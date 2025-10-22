Thị trường Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ ở mức 152,5 triệu đồng, vàng nhẫn BTMC có giá 159,5 triệu. Giá vàng thế giới giảm sâu dưới 4200 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 22/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 22/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ 1 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 22/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 156 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 22/10/2025 mới nhất như sau:

151,5 152,5

+1000 +1000 Tập đoàn DOJI

151,5 152,5

+1000 +1000 Mi Hồng

151,5 152,5 -1000 -1000 PNJ

1. DOJI - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 151,500 ▲1000K 152,500 ▲1000K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 149,800 ▲800K 152,400 ▲1100K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 149,300 ▲800K 151,900 ▲1000K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 149,000 ▲800K 151,600 ▲1000K Nguyên liệu 99.99 149,300 ▲800K 150,300 ▲400K Nguyên liệu 99.9 149,000 ▲800K 150,000 ▲400K

2. PNJ - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 151,500 ▲1000K 152,500 ▲1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 149,600 ▲1600K 152,500 ▲1500K Vàng Kim Bảo 999.9 149,600 ▲1600K 152,500 ▲1500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 149,600 ▲1600K 152,500 ▲1500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 149,600 ▲1600K 152,500 ▲1500K Vàng nữ trang 999.9 150,300 ▲2500K 153,300 ▲2500K Vàng nữ trang 999 150,150 ▲2500K 153,150 ▲2500K Vàng nữ trang 9920 149,170 ▲2480K 152,170 ▲2480K Vàng nữ trang 99 148,870 ▲2480K 151,870 ▲2480K Vàng 916 (22K) 137,520 ▲2290K 140,520 ▲2290K Vàng 750 (18K) 107,630 ▲1880K 115,130 ▲1880K Vàng 680 (16.3K) 96,890 ▲1700K 104,390 ▲1700K Vàng 650 (15.6K) 92,300 ▲1630K 99,800 ▲1630K Vàng 610 (14.6K) 86,160 ▲1520K 93,660 ▲1520K Vàng 585 (14K) 82,330 ▲1460K 89,830 ▲1460K Vàng 416 (10K) 56,420 ▲1040K 63,920 ▲1040K Vàng 375 (9K) 50,140 ▲940K 57,640 ▲940K Vàng 333 (8K) 43,240 ▲830K 50,740 ▲830K

3. BTMC - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 152,000 ▲1000K 152,500 ▲1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long 156,500 ▲1000K 159,500 ▲1000K Vàng nhẫn trơn BTMC 156,500 ▲1000K 159,500 ▲1000K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 154,500 ▲400K 158,300 ▲400K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 154,400 ▲400K 158,200 ▲400K

4. SJC - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151,500 ▲1000K 152,500 ▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 151,500 ▲1000K 152,520 ▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 151,500 ▲1000K 152,530 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149,600 ▲1600K 151,800 ▲1600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149,600 ▲1600K 151,900 ▲1600K Nữ trang 99,99% 147,800 ▲1600K 150,800 ▲1600K Nữ trang 99% 144,806 ▲1584K 149,306 ▲1584K Nữ trang 68% 95,204 ▲1088K 102,704 ▲1088K Nữ trang 41,7% 55,539 ▲667K 63,039 ▲667K

Giá vàng thế giới hôm nay 22/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4113,87 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 232,47 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,9 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng vọt lên gần mức cao lịch sử 4.376 USD/ounce, giá vàng thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời của giới đầu tư. Khi giá vàng tăng lên vùng đỉnh, nhiều người mua trước đó đồng loạt bán ra để bảo toàn lợi nhuận, khiến thị trường kim loại quý đảo chiều nhanh chóng.

Cùng thời điểm, đồng USD tăng giá đáng kể khiến sức hấp dẫn của vàng suy yếu. Chỉ số DXY tăng thêm 0,32 điểm, đạt 98,95 điểm gây áp lực trực tiếp lên giá vàng quốc tế.

Giá vàng tiếp tục giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc. Thông tin về khả năng đạt thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại chưa chấm dứt, Mỹ và Úc vừa ký thỏa thuận chiến lược về khai thác đất hiếm nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo hiệp định do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký kết.

Cuộc cạnh tranh về đất hiếm này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá vàng, do tác động đến chuỗi cung ứng kim loại quý và chính sách thương mại toàn cầu.

Một yếu tố khác khiến giá vàng giảm là diễn biến tích cực tại Trung Đông. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas đã đạt được dưới sự bảo trợ của Mỹ. Động thái này được coi là bước tiến lớn trong ngoại giao, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm qua.

Giới phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng 4.200 USD/ounce trước khi tìm được hướng đi mới. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi tiến triển của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và dữ liệu lạm phát sắp công bố.