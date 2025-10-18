Thứ Bảy, 18/10/2025
Thị trường

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn18/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên 153 triệu, vàng nhẫn BTMC lên 159,5 triệu đồng. Giá vàng thế giới lao dốc thẳng đứng

Giá vàng trong nước hôm nay 18/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 18/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng lên mức 153 triệu/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 18/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 18/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 155,5 - 156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 18/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 18/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
151,5153
+4400+3900
Tập đoàn DOJI
151,5153
+4400+3900
Mi Hồng
152153+3900+3900
PNJ
151,5
153
+4400+3900
Bảo Tín Minh Châu
152,5
153
+4400+3900
Bảo Tín Mạnh Hải152,5153+3900+3900
Phú Quý151153
+4500+3900
Vàng ACB152153+3900+3900
1. DOJI - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ151,500 ▲4400K153,000 ▲3900K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)151,400 ▲4400K152,900 ▲3900K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ151,200 ▲4400K152,700 ▲3900K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ150,900 ▲4400K152,400 ▲3900K
Nguyên liệu 99.99150,500 ▲4500K151,500 ▲3500K
Nguyên liệu 99.9150,200 ▲4500K151,200 ▲3500K
2. PNJ - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9151,500 ▲4400K153,000 ▲3900K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9150,600 ▲4600K152,100 ▲3100K
Vàng Kim Bảo 999.9150,600 ▲4600K152,100 ▲3100K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9150,600 ▲4600K152,100 ▲3100K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng150,600 ▲4600K152,100 ▲3100K
Vàng nữ trang 999.9148,900 ▲3100K151,900 ▲3100K
Vàng nữ trang 999148,750 ▲3100K151,750 ▲3100K
Vàng nữ trang 9920147,780 ▲3070K150,780 ▲3070K
Vàng nữ trang 99147,480 ▲3070K150,480 ▲3070K
Vàng 916 (22K)136,240 ▲2840K139,240 ▲2840K
Vàng 750 (18K)106,580 ▲2330K114,080 ▲2330K
Vàng 680 (16.3K)95,940 ▲2110K103,440 ▲2110K
Vàng 650 (15.6K)91,390 ▲2020K98,890 ▲2020K
Vàng 610 (14.6K)85,310 ▲1890K92,810 ▲1890K
Vàng 585 (14K)81,510 ▲1810K89,010 ▲1810K
Vàng 416 (10K)55,840 ▲1290K63,340 ▲1290K
Vàng 375 (9K)49,610 ▲1160K57,110 ▲1160K
Vàng 333 (8K)42,780 ▲1030K50,280 ▲1030K
3. BTMC - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC BTMC152,500 ▲4400K153,000 ▲3900K
Vàng miếng Rồng Thăng Long156,500 ▲5500K159,500 ▲5500K
Vàng nhẫn trơn BTMC156,500 ▲5500K159,500 ▲5500K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999156,200 ▲5500K159,300 ▲5500K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999156,100 ▲5500K159,200 ▲5500K
3. SJC - Cập nhật: 18/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG151,500 ▲4400K153,000 ▲3900K
Vàng SJC 5 chỉ151,500 ▲4400K153,020 ▲3900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ151,500 ▲4400K153,030 ▲3900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ150,000 ▲4100K152,200 ▲4100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ150,000 ▲4100K152,300 ▲4100K
Nữ trang 99,99%147,700 ▲4100K150,700 ▲4100K
Nữ trang 99%144,707 ▲4059K149,207 ▲4059K
Nữ trang 68%95,136 ▲2788K102,636 ▲2788K
Nữ trang 41,7%55,498 ▲1709K62,998 ▲1709K

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 18/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4248,65 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-17-2025_10_05_pm.png

Ngày 18/10, giá vàng trong nước ở mức cao chưa từng có. Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng, bất chấp việc nhiều cửa hàng đã tạm ngừng bán vì hết hàng.

Sức nóng từ giá vàng khiến việc mua bán trên các trang MXH sôi động chưa từng có. Khi các thương hiệu lớn cháy hàng, giá vàng bị rao bán đẩy lên mức 175 - 190 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chính thức từ 22 - 37 triệu đồng.

Các chuyên gia cảnh báo, việc mua bán vàng qua mạng tiềm ẩn rủi ro pháp lý và nguy cơ lừa đảo. Người dân có thể đối mặt với tình trạng mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc mất trắng tiền nếu giao dịch không chính thống.

Không chỉ trong nước, giá vàng thế giới cũng đang ở vùng cao kỷ lục. Theo CEO JPMorgan Jamie Dimon, giá vàng có thể tăng gấp đôi, lên tới 5000 hoặc thậm chí 10000 USD/ounce, và đây là thời điểm hiếm hoi mà việc nắm giữ vàng trong danh mục đầu tư là hợp lý.

Theo chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada của City Index, giá vàng đang tăng dữ dội và chưa có dấu hiệu chững lại. Ông cho rằng, với tốc độ tăng hiện tại, việc vàng đạt ngưỡng 5.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian.

      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

