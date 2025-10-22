Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ ở mức 152,5 triệu đồng, vàng nhẫn BTMC có giá 159,5 triệu. Giá vàng thế giới giảm sâu dưới 4200 USD
Giá vàng trong nước hôm nay 22/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 22/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ 1 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tính đến 4h00 ngày 22/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,8 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 156 - 158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 22/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 22/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|151,5
|152,5
|+1000
|+1000
|Tập đoàn DOJI
|151,5
|152,5
|+1000
|+1000
|Mi Hồng
|151,5
|152,5
|-1000
|-1000
|PNJ
|151,5
|152,5
|+1000
|+1000
|Bảo Tín Minh Châu
|152
|152,5
|+1000
|+1000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|152
|152,5
|+1500
|+1500
|Phú Quý
|150,9
|152,5
|+900
|+1000
|Vàng ACB
|152
|153
|+1500
|+1500
|1. DOJI - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|151,500 ▲1000K
|152,500 ▲1000K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|149,800 ▲800K
|152,400 ▲1100K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|149,300 ▲800K
|151,900 ▲1000K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|149,000 ▲800K
|151,600 ▲1000K
|Nguyên liệu 99.99
|149,300 ▲800K
|150,300 ▲400K
|Nguyên liệu 99.9
|149,000 ▲800K
|150,000 ▲400K
|2. PNJ - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|151,500 ▲1000K
|152,500 ▲1000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|149,600 ▲1600K
|152,500 ▲1500K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|149,600 ▲1600K
|152,500 ▲1500K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|149,600 ▲1600K
|152,500 ▲1500K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|149,600 ▲1600K
|152,500 ▲1500K
|Vàng nữ trang 999.9
|150,300 ▲2500K
|153,300 ▲2500K
|Vàng nữ trang 999
|150,150 ▲2500K
|153,150 ▲2500K
|Vàng nữ trang 9920
|149,170 ▲2480K
|152,170 ▲2480K
|Vàng nữ trang 99
|148,870 ▲2480K
|151,870 ▲2480K
|Vàng 916 (22K)
|137,520 ▲2290K
|140,520 ▲2290K
|Vàng 750 (18K)
|107,630 ▲1880K
|115,130 ▲1880K
|Vàng 680 (16.3K)
|96,890 ▲1700K
|104,390 ▲1700K
|Vàng 650 (15.6K)
|92,300 ▲1630K
|99,800 ▲1630K
|Vàng 610 (14.6K)
|86,160 ▲1520K
|93,660 ▲1520K
|Vàng 585 (14K)
|82,330 ▲1460K
|89,830 ▲1460K
|Vàng 416 (10K)
|56,420 ▲1040K
|63,920 ▲1040K
|Vàng 375 (9K)
|50,140 ▲940K
|57,640 ▲940K
|Vàng 333 (8K)
|43,240 ▲830K
|50,740 ▲830K
|3. BTMC - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC BTMC
|152,000 ▲1000K
|152,500 ▲1000K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long
|156,500 ▲1000K
|159,500 ▲1000K
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|156,500 ▲1000K
|159,500 ▲1000K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999
|154,500 ▲400K
|158,300 ▲400K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999
|154,400 ▲400K
|158,200 ▲400K
|4. SJC - Cập nhật: 22/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|151,500 ▲1000K
|152,500 ▲1000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|151,500 ▲1000K
|152,520 ▲1000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|151,500 ▲1000K
|152,530 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|149,600 ▲1600K
|151,800 ▲1600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|149,600 ▲1600K
|151,900 ▲1600K
|Nữ trang 99,99%
|147,800 ▲1600K
|150,800 ▲1600K
|Nữ trang 99%
|144,806 ▲1584K
|149,306 ▲1584K
|Nữ trang 68%
|95,204 ▲1088K
|102,704 ▲1088K
|Nữ trang 41,7%
|55,539 ▲667K
|63,039 ▲667K
Giá vàng thế giới hôm nay 22/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4113,87 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 232,47 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,9 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng vọt lên gần mức cao lịch sử 4.376 USD/ounce, giá vàng thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời của giới đầu tư. Khi giá vàng tăng lên vùng đỉnh, nhiều người mua trước đó đồng loạt bán ra để bảo toàn lợi nhuận, khiến thị trường kim loại quý đảo chiều nhanh chóng.
Cùng thời điểm, đồng USD tăng giá đáng kể khiến sức hấp dẫn của vàng suy yếu. Chỉ số DXY tăng thêm 0,32 điểm, đạt 98,95 điểm gây áp lực trực tiếp lên giá vàng quốc tế.
Giá vàng tiếp tục giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc. Thông tin về khả năng đạt thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại chưa chấm dứt, Mỹ và Úc vừa ký thỏa thuận chiến lược về khai thác đất hiếm nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo hiệp định do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký kết.
Cuộc cạnh tranh về đất hiếm này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá vàng, do tác động đến chuỗi cung ứng kim loại quý và chính sách thương mại toàn cầu.
Một yếu tố khác khiến giá vàng giảm là diễn biến tích cực tại Trung Đông. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas đã đạt được dưới sự bảo trợ của Mỹ. Động thái này được coi là bước tiến lớn trong ngoại giao, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài suốt hai năm qua.
Giới phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng 4.200 USD/ounce trước khi tìm được hướng đi mới. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi tiến triển của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và dữ liệu lạm phát sắp công bố.