Giá vàng hôm nay (22/2) giảm gần 1 triệu đồng/lượng và dự báo giảm tiếp trong tuần

Theo khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News, tâm lý trên thị trường vàng đã chuyển sang tiêu cực sau khi giá xuống mức thấp nhất trong 8 tháng. Các chuyên gia Phố Wall khá chắc chắn về xu hướng giảm giá của vàng trong tuần tới.

Cụ thể, trong tổng số 18 chuyên gia tham gia cuộc thăm dò, có đến 13 người, chiếm 71%, cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm và chỉ có 3 người, chiếm 17%, nghĩ rằng vàng sẽ tăng trở lại; còn 2 nhà phân tích khác thì nhận định kim loại quý sẽ đi ngang. Nhưng đối với nhà đầu tư cá nhân, số người kỳ vọng giá vàng tăng vẫn còn cao.

Trong tổng số 1.292 người tham gia cuộc bình chọn trực tuyến Main Street có 553 người, tương ứng 43%, dự báo vàng sẽ đi lên; 512 người khác, tương ứng 40%, nhận định vàng giảm giá và 223 người còn lại, tương ứng 17%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Quy đổi theo giá USD niêm yết tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 50,07 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 6,25 triệu đồng/lượng so với mức vàng trong nước. Ghi nhận đầu phiên sáng 22/2 lúc 8h theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 1.785 USD/ounce, đi ngang so với phiên chốt cuối tuần trước.

Giá vàng giảm gần triệu đồng/lượng sau ngày vía Thần Tài. Tại thị trường trong nước, Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,40 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng SJC giao dịch lẻ của Công ty vàng bạc niêm yết ở mức giá 55,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,08 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhìn chung, giá vàng miếng ngày vía Thần Tài tại các đơn vị kinh doanh vàng trong nước có thay đổi nhưng chỉ dao động quanh 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Còn tính trong 3 ngày gần nhất, giá mua vào đã giảm khoảng 650.000 đồng một lượng và giá bán ra giảm 550.000 đồng một lượng.

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước quá cao so với vàng thế giới, được giới chuyên gia giải thích là thị trường vàng trong nước đang phản ánh đúng quan hệ cung-cầu. Do tác động từ ngày vía Thần tài, sức mua thường tăng đột biến, hiện tại nhu cầu vàng vật chất trong nước đang lớn hơn nhiều so với nguồn cung.

Trong khi đó, việc nhập khẩu vàng nguyên liệu chính ngạch còn chưa được nối lại do cơ quan chức năng phải thực thi chính sách tiền tệ nhằm đảm bảo ổn định thị trường vàng nói riêng và thị trường tiền tệ nói chung, đặc biệt là thực hiện yêu cầu tiết kiệm nguồn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối và ổn định chính sách tỷ giá