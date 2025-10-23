Giá vàng hôm nay 23/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 23/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ giảm mạnh 4,9 triệu đồng, vàng nhẫn BTMC giảm 6,6 triệu. Giá vàng thế giới giảm về gần 4000 USD.
Giá vàng trong nước hôm nay 23/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 23/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 4,9 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 5,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Tính đến 4h00 ngày 23/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 6,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 23/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 23/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|146,6
|148,6
|-4900
|-3900
|Tập đoàn DOJI
|146,6
|148,6
|-4900
|-3900
|Mi Hồng
|147,6
|148,6
|-4900
|-4900
|PNJ
|146,6
|148,6
|-4900
|-3900
|Bảo Tín Minh Châu
|147,6
|148,6
|-4400
|-3900
|Bảo Tín Mạnh Hải
|149,3
|149,8
|-2700
|-2700
|Phú Quý
|146
|148,6
|-4900
|-3900
|Vàng ACB
|146,6
|148,6
|-5900
|-4900
|1. DOJI - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|146,600 ▼4900K
|148,600 ▼3900K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|145,000 ▼4800K
|148,000 ▼4400K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|144,500 ▼4800K
|147,500 ▼4400K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|144,200 ▼4800K
|147,200 ▼4400K
|Nguyên liệu 99.99
|143,300 ▼6000K
|145,300 ▼5000K
|Nguyên liệu 99.9
|143,000 ▼6000K
|145,000 ▼5000K
|2. PNJ - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|146,600 ▼4900K
|148,600 ▼3900K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|146,000 ▼3600K
|148,600 ▼3900K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|146,000 ▼3600K
|148,600 ▼3900K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|146,000 ▼3600K
|148,600 ▼3900K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|146,000 ▼3600K
|148,600 ▼3900K
|Vàng nữ trang 999.9
|145,400 ▼4900K
|148,400 ▼4900K
|Vàng nữ trang 999
|145,250 ▼4900K
|148,250 ▼4900K
|Vàng nữ trang 9920
|144,310 ▼4860K
|147,310 ▼4860K
|Vàng nữ trang 99
|144,020 ▼4850K
|147,020 ▼4850K
|Vàng 916 (22K)
|133,030 ▼4490K
|136,030 ▼4490K
|Vàng 750 (18K)
|103,950 ▼3680K
|111,450 ▼3680K
|Vàng 680 (16.3K)
|93,560 ▼3330K
|101,060 ▼3330K
|Vàng 650 (15.6K)
|89,110 ▼3190K
|96,610 ▼3190K
|Vàng 610 (14.6K)
|83,170 ▼2990K
|90,670 ▼2990K
|Vàng 585 (14K)
|79,460 ▼2870K
|86,960 ▼2870K
|Vàng 416 (10K)
|54,380 ▼2040K
|61,880 ▼2040K
|Vàng 375 (9K)
|48,300 ▼1840K
|55,800 ▼1840K
|Vàng 333 (8K)
|41,620 ▼1620K
|49,120 ▼1620K
|3. BTMC - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC BTMC
|147,600 ▼4400K
|148,600 ▼3900K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long
|149,900 ▼6600K
|152,900 ▼6600K
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|149,900 ▼6600K
|152,900 ▼6600K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999
|149,000 ▼5500K
|152,800 ▼5500K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999
|148,900 ▼5500K
|152,700 ▼5500K
|4. SJC - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|146,600 ▼4900K
|148,600 ▼3900K
|Vàng SJC 5 chỉ
|146,600 ▼4900K
|148,620 ▼3900K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|146,600 ▼4900K
|148,630 ▼3900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|145,400 ▼4200K
|147,900 ▼3900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|145,400 ▼4200K
|148,000 ▼3900K
|Nữ trang 99,99%
|143,900 ▼3900K
|146,900 ▼3900K
|Nữ trang 99%
|140,945 ▼3861K
|145,445 ▼3861K
|Nữ trang 68%
|92,551 ▼2652K
|100,051 ▼2652K
|Nữ trang 41,7%
|53,913 ▼1626K
|61,413 ▼1626K
Giá vàng thế giới hôm nay 23/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 23/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4075,58 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 133,86 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,9 triệu đồng/lượng.
Trong hai ngày gần nhất, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng 320 USD/ounce, giảm 8,8% so với đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce thiết lập vào tuần trước. Đây là một trong những cú giảm mạnh nhất trong nhiều tháng qua, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.
Trong phiên giao dịch ngày 22/10, có thời điểm giá vàng bật tăng trở lại lên mức 4.160 USD/ounce, nhưng sau đó nhanh chóng lao dốc về cuối ngày. Áp lực bán chốt lời lớn cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến giá vàng thế giới rơi vào trạng thái biến động mạnh.
Theo giới phân tích, giá vàng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau khi liên tục tăng mà không có đợt thoái lui đáng kể nào trong gần một năm. Từ tháng 10/2023 đến nay, giá vàng tăng gần 2.000 USD mà không giảm quá 10%, mức được xem là giới hạn điều chỉnh cần thiết. Sự thiếu cân bằng đó khiến giá vàng dễ dàng bị cuốn vào một làn sóng bán tháo mạnh khi các nhà đầu cơ rút vốn.
Tác động từ đà giảm thế giới nhanh chóng lan sang thị trường trong nước. Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng tổng mức giảm giá vàng nhẫn trong ngày lên tới 6,6 triệu đồng. So với mức kỷ lục lập hồi đầu tuần, giá vàng nhẫn đã mất 7,6 triệu đồng/lượng. Những người mua vào chỉ cách đây 3 ngày hiện đang chịu lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng.
Trên các kênh MXH, lượng giao dịch vàng giảm mạnh so với những ngày trước. Mức chênh lệch giữa giá vàng bán trên đây và giá niêm yết tại các thương hiệu lớn cũng thu hẹp đáng kể.
Cụ thể, giá vàng nhẫn BTMC được rao bán trong khoảng 158 - 162 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết từ 2 - 6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh so với mức chênh 10 – 15 triệu đồng/lượng trước đó.
Với vàng SJC, giá rao bán dao động 162,5 - 167 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết khoảng 13,2 - 17,7 triệu đồng/lượng, cũng thấp hơn so với biên độ chênh 15,5 - 20,5 triệu đồng/lượng của những ngày trước.