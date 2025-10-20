Thị trường Giá vàng hôm nay 20/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 20/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ niêm yết 151 triệu, giá vàng nhẫn BTMC ở mức 158,5 triệu đồng, vàng thế giới chốt giá 4246,4 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 20/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng từ 8,2 đến 10,7 triệu đồng/lượng tuần qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 8,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mở đầu tuần trước

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 8,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với giá mở cửa ngày 13/10 tuần trước, giá vàng tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 9,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 8,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 10,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 20/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 12,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 11,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với 7 ngày trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 17,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 155 - 156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 13,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 17,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 20/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 20/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

149,5 151

- - Tập đoàn DOJI

149,5 151

- - Mi Hồng

150 151 - - PNJ

149,5

151

- - Bảo Tín Mạnh Hải 150,5 151 - - Bảo Tín Minh Châu

150,5

151

- -

Phú Quý 149 151

- - Vàng ACB 150 151 - -

1. DOJI - Cập nhật: 20/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 149,500 151,000 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 149,500 150,900 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 149,300 150,800 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 149,000 150,500 Nguyên liệu 99.99 149,500 150,000 Nguyên liệu 99.9 149,200 149,700

2. PNJ - Cập nhật: 20/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 149,000 151,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 148,000 151,000 Vàng Kim Bảo 999.9 148,000 151,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000 151,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 148,000 151,000 Vàng nữ trang 999.9 147,800 150,800 Vàng nữ trang 999 147,650 150,650 Vàng nữ trang 9920 146,690 149,690 Vàng nữ trang 99 146,390 149,390 Vàng 916 (22K) 135,230 138,230 Vàng 750 (18K) 105,750 113,250 Vàng 680 (16.3K) 95,190 102,690 Vàng 650 (15.6K) 90,670 98,170 Vàng 610 (14.6K) 84,640 92,140 Vàng 585 (14K) 80,870 88,370 Vàng 416 (10K) 55,380 62,880 Vàng 375 (9K) 49,200 56,700 Vàng 333 (8K) 42,410 49,910

3. BTMC - Cập nhật: 20/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 150,500 151,000 Vàng miếng Rồng Thăng Long 155,500 158,500 Vàng nhẫn trơn BTMC 155,500 158,500 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 154,100 ▼1100K 157,900 ▼400K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 154,000 ▼1100K 157,800 ▼400K

4. SJC - Cập nhật: 20/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,500 151,000 Vàng SJC 5 chỉ 149,500 151,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,500 151,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 148,000 150,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 148,000 150,300 Nữ trang 99,99% 145,700 148,700 Nữ trang 99% 142,727 147,227 Nữ trang 68% 93,776 101,276 Nữ trang 41,7% 54,664 62,164

Giá vàng thế giới hôm nay 20/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 20/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4246,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 225,1 USD/ounce so với cùng kỳ tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 16 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News Weekly Gold Survey, tâm lý thị trường về giá vàng đang trở nên phân hóa mạnh sau chuỗi tăng ấn tượng và cú điều chỉnh bất ngờ trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm tích cực trước diễn biến nhiều biến động của giá vàng.

Trong khảo sát tuần này, 15 chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Kitco News. Kết quả cho thấy 9 chuyên gia, tương đương 60%, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Có 4 người (27%) cho rằng giá vàng có thể giảm, còn lại 2 chuyên gia (13%) nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Trên nền tảng khảo sát trực tuyến của Kitco, tổng cộng có 265 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu. Trong số đó, 180 người (tương đương 68%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 48 người (18%) dự đoán giá vàng có thể giảm, còn 37 người (14%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Khi chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa một phần, thị trường tài chính thiếu hụt nguồn dữ liệu chính thức, khiến biến động giá vàng càng khó lường. Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi các số liệu từ khu vực tư nhân như doanh số bán nhà và chỉ số sản xuất.

Tuy nhiên, một số dữ liệu quan trọng vẫn sẽ được công bố. Cục Thống kê Lao động Mỹ đã triệu hồi một số nhân viên để phát hành báo cáo CPI tháng 9. Báo cáo này, cùng với chỉ số PMI và dữ liệu bất động sản dự kiến công bố vào cuối tuần, sẽ là yếu tố then chốt định hướng cho giá vàng trong ngắn hạn.

Mặc dù có sự chia rẽ trong dự báo, đa phần giới đầu tư và phân tích đều đồng thuận rằng giá vàng vẫn là lựa chọn an toàn trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đối mặt rủi ro suy thoái. Áp lực lạm phát, đồng USD yếu và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư toàn cầu vẫn đang hỗ trợ xu hướng tăng của giá vàng.



Các chuyên gia cho rằng, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ không quá tích cực, giá vàng hoàn toàn có thể phục hồi và tiến gần hơn đến vùng 4.300 USD/ounce trong tuần tới.