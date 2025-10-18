Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên 153 triệu, vàng nhẫn BTMC lên 159,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới lao dốc thẳng đứng
Giá vàng trong nước hôm nay 18/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 18/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng lên mức 153 triệu/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 4h00 ngày 18/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 155,5 - 156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 18/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 18/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|151,5
|153
|+4400
|+3900
|Tập đoàn DOJI
|151,5
|153
|+4400
|+3900
|Mi Hồng
|152
|153
|+3900
|+3900
|PNJ
|151,5
|153
|+4400
|+3900
|Bảo Tín Minh Châu
|152,5
|153
|+4400
|+3900
|Bảo Tín Mạnh Hải
|152,5
|153
|+3900
|+3900
|Phú Quý
|151
|153
|+4500
|+3900
|Vàng ACB
|152
|153
|+3900
|+3900
|1. DOJI - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|151,500 ▲4400K
|153,000 ▲3900K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|151,400 ▲4400K
|152,900 ▲3900K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|151,200 ▲4400K
|152,700 ▲3900K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|150,900 ▲4400K
|152,400 ▲3900K
|Nguyên liệu 99.99
|150,500 ▲4500K
|151,500 ▲3500K
|Nguyên liệu 99.9
|150,200 ▲4500K
|151,200 ▲3500K
|2. PNJ - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|151,500 ▲4400K
|153,000 ▲3900K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|150,600 ▲4600K
|152,100 ▲3100K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|150,600 ▲4600K
|152,100 ▲3100K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|150,600 ▲4600K
|152,100 ▲3100K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|150,600 ▲4600K
|152,100 ▲3100K
|Vàng nữ trang 999.9
|148,900 ▲3100K
|151,900 ▲3100K
|Vàng nữ trang 999
|148,750 ▲3100K
|151,750 ▲3100K
|Vàng nữ trang 9920
|147,780 ▲3070K
|150,780 ▲3070K
|Vàng nữ trang 99
|147,480 ▲3070K
|150,480 ▲3070K
|Vàng 916 (22K)
|136,240 ▲2840K
|139,240 ▲2840K
|Vàng 750 (18K)
|106,580 ▲2330K
|114,080 ▲2330K
|Vàng 680 (16.3K)
|95,940 ▲2110K
|103,440 ▲2110K
|Vàng 650 (15.6K)
|91,390 ▲2020K
|98,890 ▲2020K
|Vàng 610 (14.6K)
|85,310 ▲1890K
|92,810 ▲1890K
|Vàng 585 (14K)
|81,510 ▲1810K
|89,010 ▲1810K
|Vàng 416 (10K)
|55,840 ▲1290K
|63,340 ▲1290K
|Vàng 375 (9K)
|49,610 ▲1160K
|57,110 ▲1160K
|Vàng 333 (8K)
|42,780 ▲1030K
|50,280 ▲1030K
|3. BTMC - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC BTMC
|152,500 ▲4400K
|153,000 ▲3900K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long
|156,500 ▲5500K
|159,500 ▲5500K
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|156,500 ▲5500K
|159,500 ▲5500K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999
|156,200 ▲5500K
|159,300 ▲5500K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999
|156,100 ▲5500K
|159,200 ▲5500K
|3. SJC - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|151,500 ▲4400K
|153,000 ▲3900K
|Vàng SJC 5 chỉ
|151,500 ▲4400K
|153,020 ▲3900K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|151,500 ▲4400K
|153,030 ▲3900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|150,000 ▲4100K
|152,200 ▲4100K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|150,000 ▲4100K
|152,300 ▲4100K
|Nữ trang 99,99%
|147,700 ▲4100K
|150,700 ▲4100K
|Nữ trang 99%
|144,707 ▲4059K
|149,207 ▲4059K
|Nữ trang 68%
|95,136 ▲2788K
|102,636 ▲2788K
|Nữ trang 41,7%
|55,498 ▲1709K
|62,998 ▲1709K
Giá vàng thế giới hôm nay 18/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 18/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4248,65 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18 triệu đồng/lượng.
Ngày 18/10, giá vàng trong nước ở mức cao chưa từng có. Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng, bất chấp việc nhiều cửa hàng đã tạm ngừng bán vì hết hàng.
Sức nóng từ giá vàng khiến việc mua bán trên các trang MXH sôi động chưa từng có. Khi các thương hiệu lớn cháy hàng, giá vàng bị rao bán đẩy lên mức 175 - 190 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chính thức từ 22 - 37 triệu đồng.
Các chuyên gia cảnh báo, việc mua bán vàng qua mạng tiềm ẩn rủi ro pháp lý và nguy cơ lừa đảo. Người dân có thể đối mặt với tình trạng mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc mất trắng tiền nếu giao dịch không chính thống.
Không chỉ trong nước, giá vàng thế giới cũng đang ở vùng cao kỷ lục. Theo CEO JPMorgan Jamie Dimon, giá vàng có thể tăng gấp đôi, lên tới 5000 hoặc thậm chí 10000 USD/ounce, và đây là thời điểm hiếm hoi mà việc nắm giữ vàng trong danh mục đầu tư là hợp lý.
Theo chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada của City Index, giá vàng đang tăng dữ dội và chưa có dấu hiệu chững lại. Ông cho rằng, với tốc độ tăng hiện tại, việc vàng đạt ngưỡng 5.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian.