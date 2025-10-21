Thị trường Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng mạnh chiều mua, vàng nhẫn BTMC giữ giá 158,5 triệu. Giá vàng thế giới tăng vọt vượt 4300 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 21/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 21/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 155 - 156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 21/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 21/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

150,5 151,5

+1000 +500 Tập đoàn DOJI

150,5 151,5

+1000 +500 Mi Hồng

150,5 151,5 +500 +500 PNJ

150,5

151,5

+1500 +500 Bảo Tín Minh Châu

151

151,5

+500 +500

Bảo Tín Mạnh Hải 150,5 151 - - Phú Quý 150 151,5

+1000 +500 Vàng ACB 150,5 151,5 +500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 150,500 ▲1000K 151,500 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 149,000 ▼500K 151,300 ▲400K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 148,500 ▼800K 150,900 ▲100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 148,200 ▼800K 150,600 ▲100K Nguyên liệu 99.99 148,500 ▼1000K 149,900 ▼100K Nguyên liệu 99.9 148,200 ▼1000K 149,600 ▼100K

2. PNJ - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 150,500 ▲1500K 151,500 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 148,000 151,000 Vàng Kim Bảo 999.9 148,000 151,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000 151,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 148,000 151,000 Vàng nữ trang 999.9 147,800 150,800 Vàng nữ trang 999 147,650 150,650 Vàng nữ trang 9920 146,690 149,690 Vàng nữ trang 99 146,390 149,390 Vàng 916 (22K) 135,230 138,230 Vàng 750 (18K) 105,750 113,250 Vàng 680 (16.3K) 95,190 102,690 Vàng 650 (15.6K) 90,670 98,170 Vàng 610 (14.6K) 84,640 92,140 Vàng 585 (14K) 80,870 88,370 Vàng 416 (10K) 55,380 62,880 Vàng 375 (9K) 49,200 56,700 Vàng 333 (8K) 42,410 49,910

3. BTMC - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 151,000 ▲500K 151,500 ▲500K Vàng miếng Rồng Thăng Long 155,500 158,500 Vàng nhẫn trơn BTMC 155,500 158,500 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 154,100 157,900 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 154,000 157,800

4. SJC - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 150,500 ▲1000K 151,500 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 150,500 ▲1000K 151,520 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 150,500 ▲1000K 151,530 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 148,000 150,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 148,000 150,300 Nữ trang 99,99% 146,200 ▲500K 149,200 ▲500K Nữ trang 99% 143,222 ▲495K 147,722 ▲495K Nữ trang 68% 94,116 ▲340K 101,616 ▲340K Nữ trang 41,7% 54,872 ▲208K 62,372 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4325,96 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 79,6 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,356 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,1 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội), hàng trăm người dân xếp hàng chờ mua vàng. Do nhu cầu quá lớn, cửa hàng chỉ phát 300 phiếu mua hàng, mỗi người được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn, và phải chờ khoảng 20 ngày mới nhận hàng.

Sau chuỗi ngày tăng sốc, giá vàng đăng trên các hội nhóm Facebook đã giảm nhẹ so với mức kỷ lục trước đó. Ngày 18/10, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu từng bị hét lên tới 190 triệu đồng/lượng, nhưng hôm nay, mức rao bán phổ biến chỉ còn khoảng 165 - 169,5 triệu đồng/lượng.

Bước vào mùa cưới cao điểm từ tháng 8 âm lịch, các cửa hàng vàng trên cả nước ghi nhận doanh số bán vàng nhẫn cưới tăng đáng kể. Giá vàng nhẫn cưới hiện dao động từ 5 - 25 triệu đồng/cặp, tăng khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân chính là do giá vàng nguyên liệu tăng mạnh trong thời gian qua, làm chi phí chế tác và giá bán sản phẩm trang sức cũng tăng theo.

Giá vàng trong nước đang ở giai đoạn tăng nóng nhất trong nhiều năm. Nếu phiên đầu tiên của năm 2025, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 82,2 - 84,2 triệu đồng/lượng. Tính đến ngày 20/10/2025, mức tăng giá vàng lên 66,3 triệu đồng/lượng, tức lãi 78,7% chỉ trong hơn 10 tháng.

Không chỉ giá vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đầu năm niêm yết ở mức 82,6 - 84,2 triệu đồng/lượng vào đầu năm, và đến nay lợi nhuận hiện tại đạt khoảng 71,3 triệu đồng/lượng, tương ứng mức sinh lời lên đến 84,7%.

Giả sử một nhà đầu tư vay 842 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV để mua 10 lượng vàng với giá 84,2 triệu đồng/lượng đầu năm 2025, với lãi suất vay tín chấp 11,9%/năm. Đến ngày 20/10/2025, người vay sẽ phải trả tổng cộng 80,1 triệu đồng tiền lãi.

Với mức tăng giá vàng 78,7%, 10 lượng vàng miếng SJC mà nhà đầu tư nắm giữ hiện mang về khoản lợi nhuận 580,2 triệu đồng sau khi trừ chi phí lãi vay. Dù lãi suất khá cao, lợi nhuận từ giá vàng vẫn vượt trội, khẳng định sức hấp dẫn của vàng trong giai đoạn thị trường tài chính nhiều rủi ro.

Trường hợp vay thế chấp với lãi suất ưu đãi hơn, từ 5,5% đến 9,5%/năm, khoản lãi phải trả sẽ dao động từ 37,16 đến 64,12 triệu đồng. Với mức chi phí thấp hơn, người đầu tư vàng miếng SJC có thể thu lãi ròng tối đa lên tới 623,14 triệu đồng cho 10 lượng vàng.

Giá vàng không chỉ phản ánh niềm tin vào nền kinh tế mà còn là thước đo an toàn của giới đầu tư. Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản biến động mạnh, giá vàng tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt. Giá vàng, vì vậy, vẫn đang giữ vững vị thế “kênh trú ẩn an toàn” số một trong năm 2025.