Thị trường Giá vàng hôm nay 24/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 24/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng trở lại 900 nghìn đồng, vàng nhẫn BTMC tăng đạt 153,5 triệu. Giá vàng thế giới tăng gần 80 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 24/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 24/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên mức 149,5 triệu đồng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,5 - 149,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 4h00 ngày 24/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 150 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 24/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 24/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,5 148,6

+900 +900 Tập đoàn DOJI

147,5 148,6

+900 +900 Mi Hồng

148,5 148,6 +900 +900 PNJ

147,5

148,6

+900 +900 Bảo Tín Minh Châu

147,5

148,6

-100 +900

Bảo Tín Mạnh Hải 149 149,5 -300 -300 Phú Quý 147 148,6

+1000 +900 Vàng ACB 148 148,6 +1400 +900

1. DOJI - Cập nhật: 24/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,500 ▲900K 149,500 ▲900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,400 ▲900K 149,400 ▲900K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 145,900 ▲900K 148,900 ▲900K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 145,600 ▲900K 148,600 ▲900K Nguyên liệu 99.99 144,200 ▲900K 146,200 ▲900K Nguyên liệu 99.9 143,900 ▲900K 145,900 ▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 24/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,500 ▲900K 149,500 ▲900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,400 ▲400K 149,400 ▲800K Vàng Kim Bảo 999.9 146,400 ▲400K 149,400 ▲800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,400 ▲400K 149,400 ▲800K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,400 ▲400K 149,400 ▲800K Vàng nữ trang 999.9 146,200 ▲800K 149,200 ▲800K Vàng nữ trang 999 146,050 ▲800K 149,050 ▲800K Vàng nữ trang 9920 145,110 ▲800K 148,110 ▲800K Vàng nữ trang 99 144,810 ▲790K 147,810 ▲790K Vàng 916 (22K) 133,770 ▲740K 136,770 ▲740K Vàng 750 (18K) 104,550 ▲600K 112,050 ▲600K Vàng 680 (16.3K) 94,110 ▲550K 101,610 ▲550K Vàng 650 (15.6K) 89,630 ▲520K 97,130 ▲520K Vàng 610 (14.6K) 83,660 ▲490K 91,160 ▲490K Vàng 585 (14K) 79,930 ▲470K 87,430 ▲470K Vàng 416 (10K) 54,720 ▲340K 62,220 ▲340K Vàng 375 (9K) 48,600 ▲300K 56,100 ▲300K Vàng 333 (8K) 41,890 ▲270K 49,390 ▲270K

3. BTMC - Cập nhật: 24/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,500 ▲100K 149,500 ▲900K Vàng miếng Rồng Thăng Long 150,500 ▲600K 153,500 ▲600K Vàng nhẫn trơn BTMC 150,500 ▲600K 153,500 ▲600K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 149,500 ▲500K 153,300 ▲500K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 149,400 ▲500K 153,200 ▲500K

3. SJC - Cập nhật: 24/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,500 ▲900K 149,500 ▲900K Vàng SJC 5 chỉ 147,500 ▲900K 149,520 ▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,500 ▲900K 149,530 ▲900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,200 ▲800K 148,700 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,200 ▲800K 148,800 ▲800K Nữ trang 99,99% 144,700 ▲800K 147,700 ▲800K Nữ trang 99% 141,737 ▲792K 146,237 ▲792K Nữ trang 68% 93,096 ▲544K 100,596 ▲544K Nữ trang 41,7% 54,247 ▲333K 61,747 ▲333K

Giá vàng thế giới hôm nay 24/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 24/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4143,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 77,51 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga. Nhu cầu trú ẩn an toàn nhanh chóng hồi phục khi căng thẳng chính trị giữa các cường quốc gia tăng mạnh.

Tổng thống Donald Trump đã áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga, nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn là Lukoil và Rosneft. Các biện pháp này làm gia tăng căng thẳng khu vực, khiến giá vàng trở thành kênh trú ẩn được lựa chọn hàng đầu.

Chính quyền Mỹ cũng đang xem xét kế hoạch hạn chế xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao có sử dụng phần mềm sang Trung Quốc, bao gồm cả laptop và động cơ máy bay, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 57%, đạt mức đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce vào đầu tuần. Sức bật này đến từ sự kết hợp giữa bất ổn kinh tế, căng thẳng chính trị toàn cầu, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và xu hướng mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Thị trường đang dõi theo báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu, sau khi bị hoãn vì chính phủ đóng cửa. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Giới đầu tư hiện gần như chắc chắn rằng FED sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới. Trong bối cảnh đó, giá vàng có khả năng duy trì xu hướng tăng, khi đồng USD chịu áp lực và lợi suất trái phiếu thực giảm xuống.

Theo Mark Haefele, Giám đốc Đầu tư của UBS, giá vàng vẫn là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả trong danh mục đầu tư. Ông dự báo giá vàng có thể tăng lên 4.700 USD/ounce nếu các yếu tố vĩ mô và chính trị tiếp tục diễn biến bất lợi.