Giá vàng hôm nay 18/12: Tăng giá dữ dội, lập đỉnh mới

Đêm 17/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.889 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.894 USD/ounce.Giá vàng thế giới đêm 17/12 cao hơn khoảng 24,2% (368 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 17/12.Giá vàng trên thị trường quốc tế lập đỉnh mới trong 1 tuần sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cam kết về việc duy trì lãi suất thấp và giới đầu tư đón nhận tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán gói kích thích tại Mỹ.Vàng tăng giá dữ dội và tiến dần tới ngưỡng 1.900 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm rưỡi qua.Sau phiên họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đưa ra tuyên bố với cam kết về việc hỗ trợ hồi phục nền kinh tế Mỹ, trong khi các nhà tạo lập chính sách của Mỹ có những bước tiến về gói kích thích mới.Fed cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Mỹ thông qua gói kích thích khổng lồ cho đến khi họ nhận thấy “bước tiến đáng kể” trên thị trường việc làm và lạm phát. Cơ quan này quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0-0,25% cho đến ít nhất năm 2023.