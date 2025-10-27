Thị trường Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ chốt tuần giảm gần 3 triệu. Vàng nhẫn BTMC giảm 6 triệu, giá vàng thế giới chốt tuần giảm hơn 3%.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 27/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh xuống 149,2 triệu đồng chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mở đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với giá mở cửa ngày 20/10 tuần trước, giá vàng giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với 7 ngày trước, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 4h00 ngày 27/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với 7 ngày trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 5,5 triệu ở chiều mua - giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 27/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 27/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,2 149,2

- - Tập đoàn DOJI

147,5 149,2

- - Mi Hồng

148,2 149,2 - - PNJ

147,2

149,2

- - Bảo Tín Minh Châu

148,2

149,2

- -

Bảo Tín Mạnh Hải 148,7 149,2 - - Phú Quý 146,7 149,2

- - Vàng ACB 147,5 149,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 27/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,500 149,200 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 146,500 149,100 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 146,300 148,200 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 146,000 147,900 Nguyên liệu 99.99 146,500 147,900 Nguyên liệu 99.9 146,300 147,700

2. PNJ - Cập nhật: 27/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,200 149,200 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 146,200 149,200 Vàng Kim Bảo 999.9 146,200 149,200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,200 149,200 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 146,200 149,200 Vàng nữ trang 999.9 146,000 149,000 Vàng nữ trang 999 145,850 148,850 Vàng nữ trang 9920 144,910 147,910 Vàng nữ trang 99 144,610 147,610 Vàng 916 (22K) 133,580 136,580 Vàng 750 (18K) 104,400 111,900 Vàng 680 (16.3K) 93,970 101,470 Vàng 650 (15.6K) 89,500 97,000 Vàng 610 (14.6K) 83,540 91,040 Vàng 585 (14K) 79,820 87,320 Vàng 416 (10K) 54,630 62,130 Vàng 375 (9K) 48,530 56,030 Vàng 333 (8K) 41,820 49,320

3. BTMC - Cập nhật: 27/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,800 148,800 Vàng miếng Rồng Thăng Long 150,000 153,000 Vàng nhẫn trơn BTMC 150,000 153,000 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 149,200 152,700 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 149,100 152,600

4. SJC - Cập nhật: 27/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,200 149,200 Vàng SJC 5 chỉ 147,200 149,220 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,200 149,230 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146,100 148,600 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146,100 148,700 Nữ trang 99,99% 144,600 147,600 Nữ trang 99% 141,638 146,138 Nữ trang 68% 93,028 100,528 Nữ trang 41,7% 54,205 61,705

Giá vàng thế giới hôm nay 27/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 27/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4108,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng giảm 137,7 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,7 triệu đồng/lượng.

Sau 9 tuần liên tiếp đi lên, giá vàng thế giới trải qua một cú giảm mạnh nhất trong nhiều năm. Đầu tuần, giá vàng giao ngay mở cửa ở mức 4.259 USD/ounce. Sau khi giảm nhẹ để thử ngưỡng hỗ trợ quanh 4.220 USD, giá vàng nhanh chóng bật tăng, đạt 4.320 USD vào buổi sáng và tiếp tục leo lên 4.350 USD. Trước khi thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa, giá vàng còn tăng lên mức cao nhất trong tuần, chạm 4.380 USD/ounce.

Tuy nhiên, mức này lại trở thành điểm đảo chiều. Sau ba lần cố giữ trên mốc 4.370 USD không thành, giá vàng bắt đầu giảm dần vào đêm thứ 3, xuống còn 4.340 USD vào đêm khuya và rơi dưới 4.325 USD vài giờ sau đó.

Sự sụt giảm mạnh thực sự bắt đầu khi thị trường châu Âu mở cửa. Giá vàng lao từ 4.343 USD xuống còn 4.245 USD/ounce chỉ trong hơn một tiếng. Khi mốc này bị phá vỡ vào đầu phiên Mỹ, đà bán tháo diễn ra ồ ạt, kéo giá vàng giảm sâu xuống 4.100 USD/ounce.

Thị trường châu Á lại tạo thêm áp lực bán mới. Khi phiên giao dịch tại khu vực này bắt đầu, giá vàng tiếp tục rơi xuống 4.036 USD/ounce, rồi giảm thêm còn 4.020 USD. Mức thấp nhất trong tuần được ghi nhận vào sáng thứ 4, chỉ nhỉnh hơn 4.000 USD/ounce đôi chút.

Sau hai ngày giảm mạnh, nhiều nhà đầu cơ ngắn hạn đã rút khỏi thị trường. Dù giá vàng không giảm thêm, lực mua cũng chưa đủ mạnh để giúp thị trường phục hồi. Trong phần còn lại của tuần, giá vàng chỉ dao động trong biên độ hẹp 4.050-4.150 USD/ounce, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất thận trọng.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, phần lớn chuyên gia Phố Wall đã chuyển sang quan điểm trung lập hoặc bi quan. Trong 17 chuyên gia được hỏi, chỉ 3 người (18%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 6 người (35%) dự đoán sẽ giảm, và 8 người còn lại (47%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Khảo sát trực tuyến của Kitco với 274 nhà đầu tư bán lẻ cho thấy, có 144 người (53%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 62 người (23%) cho rằng giá vàng sẽ giảm, và 68 người còn lại (25%) dự đoán thị trường sẽ đi ngang để tích lũy trước khi có biến động mới.

Tuần qua, giá vàng trong nước biến động mạnh do chịu tác động từ thị trường thế giới. Ngay đầu tuần, sáng 20/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 500 nghìn đến 1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Sang ngày thứ 3, giá vàng tiếp tục tăng lên 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, tạo tâm lý tích cực cho nhà đầu tư.

Đến giữa tuần, xu hướng đảo chiều khi giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Ngày 23/10, giá vàng miếng SJC giảm gần 5 triệu đồng/lượng, rơi xuống còn 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Sau đó, thị trường xuất hiện đợt phục hồi nhẹ vào ngày thứ 5, tăng khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến thứ 6, giá vàng lại giảm thêm 1 triệu đồng, trước khi hồi phục nhẹ vào thứ 7 với mức 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá vàng miếng giảm khoảng 1,8 - 2,3 triệu đồng/lượng.

So với mức giảm của vàng miếng, giá vàng nhẫn lại biến động mạnh hơn do nhu cầu tăng cao vào mùa cưới cuối năm. Vào thứ 2, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Đến thứ 3, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng lên đỉnh kỷ lục 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sang ngày thứ 4, giá vàng nhẫn bắt đầu giảm sâu, mất tới 7 triệu đồng/lượng và lùi về 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng vào cuối ngày. Dù có phục hồi nhẹ vào hôm sau, giá vẫn tiếp tục giảm vào cuối tuần và chốt ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Sự chênh lệch giá vàng giữa các doanh nghiệp trong nước cũng tăng mạnh. Chiều 24/10, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cao hơn, ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch lớn cho thấy nhu cầu vàng nhẫn trong dân vẫn cao, còn nguồn cung hạn chế. Diễn biến này khiến giá vàng trong nước trở nên sôi động, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả giới đầu tư lẫn người dân muốn tích trữ.