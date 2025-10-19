Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ chốt tuần giảm 2 triệu, vàng nhẫn BTMC giảm xuống 158,5 triệu. Vàng thế giới lao dốc thẳng đứng
Giá vàng trong nước hôm nay 19/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 19/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh ngày cuối tuần. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 4h00 ngày 19/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 155 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 19/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 19/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|149,5
|151
|-2000
|-2000
|Tập đoàn DOJI
|149,5
|151
|-1200
|-1200
|Mi Hồng
|150
|151
|-2000
|-2000
|PNJ
|149,5
|151
|-2000
|-2000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|150,5
|151
|-2000
|-2000
|Bảo Tín Minh Châu
|150,5
|151
|-2000
|-2000
|Phú Quý
|149
|151
|-2000
|-2000
|Vàng ACB
|150
|151
|-2000
|-2000
|1. DOJI - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|149,500 ▼1200K
|151,000 ▼1200K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|149,500 ▼1100K
|150,900 ▼1200K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|149,300 ▼1200K
|150,800 ▼1100K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|149,000 ▼1200K
|150,500 ▼1100K
|Nguyên liệu 99.99
|149,500 ▼1000K
|150,000 ▼1500K
|Nguyên liệu 99.9
|149,200 ▼1000K
|149,700 ▼1500K
|2. PNJ - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|149,000 ▼3000K
|151,000 ▼2000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|148,000 ▼3000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|148,000 ▼3000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|148,000 ▼3000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|148,000 ▼2500K
|151,000 ▼2000K
|Vàng nữ trang 999.9
|147,800 ▼2100K
|150,800 ▼2100K
|Vàng nữ trang 999
|147,650 ▼2100K
|150,650 ▼2100K
|Vàng nữ trang 9920
|146,690 ▼2100K
|149,690 ▼2100K
|Vàng nữ trang 99
|146,390 ▼2080K
|149,390 ▼2080K
|Vàng 916 (22K)
|135,230 ▼1930K
|138,230 ▼1930K
|Vàng 750 (18K)
|105,750 ▼1580K
|113,250 ▼1580K
|Vàng 680 (16.3K)
|95,190 ▼1430K
|102,690 ▼1430K
|Vàng 650 (15.6K)
|90,670 ▼1370K
|98,170 ▼1370K
|Vàng 610 (14.6K)
|84,640 ▼1280K
|92,140 ▼1280K
|Vàng 585 (14K)
|80,870 ▼1230K
|88,370 ▼1230K
|Vàng 416 (10K)
|55,380 ▼880K
|62,880 ▼880K
|Vàng 375 (9K)
|49,200 ▼790K
|56,700 ▼790K
|Vàng 333 (8K)
|42,410 ▼700K
|49,910 ▼700K
|3. BTMC - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC BTMC
|150,500 ▼2000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long
|155,500 ▼1000K
|158,500 ▼1000K
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|155,500 ▼1000K
|158,500 ▼1000K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999
|155,200 ▼1000K
|158,300 ▼1000K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999
|155,100 ▼1000K
|158,200 ▼1000K
|4. SJC - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149,500 ▼2000K
|151,000 ▼2000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|149,500 ▼2000K
|151,020 ▼2000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|149,500 ▼2000K
|151,030 ▼2000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|148,000 ▼2000K
|150,200 ▼2000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|148,000 ▼2000K
|150,300 ▼2000K
|Nữ trang 99,99%
|145,700 ▼2000K
|148,700 ▼2000K
|Nữ trang 99%
|142,727 ▼1980K
|147,227 ▼1980K
|Nữ trang 68%
|93,776 ▼1360K
|101,276 ▼1360K
|Nữ trang 41,7%
|54,664 ▼834K
|62,164 ▼834K
Giá vàng thế giới hôm nay 19/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 19/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4248,65 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18 triệu đồng/lượng.
Không có dữ liệu kinh tế Mỹ nào được công bố trong tuần, giá vàng vẫn liên tục đi lên từng ngày, nhờ tâm lý lo ngại về thuế quan và căng thẳng thương mại. Mở cửa đầu tuần ở mức 4.022,44 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng vượt mốc 4.100 USD chỉ trong buổi trưa thứ 2, rồi tiến thẳng lên 4.200 USD vào cuối phiên thứ 4.
Chưa dừng lại, giá vàng tiếp tục bứt phá lên 4.300 USD/ounce chỉ 15 phút trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa ngày thứ 5. Đến rạng sáng thứ 6, giá vàng chạm mức 4.380 USD/ounce , cách đỉnh 4.400 USD/ounce chưa đầy 20 USD, mức từng được xem là không tưởng.
Mọi kịch tính trong tuần tập trung vào phiên giao dịch thứ 6. Ngay khi thị trường châu Á mở cửa, giá vàng tăng vọt từ 4.315 USD lên 4.368 USD chỉ trong 15 phút. Tuy nhiên, sau khi hình thành mô hình “ba đỉnh” vào lúc 8h30 tối, giá vàng bắt đầu rơi mạnh xuống còn 4.290 USD/ounce chỉ một giờ sau đó.
Dù vậy, lực mua chưa biến mất. Đến nửa đêm, giá vàng lập kỷ lục mới 4.370 USD/ounce. Sau lần tăng cuối cùng lên 4.380,99 USD, mức cao nhất mọi thời đại, phe mua dường như kiệt sức, và giá vàng bắt đầu hành trình lao dốc đầy kịch tính.
Từ đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng giảm về 4.334 USD vào 4 giờ sáng (giờ Mỹ), rồi tiếp tục xuống 4.287 USD vào 7h45. Khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, giá vàng đã chỉ còn 4.217 USD/ounce. Sau hai lần cố gắng vượt lại mốc 4.260 USD bất thành, giá vàng trượt về mức thấp nhất trong ngày 4.185,91 USD vào đầu giờ chiều.
Diễn biến của giá vàng trong tuần cho thấy mức độ nhạy cảm cao trước các yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức điều chỉnh mạnh này là cần thiết để giá vàng ổn định hơn trước khi xác lập mặt bằng giá mới.
Trong dài hạn, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi bất ổn thương mại, chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng.