Thị trường Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Giá vàng miếng ACB SJC PNJ, Mi Hồng ở mức 148,4 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC có giá 149,2 triệu, vàng thế giới giảm nhẹ về 4003 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/11/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 2/11/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 31/10 hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 2/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 2/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 2/11/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,4 148,4

- - Tập đoàn DOJI

146,4 148,4

- - Mi Hồng

147 148,4 - - PNJ

146,4

148,4

- - Bảo Tín Minh Châu

146,9

148,4

- -

Phú Quý 145,9 148,4

- - Vàng ACB 146,4 148,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,400 148,400 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,300 148,300 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,100 147,100 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,800 147,800 Nguyên liệu 99.99 141,800 143,800 Nguyên liệu 99.9 141,600 143,600

2. PNJ - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,400 148,400 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,300 148,300 Vàng Kim Bảo 999.9 145,300 148,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,300 148,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,300 148,300 Vàng nữ trang 999.9 145,000 148,000 Vàng nữ trang 999 144,850 147,850 Vàng nữ trang 9920 143,920 146,920 Vàng nữ trang 99 143,620 146,620 Vàng 916 (22K) 132,670 135,670 Vàng 750 (18K) 103,650 111,150 Vàng 680 (16.3K) 93,290 100,790 Vàng 650 (15.6K) 88,850 96,350 Vàng 610 (14.6K) 82,930 90,430 Vàng 585 (14K) 79,230 86,730 Vàng 416 (10K) 54,220 61,720 Vàng 375 (9K) 48,150 55,650 Vàng 333 (8K) 41,490 48,990

3. SJC - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,400 148,400 Vàng SJC 5 chỉ 145,800 148,420 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,800 148,430 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,600 146,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,600 146,200 Nữ trang 99,99% 142,100 145,100 Nữ trang 99% 139,163 143,663 Nữ trang 68% 91,327 98,827 Nữ trang 41,7% 53,162 60,662

Giá vàng thế giới hôm nay 2/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 2/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4003,57 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 11,99 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,2 triệu đồng/lượng.

Tuần cuối tháng 10/2025, giá vàng tiếp tục đi ngang quanh mốc 4.000 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng đã giảm khoảng 11% so với đỉnh của tuần trước, nhưng vẫn duy trì ổn định trong vùng giá cao. Mặc dù áp lực điều chỉnh còn, giới đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ sớm lấy lại đà tăng khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn tích cực.

Tại Hội nghị Thị trường Kim loại Quý Toàn cầu của LBMA, các chuyên gia quốc tế đều đưa ra nhận định lạc quan về giá vàng năm 2026. Họ dự đoán giá vàng có thể kiểm định ngưỡng 5.000 USD/ounce vào cùng kỳ năm sau, tương đương mức tăng khoảng 25% so với hiện nay.

Các tổ chức tài chính lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale đều dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Metals Focus, công ty nghiên cứu kim loại quý của Anh còn cho rằng giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce ngay trong năm 2025 nếu dòng vốn đầu tư tiếp tục mạnh lên.

Sự thống nhất của các định chế tài chính hàng đầu cho thấy giá vàng vẫn đang được xem là tài sản an toàn hàng đầu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall đang chia rẽ khi 57% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang, 21% dự báo tăng và 21% dự báo giảm trong tuần tới. Tuy nhiên, giới đầu tư cá nhân lại lạc quan hơn: 64% người tham gia khảo sát trực tuyến tin rằng giá vàng sẽ tăng trở lại.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng nếu dữ liệu việc làm và sản xuất tại Mỹ sụt giảm, cùng với việc chính phủ chưa thông qua ngân sách mới, rủi ro kinh tế sẽ hỗ trợ giá vàng bật tăng. Dù ngắn hạn còn dao động, nhưng về trung và dài hạn, vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn tài chính toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong tháng 10, với mức tăng 10,4 triệu đồng/lượng, tương đương 7,54%. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 tăng hơn 12 triệu đồng/lượng so với đầu tháng.

Dù vậy, chênh lệch giá mua – bán vàng nhẫn vẫn cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng, khiến người mua chịu lỗ ngay khi giao dịch. Với đà tăng mạnh này, các chuyên gia cho rằng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục bám sát biến động của giá vàng thế giới và có thể bứt phá mạnh hơn trong những tháng cuối năm.