Thị trường Giá vàng hôm nay 23/10 tạm đi ngang sau cú rơi lịch sử: Liệu có tăng trở lại? Sau cú giảm sâu nhất 12 năm, giá vàng tạm thời đi ngang dưới mốc 4.100 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC hôm nay cũng không thay đổi.

Sáng 23/10, giá vàng trong nước tạm thời đứng yên sau đợt giảm sâu. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên mức mua vào 146,6 triệu đồng/lượng và bán ra 148,6 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống PNJ, giá vàng cũng duy trì hai chiều mua - bán ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại SJC sáng nay giữ nguyên mức mua vào 145,4 triệu đồng và bán ra 147,9 triệu đồng/lượng. PNJ cũng niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 146 triệu đồng và bán ra 148,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji giao dịch quanh ngưỡng 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, với giá mua vào 149,9 triệu đồng và bán ra 152,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng gần như đi ngang. Cụ thể, vào lúc 10h30 sáng 23/10, giá vàng giao ngay giảm 21 USD, xuống còn 4095,31 USD/ounce.

Giá vàng ổn định trở lại trong phiên giữa tuần sau cú giảm mạnh nhất hơn 12 năm. Nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm sâu là hoạt động chốt lời của giới đầu tư và đà tăng mạnh của đồng USD.

Trước cú điều chỉnh này, giá vàng từng tăng hơn 65% từ đầu năm 2025, nhờ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và làn sóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi đồng tiền pháp định mất giá.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Phố Wall đã cảnh báo thị trường đang trong trạng thái “quá mua”, dễ dẫn đến biến động mạnh.

Theo bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ của UBS, dù giá vàng đang điều chỉnh, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô và động lực thị trường. Chính sách cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới sẽ là động lực quan trọng giúp giá vàng duy trì sức hấp dẫn.

Lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao, khiến lãi suất thực có nguy cơ rơi xuống dưới 0. Khi đó, đồng USD mất sức hút, còn giá vàng có cơ hội hồi phục nhờ dòng tiền tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

UBS dự báo giá vàng có thể tăng trở lại lên mức 4.700 USD/ounce trong kịch bản rủi ro kinh tế và chính trị gia tăng.

Khi giá vàng tạm thời “chững lại”, Bitcoin lại giảm khoảng 3%, dao động quanh 108.000 USD/đồng. Trước đó, đồng tiền số này từng bật lên 113.000 USD, tạo kỳ vọng về một chu kỳ hồi phục mới.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, mối quan hệ giữa vàng và Bitcoin vẫn duy trì theo mô hình “dẫn – theo”: giá vàng thường tăng trước, đạt đỉnh rồi đi ngang, sau đó Bitcoin mới phản ứng tương tự. Việc giá vàng chững lại có thể là tín hiệu cho một đợt điều chỉnh tương tự trên thị trường tiền số.

Giá vàng và Bitcoin cùng hưởng lợi từ chiến lược đầu tư “debasement trade” – xu hướng nhà đầu tư tìm cách bảo toàn tài sản trước nguy cơ đồng USD suy yếu. Năm 2025, cả hai tài sản đều tăng mạnh nhờ niềm tin rằng lạm phát kéo dài sẽ làm giảm giá trị tiền pháp định.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Michael Goosay của Principal Asset Management, diễn biến trên thị trường trái phiếu và chứng khoán hiện không còn hoàn toàn tương thích với xu hướng này, khiến giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn trước khi xác lập chu kỳ tăng mới.

Các nhà chiến lược của UBS và nhiều tổ chức tài chính khác vẫn đánh giá tích cực về giá vàng trong quý I/2026. Nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất và rủi ro chính trị toàn cầu gia tăng, giá vàng có khả năng tăng trở lại mốc kỷ lục.

Ngược lại, nếu đồng USD phục hồi mạnh và lạm phát hạ nhiệt, giá vàng có thể duy trì quanh vùng 4.000–4.200 USD/ounce trước khi có xu hướng mới.