Thị trường Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ chốt tuần giảm 2 triệu, vàng nhẫn BTMC giảm xuống 158,5 triệu. Vàng thế giới lao dốc thẳng đứng

Giá vàng trong nước hôm nay 19/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 19/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh ngày cuối tuần. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 19/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 155 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 19/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 19/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

149,5 151

-2000 -2000 Tập đoàn DOJI

149,5 151

-1200 -1200 Mi Hồng

150 151 -2000 -2000 PNJ

149,5

151

-2000 -2000 Bảo Tín Mạnh Hải 150,5 151 -2000 -2000 Bảo Tín Minh Châu

150,5

151

-2000 -2000

Phú Quý 149 151

-2000 -2000 Vàng ACB 150 151 -2000 -2000

1. DOJI - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 149,500 ▼1200K 151,000 ▼1200K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 149,500 ▼1100K 150,900 ▼1200K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 149,300 ▼1200K 150,800 ▼1100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 149,000 ▼1200K 150,500 ▼1100K Nguyên liệu 99.99 149,500 ▼1000K 150,000 ▼1500K Nguyên liệu 99.9 149,200 ▼1000K 149,700 ▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 149,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K Vàng Kim Bảo 999.9 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 148,000 ▼2500K 151,000 ▼2000K Vàng nữ trang 999.9 147,800 ▼2100K 150,800 ▼2100K Vàng nữ trang 999 147,650 ▼2100K 150,650 ▼2100K Vàng nữ trang 9920 146,690 ▼2100K 149,690 ▼2100K Vàng nữ trang 99 146,390 ▼2080K 149,390 ▼2080K Vàng 916 (22K) 135,230 ▼1930K 138,230 ▼1930K Vàng 750 (18K) 105,750 ▼1580K 113,250 ▼1580K Vàng 680 (16.3K) 95,190 ▼1430K 102,690 ▼1430K Vàng 650 (15.6K) 90,670 ▼1370K 98,170 ▼1370K Vàng 610 (14.6K) 84,640 ▼1280K 92,140 ▼1280K Vàng 585 (14K) 80,870 ▼1230K 88,370 ▼1230K Vàng 416 (10K) 55,380 ▼880K 62,880 ▼880K Vàng 375 (9K) 49,200 ▼790K 56,700 ▼790K Vàng 333 (8K) 42,410 ▼700K 49,910 ▼700K

3. BTMC - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 150,500 ▼2000K 151,000 ▼2000K Vàng miếng Rồng Thăng Long 155,500 ▼1000K 158,500 ▼1000K Vàng nhẫn trơn BTMC 155,500 ▼1000K 158,500 ▼1000K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 155,200 ▼1000K 158,300 ▼1000K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 155,100 ▼1000K 158,200 ▼1000K

4. SJC - Cập nhật: 19/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,500 ▼2000K 151,000 ▼2000K Vàng SJC 5 chỉ 149,500 ▼2000K 151,020 ▼2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,500 ▼2000K 151,030 ▼2000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 148,000 ▼2000K 150,200 ▼2000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 148,000 ▼2000K 150,300 ▼2000K Nữ trang 99,99% 145,700 ▼2000K 148,700 ▼2000K Nữ trang 99% 142,727 ▼1980K 147,227 ▼1980K Nữ trang 68% 93,776 ▼1360K 101,276 ▼1360K Nữ trang 41,7% 54,664 ▼834K 62,164 ▼834K

Giá vàng thế giới hôm nay 19/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 19/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4248,65 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18 triệu đồng/lượng.

Không có dữ liệu kinh tế Mỹ nào được công bố trong tuần, giá vàng vẫn liên tục đi lên từng ngày, nhờ tâm lý lo ngại về thuế quan và căng thẳng thương mại. Mở cửa đầu tuần ở mức 4.022,44 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng vượt mốc 4.100 USD chỉ trong buổi trưa thứ 2, rồi tiến thẳng lên 4.200 USD vào cuối phiên thứ 4.

Chưa dừng lại, giá vàng tiếp tục bứt phá lên 4.300 USD/ounce chỉ 15 phút trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa ngày thứ 5. Đến rạng sáng thứ 6, giá vàng chạm mức 4.380 USD/ounce , cách đỉnh 4.400 USD/ounce chưa đầy 20 USD, mức từng được xem là không tưởng.

Mọi kịch tính trong tuần tập trung vào phiên giao dịch thứ 6. Ngay khi thị trường châu Á mở cửa, giá vàng tăng vọt từ 4.315 USD lên 4.368 USD chỉ trong 15 phút. Tuy nhiên, sau khi hình thành mô hình “ba đỉnh” vào lúc 8h30 tối, giá vàng bắt đầu rơi mạnh xuống còn 4.290 USD/ounce chỉ một giờ sau đó.

Dù vậy, lực mua chưa biến mất. Đến nửa đêm, giá vàng lập kỷ lục mới 4.370 USD/ounce. Sau lần tăng cuối cùng lên 4.380,99 USD, mức cao nhất mọi thời đại, phe mua dường như kiệt sức, và giá vàng bắt đầu hành trình lao dốc đầy kịch tính.

Từ đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng giảm về 4.334 USD vào 4 giờ sáng (giờ Mỹ), rồi tiếp tục xuống 4.287 USD vào 7h45. Khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, giá vàng đã chỉ còn 4.217 USD/ounce. Sau hai lần cố gắng vượt lại mốc 4.260 USD bất thành, giá vàng trượt về mức thấp nhất trong ngày 4.185,91 USD vào đầu giờ chiều.

Diễn biến của giá vàng trong tuần cho thấy mức độ nhạy cảm cao trước các yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức điều chỉnh mạnh này là cần thiết để giá vàng ổn định hơn trước khi xác lập mặt bằng giá mới.

Trong dài hạn, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi bất ổn thương mại, chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng.