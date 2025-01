Giá vàng hôm nay 18/1/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước tăng 3 tuần liên tiếp

Thị trường Giá vàng hôm nay 18/1/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước tăng 3 tuần liên tiếp Giá vàng hôm nay 18/1: Giá vàng thế giới tăng mạnh gần mức cao nhất trong 5 tuần, hướng tới tăng 3 tuần liên tiếp. Giá vàng trong nước đồng loạt vượt mốc 87 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/1/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 18/1/2025, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 85,3 triệu đồng/lượng mua vào và 86,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tăng 300 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 85,3-86,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85,3-87,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại PNJ được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85,3-87,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 18/1/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 18/1/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

85,3 87,3

+300 +300 Tập đoàn DOJI

85,3

87,3

+300

+300 Mi Hồng

85,3 86,3

+100 +100 PNJ

85,3

87,3

+300 +300 Vietinbank Gold

87,3



+300 Bảo Tín Minh Châu

85,3

87,3

+300 +300



1. DOJI - Cập nhật: 18/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 85,300 ▲300K 87,300 ▲300K AVPL/SJC HCM 85,300 ▲300K 87,300 ▲300K AVPL/SJC ĐN 85,300 ▲300K 87,300 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 85,100 ▲300K 85,900 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 85,000 ▲300K 85,800 ▲300K AVPL/SJC Cần Thơ 85,300 ▲300K 87,300 ▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 18/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 85.200 87.000 TPHCM - SJC 85.300 ▲300K 87.300 ▲300K Hà Nội - PNJ 85.200 87.000 Hà Nội - SJC 85.300 ▲300K 87.300 ▲300K Đà Nẵng - PNJ 85.200 87.000 Đà Nẵng - SJC 85.300 ▲300K 87.300 ▲300K Miền Tây - PNJ 85.200 87.000 Miền Tây - SJC 85.300 ▲300K 87.300 ▲300K Giá vàng nữ trang - PNJ 85.200 87.000 Giá vàng nữ trang - SJC 85.300 ▲300K 87.300 ▲300K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 85.200 Giá vàng nữ trang - SJC 85.300 ▲300K 87.300 ▲300K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 85.200 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 85.200 86.600 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 85.710 ▲600K 86.510 ▲600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 84.830 ▲590K 85.830 ▲590K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 78.430 ▲550K 79.430 ▲550K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 63.700 ▲450K 65.100 ▲450K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 57.640 ▲410K 59.040 ▲410K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 55.040 ▲390K 56.440 ▲390K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 51.580 ▲370K 52.980 ▲370K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 49.410 ▲350K 50.810 ▲350K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 34.780 ▲250K 36.180 ▲250K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.230 ▲230K 32.630 ▲230K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.330 ▲200K 28.730 ▲200K

3. SJC - Cập nhật: 18/1/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 85,300 ▲300K 87,300 ▲300K SJC 5c 85,300 ▲300K 87,320 ▲300K SJC 2c, 1C, 5 phân 85,300 ▲300K 87,330 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 85,000 ▲200K 86,700 ▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 85,000 ▲200K 86,800 ▲200K Nữ Trang 99.99% 84,900 ▲200K 86,400 ▲200K Nữ Trang 99% 83,044 ▲198K 85,544 ▲198K Nữ Trang 68% 55,907 ▲136K 58,907 ▲136K Nữ Trang 41.7% 33,182 ▲83K 36,182 ▲83K

Giá vàng thế giới hôm nay 18/1/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.706,89 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay giảm 8,5 USD/Ounce so với hôm qua, nhưng vẫn tăng 18,2 USD/Ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.630 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 84,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,73 triệu đồng/lượng.

Giá vàng gần chạm mức cao nhất trong 5 tuần và đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp, nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ công bố đầu tuần này làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay.

Theo ông Ajay Kedia, Giám đốc tại Kedia Commodities ở Mumbai, vàng được hỗ trợ bởi đồng USD yếu đi sau khi dữ liệu lạm phát củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Ông Kedia nhận định: "Chúng tôi thấy mức hỗ trợ ở 2,694 USD và nếu vượt qua ngưỡng 2,720 USD, giá vàng có thể hướng tới 2,770 USD."

Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất nhiều lần tăng lên sau khi dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát cốt lõi thấp hơn dự kiến. Thêm vào đó, Thống đốc Fed Christopher Waller hôm thứ Năm cho biết vẫn có khả năng giảm lãi suất 3-4 lần trong năm nay nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục yếu đi.

Các nhà phân tích tại ANZ nhận định: "Mặc dù kỳ vọng thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vẫn là yếu tố quan trọng, chúng tôi tin rằng vàng sẽ khẳng định vai trò như một công cụ đa dạng hóa rủi ro trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Chúng tôi dự đoán độ nhạy cảm của vàng với các yếu tố truyền thống – lãi suất và đồng USD – sẽ tiếp tục biến động mạnh vào năm 2025."

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tuần tới, và sự chú ý vẫn đổ dồn vào các chính sách của ông mà các nhà phân tích kỳ vọng sẽ thúc đẩy lạm phát. Ông Michael Langford, Giám đốc đầu tư tại Scorpion Minerals, cho biết: "Sự bất ổn gia tăng do chính quyền mới và các hành động tiềm năng của họ đang ảnh hưởng đến vàng như một công cụ để giao dịch biến động ngắn hạn."

Trong khi đó, giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 30,57 USD/ounce nhưng vẫn trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp. Paladi giảm 0,4% xuống 936,91 USD, mất khoảng 1% trong tuần này. Bạch kim giữ ở mức 931,18 USD nhưng đang hướng đến tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8.

Dự báo giá vàng

Theo dự báo của nhiều chuyên gia, chỉ số lạm phát, số liệu thất nghiệp và doanh số bán lẻ Mỹ tăng, Fed sẽ trì hoãn hạ lãi suất và đây là yếu tố tiêu cực đối với vàng. Ngược lại, vàng có thể bứt tăng và chinh phục lại ngưỡng 2,700 USD/ounce.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Oanda dự báo, nếu giá vàng giảm xuống dưới mức 2,600 USD/ounce, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là khoảng 2,540 USD/ounce. Đây có thể là mức giá hấp dẫn để các nhà đầu tư dài hạn cân nhắc mua vào.