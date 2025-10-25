Thị trường Giá vàng hôm nay 25/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 25/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ giảm về mức 148,5 triệu, vàng nhẫn BTMC giảm còn 153 triệu. Giá vàng thế giới giảm nhẹ gần 50 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 25/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 25/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm về mức 148,5 triệu đồng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5 - 148,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 4h00 ngày 25/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 25/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 25/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,5 148,5

-1000 -1000 Tập đoàn DOJI

146,5 148,5

-1000 -1000 Mi Hồng

147,5 148,5 -1000 -1000 PNJ

146,5

148,5

-1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu

147,8

148,8

+300 -700

Bảo Tín Mạnh Hải 148 148,5 -1000 -1000 Phú Quý 146 148,5

-1000 -1000 Vàng ACB 146,8 148,8 -1200 -700

1. DOJI - Cập nhật: 25/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,500 ▼1000K 148,500 ▼1000K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,500 ▼900K 148,400 ▼1000K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 145,300 ▼600K 148,200 ▼700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 145,000 ▼600K 147,900 ▼700K Nguyên liệu 99.99 145,500 ▲300K 146,200 Nguyên liệu 99.9 145,300 ▲400K 146,000 ▲100K

2. PNJ - Cập nhật: 25/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,500 ▼1000K 148,500 ▼1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K Vàng Kim Bảo 999.9 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,500 ▼900K 148,500 ▼900K Vàng nữ trang 999.9 145,300 ▼900K 148,300 ▼900K Vàng nữ trang 999 145,150 ▼900K 148,150 ▼900K Vàng nữ trang 9920 144,210 ▼900K 147,210 ▼900K Vàng nữ trang 99 143,920 ▼890K 146,920 ▼890K Vàng 916 (22K) 132,940 ▼830K 135,940 ▼830K Vàng 750 (18K) 103,880 ▼670K 111,380 ▼670K Vàng 680 (16.3K) 93,490 ▼620K 100,990 ▼620K Vàng 650 (15.6K) 89,050 ▼580K 96,550 ▼580K Vàng 610 (14.6K) 83,110 ▼550K 90,610 ▼550K Vàng 585 (14K) 79,410 ▼520K 86,910 ▼520K Vàng 416 (10K) 54,340 ▼380K 61,840 ▼380K Vàng 375 (9K) 48,260 ▼340K 55,760 ▼340K Vàng 333 (8K) 41,590 ▼300K 49,090 ▼300K

3. BTMC - Cập nhật: 25/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,800 ▲300K 148,800 ▼700K Vàng miếng Rồng Thăng Long 150,000 ▼500K 153,000 ▼500K Vàng nhẫn trơn BTMC 150,000 ▼500K 153,000 ▼500K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 149,200 ▼300K 152,700 ▼600K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 149,100 ▼300K 152,600 ▼600K

3. SJC - Cập nhật: 25/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,500 ▼1000K 148,500 ▼1000K Vàng SJC 5 chỉ 146,500 ▼1000K 148,520 ▼1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,500 ▼1000K 148,530 ▼1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145,400 ▼800K 147,900 ▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145,400 ▼800K 148,000 ▼800K Nữ trang 99,99% 143,900 ▼800K 146,900 ▼800K Nữ trang 99% 140,945 ▼792K 145,445 ▼792K Nữ trang 68% 92,551 ▼544K 100,051 ▼544K Nữ trang 41,7% 53,913 ▼333K 61,413 ▼333K

Giá vàng thế giới hôm nay 25/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 25/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4119,41 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 24,48 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,7 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng giảm nhẹ giữa tuần, các cửa hàng vàng tại Hà Nội và TP.HCM vẫn chật kín người mua. Ngoại trừ một số thương hiệu tư nhân như Bảo Tín Minh Châu còn bán nhỏ giọt, phần lớn thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ đều thông báo hết vàng miếng và vàng nhẫn trong nhiều tháng liền.

Khi các thương hiệu lớn hết hàng, thị trường tự do trở nên náo nhiệt. Các tiệm vàng nhỏ lẻ bán ra với mức chênh lệch cao, từ 5 đến 7 triệu đồng/lượng, gấp đôi so với mức 2–3 triệu đồng/lượng tại hệ thống lớn.

Cơn sốt giá vàng khiến hoạt động mua bán trên mạng xã hội cũng bùng phát, nhiều người rao bán vàng nhẫn với giá chênh 200.000 – 400.000 đồng/chỉ. Tuy nhiên, hình thức mua bán này tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ vàng giả đến lừa đảo chuyển tiền.

Trước tình trạng giá vàng tăng bất thường, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua vàng tại đơn vị được cấp phép và có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc mua bán qua mạng xã hội không chỉ rủi ro về chất lượng mà còn có thể vi phạm pháp luật. Dù vậy, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội “chốt giá” khiến nhiều người vẫn tìm đến kênh phi chính thống, góp phần đẩy giá vàng tự do tăng thêm.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, dù giá vàng điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng dài hạn vẫn là tăng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị cắt giảm lãi suất và đồng USD yếu hơn được xem là động lực chính thúc đẩy dòng tiền tiếp tục đổ vào kim loại quý.

Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể đạt 4.400 USD/ounce trong năm 2026, tăng khoảng 10% so với ước tính trước đó. Các yếu tố như xung đột địa chính trị, chính sách thương mại và sự bất ổn của kinh tế Mỹ tiếp tục là “bệ phóng” giúp giá vàng giữ vững sức hấp dẫn trong thời gian tới.