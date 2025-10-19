Chủ Nhật, 19/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn19/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ chốt tuần giảm 2 triệu, vàng nhẫn BTMC giảm xuống 158,5 triệu. Vàng thế giới lao dốc thẳng đứng

Giá vàng trong nước hôm nay 19/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 19/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh ngày cuối tuần. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 19/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 19/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 155 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 19/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 19/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
149,5151
-2000-2000
Tập đoàn DOJI
149,5151
-1200-1200
Mi Hồng
150151-2000-2000
PNJ
149,5
151
-2000-2000
Bảo Tín Mạnh Hải150,5151-2000-2000
Bảo Tín Minh Châu
150,5
151
-2000-2000
Phú Quý149151
-2000-2000
Vàng ACB150151-2000-2000
1. DOJI - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ149,500 ▼1200K151,000 ▼1200K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)149,500 ▼1100K150,900 ▼1200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ149,300 ▼1200K150,800 ▼1100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ149,000 ▼1200K150,500 ▼1100K
Nguyên liệu 99.99149,500 ▼1000K150,000 ▼1500K
Nguyên liệu 99.9149,200 ▼1000K149,700 ▼1500K
2. PNJ - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9149,000 ▼3000K151,000 ▼2000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9148,000 ▼3000K151,000 ▼2000K
Vàng Kim Bảo 999.9148,000 ▼3000K151,000 ▼2000K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9148,000 ▼3000K151,000 ▼2000K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng148,000 ▼2500K151,000 ▼2000K
Vàng nữ trang 999.9147,800 ▼2100K150,800 ▼2100K
Vàng nữ trang 999147,650 ▼2100K150,650 ▼2100K
Vàng nữ trang 9920146,690 ▼2100K149,690 ▼2100K
Vàng nữ trang 99146,390 ▼2080K149,390 ▼2080K
Vàng 916 (22K)135,230 ▼1930K138,230 ▼1930K
Vàng 750 (18K)105,750 ▼1580K113,250 ▼1580K
Vàng 680 (16.3K)95,190 ▼1430K102,690 ▼1430K
Vàng 650 (15.6K)90,670 ▼1370K98,170 ▼1370K
Vàng 610 (14.6K)84,640 ▼1280K92,140 ▼1280K
Vàng 585 (14K)80,870 ▼1230K88,370 ▼1230K
Vàng 416 (10K)55,380 ▼880K62,880 ▼880K
Vàng 375 (9K)49,200 ▼790K56,700 ▼790K
Vàng 333 (8K)42,410 ▼700K49,910 ▼700K
3. BTMC - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC BTMC150,500 ▼2000K151,000 ▼2000K
Vàng miếng Rồng Thăng Long155,500 ▼1000K158,500 ▼1000K
Vàng nhẫn trơn BTMC155,500 ▼1000K158,500 ▼1000K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999155,200 ▼1000K158,300 ▼1000K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999155,100 ▼1000K158,200 ▼1000K
4. SJC - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG149,500 ▼2000K151,000 ▼2000K
Vàng SJC 5 chỉ149,500 ▼2000K151,020 ▼2000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ149,500 ▼2000K151,030 ▼2000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ148,000 ▼2000K150,200 ▼2000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ148,000 ▼2000K150,300 ▼2000K
Nữ trang 99,99%145,700 ▼2000K148,700 ▼2000K
Nữ trang 99%142,727 ▼1980K147,227 ▼1980K
Nữ trang 68%93,776 ▼1360K101,276 ▼1360K
Nữ trang 41,7%54,664 ▼834K62,164 ▼834K

Giá vàng thế giới hôm nay 19/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 19/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4248,65 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-17-2025_10_05_pm.png

Không có dữ liệu kinh tế Mỹ nào được công bố trong tuần, giá vàng vẫn liên tục đi lên từng ngày, nhờ tâm lý lo ngại về thuế quan và căng thẳng thương mại. Mở cửa đầu tuần ở mức 4.022,44 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng vượt mốc 4.100 USD chỉ trong buổi trưa thứ 2, rồi tiến thẳng lên 4.200 USD vào cuối phiên thứ 4.

Chưa dừng lại, giá vàng tiếp tục bứt phá lên 4.300 USD/ounce chỉ 15 phút trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa ngày thứ 5. Đến rạng sáng thứ 6, giá vàng chạm mức 4.380 USD/ounce , cách đỉnh 4.400 USD/ounce chưa đầy 20 USD, mức từng được xem là không tưởng.

Mọi kịch tính trong tuần tập trung vào phiên giao dịch thứ 6. Ngay khi thị trường châu Á mở cửa, giá vàng tăng vọt từ 4.315 USD lên 4.368 USD chỉ trong 15 phút. Tuy nhiên, sau khi hình thành mô hình “ba đỉnh” vào lúc 8h30 tối, giá vàng bắt đầu rơi mạnh xuống còn 4.290 USD/ounce chỉ một giờ sau đó.

Dù vậy, lực mua chưa biến mất. Đến nửa đêm, giá vàng lập kỷ lục mới 4.370 USD/ounce. Sau lần tăng cuối cùng lên 4.380,99 USD, mức cao nhất mọi thời đại, phe mua dường như kiệt sức, và giá vàng bắt đầu hành trình lao dốc đầy kịch tính.

Từ đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng giảm về 4.334 USD vào 4 giờ sáng (giờ Mỹ), rồi tiếp tục xuống 4.287 USD vào 7h45. Khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, giá vàng đã chỉ còn 4.217 USD/ounce. Sau hai lần cố gắng vượt lại mốc 4.260 USD bất thành, giá vàng trượt về mức thấp nhất trong ngày 4.185,91 USD vào đầu giờ chiều.

Diễn biến của giá vàng trong tuần cho thấy mức độ nhạy cảm cao trước các yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức điều chỉnh mạnh này là cần thiết để giá vàng ổn định hơn trước khi xác lập mặt bằng giá mới.

Trong dài hạn, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi bất ổn thương mại, chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng thế giới có 9 tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới có 9 tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng thế giới có 9 tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới có 9 tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO