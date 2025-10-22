Thứ Tư, 22/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn22/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ ở mức 152,5 triệu đồng, vàng nhẫn BTMC có giá 159,5 triệu. Giá vàng thế giới giảm sâu dưới 4200 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 22/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 22/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ 1 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 22/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 22/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 156 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 22/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 22/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
151,5152,5
+1000+1000
Tập đoàn DOJI
151,5152,5
+1000+1000
Mi Hồng
151,5152,5-1000-1000
PNJ
151,5
152,5
+1000+1000
Bảo Tín Minh Châu
152
152,5
+1000+1000
Bảo Tín Mạnh Hải152152,5+1500+1500
Phú Quý150,9152,5
+900+1000
Vàng ACB152153+1500+1500
1. DOJI - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ151,500 ▲1000K152,500 ▲1000K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)149,800 ▲800K152,400 ▲1100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ149,300 ▲800K151,900 ▲1000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ149,000 ▲800K151,600 ▲1000K
Nguyên liệu 99.99149,300 ▲800K150,300 ▲400K
Nguyên liệu 99.9149,000 ▲800K150,000 ▲400K
2. PNJ - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9151,500 ▲1000K152,500 ▲1000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9149,600 ▲1600K152,500 ▲1500K
Vàng Kim Bảo 999.9149,600 ▲1600K152,500 ▲1500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9149,600 ▲1600K152,500 ▲1500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng149,600 ▲1600K152,500 ▲1500K
Vàng nữ trang 999.9150,300 ▲2500K153,300 ▲2500K
Vàng nữ trang 999150,150 ▲2500K153,150 ▲2500K
Vàng nữ trang 9920149,170 ▲2480K152,170 ▲2480K
Vàng nữ trang 99148,870 ▲2480K151,870 ▲2480K
Vàng 916 (22K)137,520 ▲2290K140,520 ▲2290K
Vàng 750 (18K)107,630 ▲1880K115,130 ▲1880K
Vàng 680 (16.3K)96,890 ▲1700K104,390 ▲1700K
Vàng 650 (15.6K)92,300 ▲1630K99,800 ▲1630K
Vàng 610 (14.6K)86,160 ▲1520K93,660 ▲1520K
Vàng 585 (14K)82,330 ▲1460K89,830 ▲1460K
Vàng 416 (10K)56,420 ▲1040K63,920 ▲1040K
Vàng 375 (9K)50,140 ▲940K57,640 ▲940K
Vàng 333 (8K)43,240 ▲830K50,740 ▲830K
3. BTMC - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC BTMC152,000 ▲1000K152,500 ▲1000K
Vàng miếng Rồng Thăng Long156,500 ▲1000K159,500 ▲1000K
Vàng nhẫn trơn BTMC156,500 ▲1000K159,500 ▲1000K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999154,500 ▲400K158,300 ▲400K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999154,400 ▲400K158,200 ▲400K
4. SJC - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG151,500 ▲1000K152,500 ▲1000K
Vàng SJC 5 chỉ151,500 ▲1000K152,520 ▲1000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ151,500 ▲1000K152,530 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ149,600 ▲1600K151,800 ▲1600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ149,600 ▲1600K151,900 ▲1600K
Nữ trang 99,99%147,800 ▲1600K150,800 ▲1600K
Nữ trang 99%144,806 ▲1584K149,306 ▲1584K
Nữ trang 68%95,204 ▲1088K102,704 ▲1088K
Nữ trang 41,7%55,539 ▲667K63,039 ▲667K

Giá vàng thế giới hôm nay 22/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4113,87 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 232,47 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,9 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-22-2025_12_19_am.jpg

Sau khi tăng vọt lên gần mức cao lịch sử 4.376 USD/ounce, giá vàng thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời của giới đầu tư. Khi giá vàng tăng lên vùng đỉnh, nhiều người mua trước đó đồng loạt bán ra để bảo toàn lợi nhuận, khiến thị trường kim loại quý đảo chiều nhanh chóng.

Cùng thời điểm, đồng USD tăng giá đáng kể khiến sức hấp dẫn của vàng suy yếu. Chỉ số DXY tăng thêm 0,32 điểm, đạt 98,95 điểm gây áp lực trực tiếp lên giá vàng quốc tế.

Giá vàng tiếp tục giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc. Thông tin về khả năng đạt thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại chưa chấm dứt, Mỹ và Úc vừa ký thỏa thuận chiến lược về khai thác đất hiếm nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo hiệp định do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký kết.

Cuộc cạnh tranh về đất hiếm này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá vàng, do tác động đến chuỗi cung ứng kim loại quý và chính sách thương mại toàn cầu.

Một yếu tố khác khiến giá vàng giảm là diễn biến tích cực tại Trung Đông. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas đã đạt được dưới sự bảo trợ của Mỹ. Động thái này được coi là bước tiến lớn trong ngoại giao, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm qua.

Giới phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng 4.200 USD/ounce trước khi tìm được hướng đi mới. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi tiến triển của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Chiều 21/10, giá vàng nhẫn lên mức cao mới 160 triệu đồng

Chiều 21/10, giá vàng nhẫn lên mức cao mới 160 triệu đồng

Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng

Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Chiều 21/10, giá vàng nhẫn lên mức cao mới 160 triệu đồng

Chiều 21/10, giá vàng nhẫn lên mức cao mới 160 triệu đồng

Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng

Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO