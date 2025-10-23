Thị trường Giá vàng hôm nay 23/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 23/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ giảm mạnh 4,9 triệu đồng, vàng nhẫn BTMC giảm 6,6 triệu. Giá vàng thế giới giảm về gần 4000 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 23/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 4,9 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 5,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 4h00 ngày 23/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 6,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 23/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 23/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,6 148,6

-4900 -3900 Tập đoàn DOJI

146,6 148,6

-4900 -3900 Mi Hồng

147,6 148,6 -4900 -4900 PNJ

146,6

148,6

-4900 -3900 Bảo Tín Minh Châu

147,6

148,6

-4400 -3900

Bảo Tín Mạnh Hải 149,3 149,8 -2700 -2700 Phú Quý 146 148,6

-4900 -3900 Vàng ACB 146,6 148,6 -5900 -4900

1. DOJI - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,600 ▼4900K 148,600 ▼3900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,000 ▼4800K 148,000 ▼4400K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,500 ▼4800K 147,500 ▼4400K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 144,200 ▼4800K 147,200 ▼4400K Nguyên liệu 99.99 143,300 ▼6000K 145,300 ▼5000K Nguyên liệu 99.9 143,000 ▼6000K 145,000 ▼5000K

2. PNJ - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,600 ▼4900K 148,600 ▼3900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,000 ▼3600K 148,600 ▼3900K Vàng Kim Bảo 999.9 146,000 ▼3600K 148,600 ▼3900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,000 ▼3600K 148,600 ▼3900K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,000 ▼3600K 148,600 ▼3900K Vàng nữ trang 999.9 145,400 ▼4900K 148,400 ▼4900K Vàng nữ trang 999 145,250 ▼4900K 148,250 ▼4900K Vàng nữ trang 9920 144,310 ▼4860K 147,310 ▼4860K Vàng nữ trang 99 144,020 ▼4850K 147,020 ▼4850K Vàng 916 (22K) 133,030 ▼4490K 136,030 ▼4490K Vàng 750 (18K) 103,950 ▼3680K 111,450 ▼3680K Vàng 680 (16.3K) 93,560 ▼3330K 101,060 ▼3330K Vàng 650 (15.6K) 89,110 ▼3190K 96,610 ▼3190K Vàng 610 (14.6K) 83,170 ▼2990K 90,670 ▼2990K Vàng 585 (14K) 79,460 ▼2870K 86,960 ▼2870K Vàng 416 (10K) 54,380 ▼2040K 61,880 ▼2040K Vàng 375 (9K) 48,300 ▼1840K 55,800 ▼1840K Vàng 333 (8K) 41,620 ▼1620K 49,120 ▼1620K

3. BTMC - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,600 ▼4400K 148,600 ▼3900K Vàng miếng Rồng Thăng Long 149,900 ▼6600K 152,900 ▼6600K Vàng nhẫn trơn BTMC 149,900 ▼6600K 152,900 ▼6600K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 149,000 ▼5500K 152,800 ▼5500K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 148,900 ▼5500K 152,700 ▼5500K

4. SJC - Cập nhật: 23/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,600 ▼4900K 148,600 ▼3900K Vàng SJC 5 chỉ 146,600 ▼4900K 148,620 ▼3900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,600 ▼4900K 148,630 ▼3900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145,400 ▼4200K 147,900 ▼3900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145,400 ▼4200K 148,000 ▼3900K Nữ trang 99,99% 143,900 ▼3900K 146,900 ▼3900K Nữ trang 99% 140,945 ▼3861K 145,445 ▼3861K Nữ trang 68% 92,551 ▼2652K 100,051 ▼2652K Nữ trang 41,7% 53,913 ▼1626K 61,413 ▼1626K

Giá vàng thế giới hôm nay 23/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 23/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4075,58 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 133,86 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,9 triệu đồng/lượng.

Trong hai ngày gần nhất, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng 320 USD/ounce, giảm 8,8% so với đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce thiết lập vào tuần trước. Đây là một trong những cú giảm mạnh nhất trong nhiều tháng qua, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Trong phiên giao dịch ngày 22/10, có thời điểm giá vàng bật tăng trở lại lên mức 4.160 USD/ounce, nhưng sau đó nhanh chóng lao dốc về cuối ngày. Áp lực bán chốt lời lớn cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến giá vàng thế giới rơi vào trạng thái biến động mạnh.

Theo giới phân tích, giá vàng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau khi liên tục tăng mà không có đợt thoái lui đáng kể nào trong gần một năm. Từ tháng 10/2023 đến nay, giá vàng tăng gần 2.000 USD mà không giảm quá 10%, mức được xem là giới hạn điều chỉnh cần thiết. Sự thiếu cân bằng đó khiến giá vàng dễ dàng bị cuốn vào một làn sóng bán tháo mạnh khi các nhà đầu cơ rút vốn.

Tác động từ đà giảm thế giới nhanh chóng lan sang thị trường trong nước. Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng tổng mức giảm giá vàng nhẫn trong ngày lên tới 6,6 triệu đồng. So với mức kỷ lục lập hồi đầu tuần, giá vàng nhẫn đã mất 7,6 triệu đồng/lượng. Những người mua vào chỉ cách đây 3 ngày hiện đang chịu lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng.

Trên các kênh MXH, lượng giao dịch vàng giảm mạnh so với những ngày trước. Mức chênh lệch giữa giá vàng bán trên đây và giá niêm yết tại các thương hiệu lớn cũng thu hẹp đáng kể.

Cụ thể, giá vàng nhẫn BTMC được rao bán trong khoảng 158 - 162 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết từ 2 - 6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh so với mức chênh 10 – 15 triệu đồng/lượng trước đó.

Với vàng SJC, giá rao bán dao động 162,5 - 167 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết khoảng 13,2 - 17,7 triệu đồng/lượng, cũng thấp hơn so với biên độ chênh 15,5 - 20,5 triệu đồng/lượng của những ngày trước.