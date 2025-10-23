Thứ Năm, 23/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 23/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn23/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 23/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ giảm mạnh 4,9 triệu đồng, vàng nhẫn BTMC giảm 6,6 triệu. Giá vàng thế giới giảm về gần 4000 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 23/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 4,9 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 5,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng hôm nay 23/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 23/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 6,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 23/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 23/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
146,6148,6
-4900-3900
Tập đoàn DOJI
146,6148,6
-4900-3900
Mi Hồng
147,6148,6-4900-4900
PNJ
146,6
148,6
-4900-3900
Bảo Tín Minh Châu
147,6
148,6
-4400-3900
Bảo Tín Mạnh Hải149,3149,8-2700-2700
Phú Quý146148,6
-4900-3900
Vàng ACB146,6148,6-5900-4900
1. DOJI - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ146,600 ▼4900K148,600 ▼3900K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)145,000 ▼4800K148,000 ▼4400K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ144,500 ▼4800K147,500 ▼4400K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ144,200 ▼4800K147,200 ▼4400K
Nguyên liệu 99.99143,300 ▼6000K145,300 ▼5000K
Nguyên liệu 99.9143,000 ▼6000K145,000 ▼5000K
2. PNJ - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9146,600 ▼4900K148,600 ▼3900K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9146,000 ▼3600K148,600 ▼3900K
Vàng Kim Bảo 999.9146,000 ▼3600K148,600 ▼3900K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9146,000 ▼3600K148,600 ▼3900K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng146,000 ▼3600K148,600 ▼3900K
Vàng nữ trang 999.9145,400 ▼4900K148,400 ▼4900K
Vàng nữ trang 999145,250 ▼4900K148,250 ▼4900K
Vàng nữ trang 9920144,310 ▼4860K147,310 ▼4860K
Vàng nữ trang 99144,020 ▼4850K147,020 ▼4850K
Vàng 916 (22K)133,030 ▼4490K136,030 ▼4490K
Vàng 750 (18K)103,950 ▼3680K111,450 ▼3680K
Vàng 680 (16.3K)93,560 ▼3330K101,060 ▼3330K
Vàng 650 (15.6K)89,110 ▼3190K96,610 ▼3190K
Vàng 610 (14.6K)83,170 ▼2990K90,670 ▼2990K
Vàng 585 (14K)79,460 ▼2870K86,960 ▼2870K
Vàng 416 (10K)54,380 ▼2040K61,880 ▼2040K
Vàng 375 (9K)48,300 ▼1840K55,800 ▼1840K
Vàng 333 (8K)41,620 ▼1620K49,120 ▼1620K
3. BTMC - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC BTMC147,600 ▼4400K148,600 ▼3900K
Vàng miếng Rồng Thăng Long149,900 ▼6600K152,900 ▼6600K
Vàng nhẫn trơn BTMC149,900 ▼6600K152,900 ▼6600K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999149,000 ▼5500K152,800 ▼5500K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999148,900 ▼5500K152,700 ▼5500K
4. SJC - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG146,600 ▼4900K148,600 ▼3900K
Vàng SJC 5 chỉ146,600 ▼4900K148,620 ▼3900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ146,600 ▼4900K148,630 ▼3900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ145,400 ▼4200K147,900 ▼3900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ145,400 ▼4200K148,000 ▼3900K
Nữ trang 99,99%143,900 ▼3900K146,900 ▼3900K
Nữ trang 99%140,945 ▼3861K145,445 ▼3861K
Nữ trang 68%92,551 ▼2652K100,051 ▼2652K
Nữ trang 41,7%53,913 ▼1626K61,413 ▼1626K

Giá vàng thế giới hôm nay 23/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 23/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4075,58 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 133,86 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,9 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-22-2025_09_09_pm.png

Trong hai ngày gần nhất, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng 320 USD/ounce, giảm 8,8% so với đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce thiết lập vào tuần trước. Đây là một trong những cú giảm mạnh nhất trong nhiều tháng qua, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Trong phiên giao dịch ngày 22/10, có thời điểm giá vàng bật tăng trở lại lên mức 4.160 USD/ounce, nhưng sau đó nhanh chóng lao dốc về cuối ngày. Áp lực bán chốt lời lớn cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến giá vàng thế giới rơi vào trạng thái biến động mạnh.

Theo giới phân tích, giá vàng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau khi liên tục tăng mà không có đợt thoái lui đáng kể nào trong gần một năm. Từ tháng 10/2023 đến nay, giá vàng tăng gần 2.000 USD mà không giảm quá 10%, mức được xem là giới hạn điều chỉnh cần thiết. Sự thiếu cân bằng đó khiến giá vàng dễ dàng bị cuốn vào một làn sóng bán tháo mạnh khi các nhà đầu cơ rút vốn.

Tác động từ đà giảm thế giới nhanh chóng lan sang thị trường trong nước. Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng tổng mức giảm giá vàng nhẫn trong ngày lên tới 6,6 triệu đồng. So với mức kỷ lục lập hồi đầu tuần, giá vàng nhẫn đã mất 7,6 triệu đồng/lượng. Những người mua vào chỉ cách đây 3 ngày hiện đang chịu lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng.

Trên các kênh MXH, lượng giao dịch vàng giảm mạnh so với những ngày trước. Mức chênh lệch giữa giá vàng bán trên đây và giá niêm yết tại các thương hiệu lớn cũng thu hẹp đáng kể.

Cụ thể, giá vàng nhẫn BTMC được rao bán trong khoảng 158 - 162 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết từ 2 - 6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh so với mức chênh 10 – 15 triệu đồng/lượng trước đó.

Với vàng SJC, giá rao bán dao động 162,5 - 167 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết khoảng 13,2 - 17,7 triệu đồng/lượng, cũng thấp hơn so với biên độ chênh 15,5 - 20,5 triệu đồng/lượng của những ngày trước.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thị trường vàng Nghệ An sôi động sau khi giá vàng giảm mạnh

Thị trường vàng Nghệ An sôi động sau khi giá vàng giảm mạnh

Chiều 22/10, giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ so với buổi sáng

Chiều 22/10, giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ so với buổi sáng

Sáng 22/10, giá vàng trong nước giảm bao nhiêu?

Sáng 22/10, giá vàng trong nước giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Thị trường vàng Nghệ An sôi động sau khi giá vàng giảm mạnh

Thị trường vàng Nghệ An sôi động sau khi giá vàng giảm mạnh

Chiều 22/10, giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ so với buổi sáng

Chiều 22/10, giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ so với buổi sáng

Sáng 22/10, giá vàng trong nước giảm bao nhiêu?

Sáng 22/10, giá vàng trong nước giảm bao nhiêu?

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 23/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO