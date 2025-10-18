Thị trường Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên 153 triệu, vàng nhẫn BTMC lên 159,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới lao dốc thẳng đứng

Giá vàng trong nước hôm nay 18/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 18/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng lên mức 153 triệu/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 18/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 155,5 - 156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 18/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 18/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

151,5 153

+4400 +3900 Tập đoàn DOJI

151,5 153

+4400 +3900 Mi Hồng

152 153 +3900 +3900 PNJ

151,5

153

+4400 +3900 Bảo Tín Minh Châu

152,5

153

+4400 +3900

Bảo Tín Mạnh Hải 152,5 153 +3900 +3900 Phú Quý 151 153

+4500 +3900 Vàng ACB 152 153 +3900 +3900

1. DOJI - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 151,500 ▲4400K 153,000 ▲3900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 151,400 ▲4400K 152,900 ▲3900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 151,200 ▲4400K 152,700 ▲3900K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 150,900 ▲4400K 152,400 ▲3900K Nguyên liệu 99.99 150,500 ▲4500K 151,500 ▲3500K Nguyên liệu 99.9 150,200 ▲4500K 151,200 ▲3500K

2. PNJ - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 151,500 ▲4400K 153,000 ▲3900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 150,600 ▲4600K 152,100 ▲3100K Vàng Kim Bảo 999.9 150,600 ▲4600K 152,100 ▲3100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 150,600 ▲4600K 152,100 ▲3100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 150,600 ▲4600K 152,100 ▲3100K Vàng nữ trang 999.9 148,900 ▲3100K 151,900 ▲3100K Vàng nữ trang 999 148,750 ▲3100K 151,750 ▲3100K Vàng nữ trang 9920 147,780 ▲3070K 150,780 ▲3070K Vàng nữ trang 99 147,480 ▲3070K 150,480 ▲3070K Vàng 916 (22K) 136,240 ▲2840K 139,240 ▲2840K Vàng 750 (18K) 106,580 ▲2330K 114,080 ▲2330K Vàng 680 (16.3K) 95,940 ▲2110K 103,440 ▲2110K Vàng 650 (15.6K) 91,390 ▲2020K 98,890 ▲2020K Vàng 610 (14.6K) 85,310 ▲1890K 92,810 ▲1890K Vàng 585 (14K) 81,510 ▲1810K 89,010 ▲1810K Vàng 416 (10K) 55,840 ▲1290K 63,340 ▲1290K Vàng 375 (9K) 49,610 ▲1160K 57,110 ▲1160K Vàng 333 (8K) 42,780 ▲1030K 50,280 ▲1030K

3. BTMC - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 152,500 ▲4400K 153,000 ▲3900K Vàng miếng Rồng Thăng Long 156,500 ▲5500K 159,500 ▲5500K Vàng nhẫn trơn BTMC 156,500 ▲5500K 159,500 ▲5500K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 156,200 ▲5500K 159,300 ▲5500K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 156,100 ▲5500K 159,200 ▲5500K

3. SJC - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151,500 ▲4400K 153,000 ▲3900K Vàng SJC 5 chỉ 151,500 ▲4400K 153,020 ▲3900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 151,500 ▲4400K 153,030 ▲3900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 150,000 ▲4100K 152,200 ▲4100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 150,000 ▲4100K 152,300 ▲4100K Nữ trang 99,99% 147,700 ▲4100K 150,700 ▲4100K Nữ trang 99% 144,707 ▲4059K 149,207 ▲4059K Nữ trang 68% 95,136 ▲2788K 102,636 ▲2788K Nữ trang 41,7% 55,498 ▲1709K 62,998 ▲1709K

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 18/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4248,65 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18 triệu đồng/lượng.

Ngày 18/10, giá vàng trong nước ở mức cao chưa từng có. Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng, bất chấp việc nhiều cửa hàng đã tạm ngừng bán vì hết hàng.

Sức nóng từ giá vàng khiến việc mua bán trên các trang MXH sôi động chưa từng có. Khi các thương hiệu lớn cháy hàng, giá vàng bị rao bán đẩy lên mức 175 - 190 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chính thức từ 22 - 37 triệu đồng.

Các chuyên gia cảnh báo, việc mua bán vàng qua mạng tiềm ẩn rủi ro pháp lý và nguy cơ lừa đảo. Người dân có thể đối mặt với tình trạng mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc mất trắng tiền nếu giao dịch không chính thống.

Không chỉ trong nước, giá vàng thế giới cũng đang ở vùng cao kỷ lục. Theo CEO JPMorgan Jamie Dimon, giá vàng có thể tăng gấp đôi, lên tới 5000 hoặc thậm chí 10000 USD/ounce, và đây là thời điểm hiếm hoi mà việc nắm giữ vàng trong danh mục đầu tư là hợp lý.

Theo chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada của City Index, giá vàng đang tăng dữ dội và chưa có dấu hiệu chững lại. Ông cho rằng, với tốc độ tăng hiện tại, việc vàng đạt ngưỡng 5.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian.