Thị trường Giá vàng hôm nay 26/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 26/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên mức 149,2 triệu, vàng nhẫn BTMC ở mức 153 triệu. Giá vàng thế giới tăng vượt 4100 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 26/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên mức 149,2 triệu triệu đồng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 26/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 26/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,2 149,2

+700 +700 Tập đoàn DOJI

147,5 149,2

+1000 +700 Mi Hồng

148,2 149,2 +700 +700 PNJ

147,2

149,2

+700 +700 Bảo Tín Minh Châu

148,2

149,2

+400 +400

Bảo Tín Mạnh Hải 148,7 149,2 +700 +700 Phú Quý 146,7 149,2

+700 +700 Vàng ACB 147,5 149,5 +700 +700

1. DOJI - Cập nhật: 26/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,500 ▲1000K 149,200 ▲700K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,500 ▲1000K 149,100 ▲700K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 146,300 ▲1000K 148,200 ▲700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 146,000 ▲1000K 147,900 ▲700K Nguyên liệu 99.99 146,500 ▲1000K 147,900 ▲1700K Nguyên liệu 99.9 146,300 ▲1000K 147,700 ▲1700K

2. PNJ - Cập nhật: 26/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,200 ▲700K 149,200 ▲700K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng Kim Bảo 999.9 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng nữ trang 999.9 146,000 ▲700K 149,000 ▲700K Vàng nữ trang 999 145,850 ▲700K 148,850 ▲700K Vàng nữ trang 9920 144,910 ▲700K 147,910 ▲700K Vàng nữ trang 99 144,610 ▲690K 147,610 ▲690K Vàng 916 (22K) 133,580 ▲640K 136,580 ▲640K Vàng 750 (18K) 104,400 ▲520K 111,900 ▲520K Vàng 680 (16.3K) 93,970 ▲480K 101,470 ▲480K Vàng 650 (15.6K) 89,500 ▲450K 97,000 ▲450K Vàng 610 (14.6K) 83,540 ▲430K 91,040 ▲430K Vàng 585 (14K) 79,820 ▲410K 87,320 ▲410K Vàng 416 (10K) 54,630 ▲290K 62,130 ▲290K Vàng 375 (9K) 48,530 ▲270K 56,030 ▲270K Vàng 333 (8K) 41,820 ▲230K 49,320 ▲230K

3. BTMC - Cập nhật: 26/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,800 ▲400K 148,800 ▲400K Vàng miếng Rồng Thăng Long 150,000 153,000 Vàng nhẫn trơn BTMC 150,000 153,000 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 149,200 152,700 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 149,100 152,600

4. SJC - Cập nhật: 26/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,200 ▲700K 149,200 ▲700K Vàng SJC 5 chỉ 147,200 ▲700K 149,220 ▲700K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,200 ▲700K 149,230 ▲700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,100 ▲700K 148,600 ▲700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,100 ▲700K 148,700 ▲700K Nữ trang 99,99% 144,600 ▲700K 147,600 ▲700K Nữ trang 99% 141,638 ▲693K 146,138 ▲693K Nữ trang 68% 93,028 ▲476K 100,528 ▲476K Nữ trang 41,7% 54,205 ▲292K 61,705 ▲292K

Giá vàng thế giới hôm nay 26/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 26/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4108,7 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 15,66 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,7 triệu đồng/lượng.

Theo tính toán, so với giá mua vào, bán ra ngày 18/10, đến hôm nay nếu ai mua vào vàng miếng SJC có thể đã chịu lỗ 3,8 triệu đồng/lượng, còn nếu mua vàng nhẫn thì lỗ tới 6 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới rơi mạnh sau chuỗi tăng dài suốt 9 tuần, khiến nhà đầu tư hoang mang trước xu hướng của giá vàng trong tuần tiếp theo.

Đầu tuần này, giá vàng thế giới giao ngay mở cửa ở mức 4.259 USD/ounce, và ban đầu thị trường khá tích cực. Sau khi thử ngưỡng hỗ trợ quanh 4.220 USD, giá vàng nhanh chóng bật tăng lên 4.320 USD rồi đạt đỉnh 4.380 USD/ounce trước khi thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, đây lại là đỉnh cao nhất trong tuần, mở đầu cho chuỗi giảm kéo dài sau đó.

Sau nhiều lần nỗ lực giữ mốc 4.370 USD không thành, giá vàng bắt đầu trượt dần, về 4.340 USD vào đêm muộn và tiếp tục rơi dưới 4.325 USD khi bước sang phiên châu Âu.

Ngay khi thị trường châu Âu mở cửa, giá vàng mất gần 100 USD, giảm từ 4.343 USD xuống chỉ còn 4.245 USD/ounce. Khi ngưỡng này bị phá vỡ, đà bán tháo càng dữ dội, đẩy giá vàng lao thẳng xuống 4.100 USD chỉ trong vài giờ sau khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa.

Sự phục hồi ngắn hạn không đủ kéo lại tâm lý tích cực. Khi phiên châu Á khởi động, nhà đầu tư tiếp tục rút vốn, khiến giá vàng giảm còn 4.036 USD/ounce, rồi tiếp tục trượt xuống vùng 4.020 USD và chạm đáy tuần ở mức 4.000 USD/ounce vào sáng thứ 4.

Sau hai ngày bị bán tháo, phần lớn nhà đầu cơ rút khỏi thị trường kim loại quý. Giá vàng không giảm sâu hơn, nhưng cũng không thể tạo đà tăng mới. Trong phần còn lại của tuần, giá vàng dao động trong biên độ hẹp từ 4.050 đến 4.150 USD/ounce.

Theo khảo sát giá vàng tuần tới của Kitco News, phần lớn giới chuyên gia phố Wall chuyển sang xu hướng bi quan hoặc trung lập, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ hy vọng mong manh rằng giá vàng sẽ hồi phục.

Trong 17 chuyên gia tham gia khảo sát Kitco News Weekly Gold Survey, chỉ có 18% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 35% dự báo giảm, và 47% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, 274 người tham gia bỏ phiếu, trong đó 53% tin rằng giá vàng sẽ tăng, 23% cho rằng giảm, và 25% dự báo thị trường sẽ tích lũy quanh vùng hiện tại.

Tuần giao dịch sắp tới, số liệu kinh tế Mỹ sẽ ít được công bố do chính phủ vẫn đang đóng cửa, khiến tâm điểm chú ý dồn về các ngân hàng trung ương. Giá vàng có thể biến động mạnh theo các quyết định chính sách tiền tệ toàn cầu.

Thứ 3, thị trường sẽ đón dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 10.

Thứ 4, Ngân hàng Canada công bố chính sách tiền tệ mới, cùng với số liệu doanh số nhà chờ bán của Mỹ trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định về lãi suất vào 2 giờ chiều. Tối cùng ngày, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cũng công bố cập nhật chính sách.

Cuối tuần, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ đưa ra quyết định của mình, có thể tác động đáng kể đến giá vàng thế giới.