▲1200K Nguyên liệu 99.99 146,000 ▲900K 148,000 ▲900K Nguyên liệu 99.9 145,700 ▲900K 147,700 ▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,100 ▲1100K 149,100 ▲1100K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,000 ▲1200K 149,000 ▲1200K Vàng Kim Bảo 999.9 146,000 ▲1200K 149,000 ▲1200K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,000 ▲1200K 149,000 ▲1200K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,000 ▲1200K 149,000 ▲1200K Vàng nữ trang 999.9 145,800 ▲1200K 148,800 ▲1200K Vàng nữ trang 999 145,650 ▲1200K 148,650 ▲1200K Vàng nữ trang 9920 144,710 ▲1190K 147,710 ▲1190K Vàng nữ trang 99 144,410 ▲1190K 147,410 ▲1190K Vàng 916 (22K) 133,400 ▲1100K 136,400 ▲1100K Vàng 750 (18K) 104,250 ▲900K 111,750 ▲900K Vàng 680 (16.3K) 93,830 ▲810K 101,330 ▲810K Vàng 650 (15.6K) 89,370 ▲780K 96,870 ▲780K Vàng 610 (14.6K) 83,420 ▲730K 90,920 ▲730K Vàng 585 (14K) 79,700 ▲700K 87,200 ▲700K Vàng 416 (10K) 54,550 ▲500K 62,050 ▲500K Vàng 375 (9K) 48,450 ▲450K 55,950 ▲450K Vàng 333 (8K) 41,750 ▲390K 49,250 ▲390K

3. BTMC - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 148,100 ▲2100K 149,100 ▲1100K Vàng miếng Rồng Thăng Long 151,000 ▲1700K 154,000 ▲1700K Vàng nhẫn trơn BTMC 151,000 ▲1700K 154,000 ▲1700K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 150,700 ▲1600K 153,800 ▲1600K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 150,600 ▲1600K 153,700 ▲1600K

4. SJC - Cập nhật: 17/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,100 ▲1100K 149,100 ▲1100K Vàng SJC 5 chỉ 147,100 ▲1100K 149,120 ▲1100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,100 ▲1100K 149,130 ▲1100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145,900 ▲1700K 148,100 ▲1700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145,900 ▲1700K 148,200 ▲1700K Nữ trang 99,99% 143,600 ▲1700K 146,600 ▲1700K Nữ trang 99% 140,648 ▲1683K 145,148 ▲1683K Nữ trang 68% 92,347 ▲1156K 99,847 ▲1156K Nữ trang 41,7% 53,788 ▲708K 61,288 ▲708K

Giá vàng thế giới hôm nay 17/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 17/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4259,02 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 61,69 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,364 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,6 triệu đồng/lượng.

Trên các trang rao bán vàng, nhiều thành viên rao bán vàng miếng SJC với mức giá lên 170 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 đẩy lên 162 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải rao bán với giá 162 triệu đồng/lương; còn Công ty Bảo Tín Minh Châu rao bán lên 161 triệu đồng/lượng… Mức giá vàng được rao bán trên các trang MXH biến động mạnh khi các công ty kinh doanh vàng hết hàng.

Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên mua vàng qua các kênh này vì nguồn gốc xuất xứ vàng không rõ ràng. Người mua dễ gặp phải rủi ro mua phải vàng giả, vàng non, hoặc bị lừa đảo khi giao dịch tiền mặt.

Trong 4 ngày đầu tuần (13 - 16/10), giá vàng trong nước tăng mạnh, đặc biệt giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 7 đến 10 triệu đồng/lượng, còn giá vàng miếng SJC tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng thế giới cũng liên tục phá đỉnh kỷ lục trong tuần này. Tính trong 4 ngày vừa qua, giá vàng thế giới đã tăng đến 237,73 USD/Ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục tăng kỷ lục, khiến nhiều ngân hàng lớn điều chỉnh dự báo. Bank of America dự đoán giá vàng có thể đạt 5000 USD/ounce vào năm 2026, trung bình khoảng 4400 USD/ounce.

Nhiều tổ chức tài chính lớn khác cũng chia sẻ dự báo tương tự: Societe Generale dự đoán giá vàng đạt 5000 USD/ounce vào cuối năm 2026, Goldman Sachs ước tính 4900 USD vào tháng 12 cùng năm.