Giá vàng hôm nay 24/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 24/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng trở lại 900 nghìn đồng, vàng nhẫn BTMC tăng đạt 153,5 triệu. Giá vàng thế giới tăng gần 80 USD
Giá vàng trong nước hôm nay 24/10/2025
Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 24/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên mức 149,5 triệu đồng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,5 - 149,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.
Tính đến 4h00 ngày 24/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 150 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 24/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 24/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|147,5
|148,6
|+900
|+900
|Tập đoàn DOJI
|147,5
|148,6
|+900
|+900
|Mi Hồng
|148,5
|148,6
|+900
|+900
|PNJ
|147,5
|148,6
|+900
|+900
|Bảo Tín Minh Châu
|147,5
|148,6
|-100
|+900
|Bảo Tín Mạnh Hải
|149
|149,5
|-300
|-300
|Phú Quý
|147
|148,6
|+1000
|+900
|Vàng ACB
|148
|148,6
|+1400
|+900
|1. DOJI - Cập nhật: 24/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|147,500 ▲900K
|149,500 ▲900K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|146,400 ▲900K
|149,400 ▲900K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|145,900 ▲900K
|148,900 ▲900K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|145,600 ▲900K
|148,600 ▲900K
|Nguyên liệu 99.99
|144,200 ▲900K
|146,200 ▲900K
|Nguyên liệu 99.9
|143,900 ▲900K
|145,900 ▲900K
|2. PNJ - Cập nhật: 24/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|147,500 ▲900K
|149,500 ▲900K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|146,400 ▲400K
|149,400 ▲800K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|146,400 ▲400K
|149,400 ▲800K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|146,400 ▲400K
|149,400 ▲800K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|146,400 ▲400K
|149,400 ▲800K
|Vàng nữ trang 999.9
|146,200 ▲800K
|149,200 ▲800K
|Vàng nữ trang 999
|146,050 ▲800K
|149,050 ▲800K
|Vàng nữ trang 9920
|145,110 ▲800K
|148,110 ▲800K
|Vàng nữ trang 99
|144,810 ▲790K
|147,810 ▲790K
|Vàng 916 (22K)
|133,770 ▲740K
|136,770 ▲740K
|Vàng 750 (18K)
|104,550 ▲600K
|112,050 ▲600K
|Vàng 680 (16.3K)
|94,110 ▲550K
|101,610 ▲550K
|Vàng 650 (15.6K)
|89,630 ▲520K
|97,130 ▲520K
|Vàng 610 (14.6K)
|83,660 ▲490K
|91,160 ▲490K
|Vàng 585 (14K)
|79,930 ▲470K
|87,430 ▲470K
|Vàng 416 (10K)
|54,720 ▲340K
|62,220 ▲340K
|Vàng 375 (9K)
|48,600 ▲300K
|56,100 ▲300K
|Vàng 333 (8K)
|41,890 ▲270K
|49,390 ▲270K
|3. BTMC - Cập nhật: 24/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC BTMC
|147,500 ▲100K
|149,500 ▲900K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long
|150,500 ▲600K
|153,500 ▲600K
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|150,500 ▲600K
|153,500 ▲600K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999
|149,500 ▲500K
|153,300 ▲500K
|Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999
|149,400 ▲500K
|153,200 ▲500K
|3. SJC - Cập nhật: 24/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147,500 ▲900K
|149,500 ▲900K
|Vàng SJC 5 chỉ
|147,500 ▲900K
|149,520 ▲900K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|147,500 ▲900K
|149,530 ▲900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|146,200 ▲800K
|148,700 ▲800K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|146,200 ▲800K
|148,800 ▲800K
|Nữ trang 99,99%
|144,700 ▲800K
|147,700 ▲800K
|Nữ trang 99%
|141,737 ▲792K
|146,237 ▲792K
|Nữ trang 68%
|93,096 ▲544K
|100,596 ▲544K
|Nữ trang 41,7%
|54,247 ▲333K
|61,747 ▲333K
Giá vàng thế giới hôm nay 24/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 24/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4143,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 77,51 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tăng trở lại sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga. Nhu cầu trú ẩn an toàn nhanh chóng hồi phục khi căng thẳng chính trị giữa các cường quốc gia tăng mạnh.
Tổng thống Donald Trump đã áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga, nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn là Lukoil và Rosneft. Các biện pháp này làm gia tăng căng thẳng khu vực, khiến giá vàng trở thành kênh trú ẩn được lựa chọn hàng đầu.
Chính quyền Mỹ cũng đang xem xét kế hoạch hạn chế xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao có sử dụng phần mềm sang Trung Quốc, bao gồm cả laptop và động cơ máy bay, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 57%, đạt mức đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce vào đầu tuần. Sức bật này đến từ sự kết hợp giữa bất ổn kinh tế, căng thẳng chính trị toàn cầu, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và xu hướng mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.
Thị trường đang dõi theo báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu, sau khi bị hoãn vì chính phủ đóng cửa. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED).
Giới đầu tư hiện gần như chắc chắn rằng FED sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới. Trong bối cảnh đó, giá vàng có khả năng duy trì xu hướng tăng, khi đồng USD chịu áp lực và lợi suất trái phiếu thực giảm xuống.
Theo Mark Haefele, Giám đốc Đầu tư của UBS, giá vàng vẫn là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả trong danh mục đầu tư. Ông dự báo giá vàng có thể tăng lên 4.700 USD/ounce nếu các yếu tố vĩ mô và chính trị tiếp tục diễn biến bất lợi.