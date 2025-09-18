Thị trường Giá vàng hôm nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 18/9: Giá vàng SJC DOJI PNJ và vàng nhẫn trong nước không thay đổi, vàng thế giới giảm mạnh, cảnh báo nạn lừa đảo khi giá vàng ở mức cao

Giá vàng trong nước hôm nay 18/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 18/9/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 16/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131,3-132,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,8 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 18/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 18/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 18/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

130,3 132,3

- - Tập đoàn DOJI

130,3 132,3

- - Mi Hồng

131,3 132,3

- - PNJ

130,3

132,3

- - Bảo Tín Minh Châu

130,3

132,3

- -

Phú Quý 129,8 132,3

- -

1. DOJI - Cập nhật: 18/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 130,300 132,300 AVPL/SJC HCM 130,300 132,300 AVPL/SJC ĐN 130,300 132,300 Nguyên liệu 9999 - HN 119,500 120,500 Nguyên liệu 999 - HN 119,400 120,400

2. PNJ - Cập nhật: 18/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 130,300 132,300 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 129,800 Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 129,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 129,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 129,800 Vàng nữ trang 999.9 123,900 126,400 Vàng nữ trang 999 123,770 126,270 Vàng nữ trang 9920 122,990 125,490 Vàng nữ trang 99 122,740 125,240 Vàng 916 (22K) 113,380 115,880 Vàng 750 (18K) 87,450 94,950 Vàng 680 (16.3K) 78,600 86,100 Vàng 650 (15.6K) 74,810 82,310 Vàng 610 (14.6K) 69,750 77,250 Vàng 585 (14K) 66,590 74,090 Vàng 416 (10K) 45,230 52,730 Vàng 375 (9K) 40,050 47,550 Vàng 333 (8K) 34,360 41,860

3. SJC - Cập nhật: 18/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130,300 132,300 Vàng SJC 5 chỉ 130,300 132,320 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130,300 132,330 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,600 129,400 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,600 129,300 Nữ trang 99,99% 123,800 126,800 Nữ trang 99% 120,544 125,544 Nữ trang 68% 78,882 86,382 Nữ trang 41,7% 45,530 53,030

Giá vàng thế giới hôm nay 18/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 18/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,36 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 1,82 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,457 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,8 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 17/9 tại châu Á, giá vàng điều chỉnh giảm sau khi vọt lên mức kỷ lục trong phiên trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đồng USD tăng nhẹ và việc nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,05% vào lúc 4h00 (giờ Việt Nam), sau khi chạm đỉnh lịch sử 3.702,95 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,17%, xuống 3.719,02 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng thị trường vàng đang biến động mạnh vì kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Nhiều dự báo cho rằng mức giảm sẽ vào khoảng 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn xuống phạm vi 4,00% - 4,25%. Nếu Fed hạ lãi suất, chi phí nắm giữ vàng giảm, từ đó có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng tăng.

Ở trong nước, chênh lệch mua - bán vàng tại nhiều doanh nghiệp lớn bị nới rộng tới 2,5 - 3 triệu đồng/lượng. Chuyên gia cảnh báo đây là mức rủi ro cao, đặc biệt với những người đầu tư trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến cáo cần thận trọng để tránh thiệt hại khi giá biến động bất ngờ.

Ngoài rủi ro về giá, thị trường còn đối mặt với tình trạng lừa đảo gia tăng. Khi giá vàng tăng cao, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý FOMO của người dân để lập fanpage, website hay tài khoản Facebook giả mạo các thương hiệu uy tín. Chúng sao chép logo, hình ảnh và nội dung giống hệt để tạo niềm tin, sau đó rao bán vàng khuyến mãi hoặc yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc nhưng không bao giờ giao hàng.

Theo Bảo Tín Minh Châu, chỉ trong hai ngày, doanh nghiệp này đã xác minh được 11 trường hợp khách hàng bị lừa mua vàng theo hình thức trên. Tập đoàn Doji cũng phải liên tục phát cảnh báo khi ghi nhận một số nhà đầu tư mất hàng tỷ đồng do tin vào thông tin giả mạo. Tập đoàn Phú Quý nhiều lần đăng tải bài viết cảnh báo khách hàng về tình trạng kẻ gian lập fanpage giả để trục lợi.

Bên cạnh việc theo dõi giá vàng, nhà đầu tư và người dân cần đặc biệt cảnh giác với những kênh giao dịch trực tuyến không chính thống.