Thị trường

Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn02/11/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Giá vàng miếng ACB SJC PNJ, Mi Hồng ở mức 148,4 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC có giá 149,2 triệu, vàng thế giới giảm nhẹ về 4003 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/11/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 2/11/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 31/10 hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 2/11: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 2/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 2/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 2/11/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
146,4148,4
--
Tập đoàn DOJI
146,4148,4
--
Mi Hồng
147148,4--
PNJ
146,4
148,4
--
Bảo Tín Minh Châu
146,9
148,4
--
Phú Quý145,9148,4
--
Vàng ACB146,4148,4--
1. DOJI - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ146,400148,400
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)145,300148,300
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ144,100147,100
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ143,800147,800
Nguyên liệu 99.99141,800143,800
Nguyên liệu 99.9141,600143,600
2. PNJ - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9146,400148,400
Nhẫn Trơn PNJ 999.9145,300148,300
Vàng Kim Bảo 999.9145,300148,300
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9145,300148,300
Vàng PNJ - Phượng Hoàng145,300148,300
Vàng nữ trang 999.9145,000148,000
Vàng nữ trang 999144,850147,850
Vàng nữ trang 9920143,920146,920
Vàng nữ trang 99143,620146,620
Vàng 916 (22K)132,670135,670
Vàng 750 (18K)103,650111,150
Vàng 680 (16.3K)93,290100,790
Vàng 650 (15.6K)88,85096,350
Vàng 610 (14.6K)82,93090,430
Vàng 585 (14K)79,23086,730
Vàng 416 (10K)54,22061,720
Vàng 375 (9K)48,15055,650
Vàng 333 (8K)41,49048,990
3. SJC - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG146,400148,400
Vàng SJC 5 chỉ145,800148,420
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ145,800148,430
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143,600146,100
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143,600146,200
Nữ trang 99,99%142,100145,100
Nữ trang 99%139,163143,663
Nữ trang 68%91,32798,827
Nữ trang 41,7%53,16260,662

Giá vàng thế giới hôm nay 2/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 2/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4003,57 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 11,99 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,2 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-11-01-2025_02_24_pm(1).jpg

Tuần cuối tháng 10/2025, giá vàng tiếp tục đi ngang quanh mốc 4.000 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng đã giảm khoảng 11% so với đỉnh của tuần trước, nhưng vẫn duy trì ổn định trong vùng giá cao. Mặc dù áp lực điều chỉnh còn, giới đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ sớm lấy lại đà tăng khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn tích cực.

Tại Hội nghị Thị trường Kim loại Quý Toàn cầu của LBMA, các chuyên gia quốc tế đều đưa ra nhận định lạc quan về giá vàng năm 2026. Họ dự đoán giá vàng có thể kiểm định ngưỡng 5.000 USD/ounce vào cùng kỳ năm sau, tương đương mức tăng khoảng 25% so với hiện nay.

Các tổ chức tài chính lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale đều dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Metals Focus, công ty nghiên cứu kim loại quý của Anh còn cho rằng giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce ngay trong năm 2025 nếu dòng vốn đầu tư tiếp tục mạnh lên.

Sự thống nhất của các định chế tài chính hàng đầu cho thấy giá vàng vẫn đang được xem là tài sản an toàn hàng đầu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall đang chia rẽ khi 57% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang, 21% dự báo tăng và 21% dự báo giảm trong tuần tới. Tuy nhiên, giới đầu tư cá nhân lại lạc quan hơn: 64% người tham gia khảo sát trực tuyến tin rằng giá vàng sẽ tăng trở lại.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng nếu dữ liệu việc làm và sản xuất tại Mỹ sụt giảm, cùng với việc chính phủ chưa thông qua ngân sách mới, rủi ro kinh tế sẽ hỗ trợ giá vàng bật tăng. Dù ngắn hạn còn dao động, nhưng về trung và dài hạn, vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn tài chính toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong tháng 10, với mức tăng 10,4 triệu đồng/lượng, tương đương 7,54%. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 tăng hơn 12 triệu đồng/lượng so với đầu tháng.

Dù vậy, chênh lệch giá mua – bán vàng nhẫn vẫn cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng, khiến người mua chịu lỗ ngay khi giao dịch. Với đà tăng mạnh này, các chuyên gia cho rằng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục bám sát biến động của giá vàng thế giới và có thể bứt phá mạnh hơn trong những tháng cuối năm.

