Thị trường Giá vàng hôm nay 28/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 28/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ giảm mạnh gần 1 triệu. Vàng nhẫn BTMC giảm 1 triệu đồng, vàng thế giới giảm sốc về dưới 4.000 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 28/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh ở cả hai chiều mua - bán. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 27/10 hôm qua, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 4h00 ngày 28/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,8 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 28/10/2025 mới nhất như sau:

147,9

Giá vàng hôm nay

Ngày 28/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,9 148,4

-300 -800 Tập đoàn DOJI

146,9 148,4

-600 -800 Mi Hồng

146,9 148,4 -1300 -800 PNJ

146,9

148,4

-300 -800 Bảo Tín Minh Châu

147,9

148,4

-300 -800

Bảo Tín Mạnh Hải 147,9 148,4 -800 -800 Phú Quý 146,9 148,4

+200 -800 Vàng ACB 147,4 148,4 -100 -1100

1. DOJI - Cập nhật: 28/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,900 ▼300K 148,400 ▼800K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,800 ▼700K 148,300 ▼800K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 145,700 ▼600K 148,200 ▼700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 145,400 ▼600K 147,900 ▼700K Nguyên liệu 99.99 145,800 ▼700K 147,100 ▼800K Nguyên liệu 99.9 145,600 ▼700K 146,900 ▼800K

2. PNJ - Cập nhật: 27/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,900 ▼300K 148,400 ▼800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,400 ▼800K 148,300 ▼900K Vàng Kim Bảo 999.9 145,400 ▼800K 148,300 ▼900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,400 ▼800K 148,300 ▼900K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,400 ▼800K 148,300 ▼900K Vàng nữ trang 999.9 145,200 ▼800K 148,200 ▼900K Vàng nữ trang 999 145,050 ▼800K 148,050 ▼800K Vàng nữ trang 9920 144,110 ▼800K 147,110 ▼800K Vàng nữ trang 99 143,820 ▼790K 146,820 ▼790K Vàng 916 (22K) 132,850 ▼730K 135,850 ▼730K Vàng 750 (18K) 103,800 ▼600K 111,300 ▼600K Vàng 680 (16.3K) 93,430 ▼540K 100,930 ▼540K Vàng 650 (15.6K) 88,980 ▼520K 96,480 ▼520K Vàng 610 (14.6K) 83,050 ▼490K 90,550 ▼490K Vàng 585 (14K) 79,350 ▼470K 86,850 ▼470K Vàng 416 (10K) 54,300 ▼330K 61,800 ▼330K Vàng 375 (9K) 48,230 ▼300K 55,730 ▼300K Vàng 333 (8K) 41,560 ▼260K 49,060 ▼260K

3. BTMC - Cập nhật: 28/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,900 ▼300K 148,400 ▼800K Vàng miếng Rồng Thăng Long 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K Vàng nhẫn trơn BTMC 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 148,200 ▼1000K 151,700 ▼1000K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 148,100 ▼1000K 151,600 ▼1000K

4. SJC - Cập nhật: 28/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,900 ▼300K 148,400 ▼800K Vàng SJC 5 chỉ 146,900 ▼300K 148,420 ▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,900 ▼300K 148,430 ▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145,000 ▼1100K 147,500 ▼1100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145,000 ▼1100K 147,600 ▼1100K Nữ trang 99,99% 143,500 ▼1100K 146,500 ▼1100K Nữ trang 99% 140,549 ▼1089K 145,049 ▼1089K Nữ trang 68% 92,279 ▼748K 99,779 ▼748K Nữ trang 41,7% 53,746 ▼458K 61,246 ▼458K

Giá vàng thế giới hôm nay 28/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 28/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3978,64 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 113 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,351 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm sốc về dưới 4000 USD/ounce khi quan hệ thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt và giới đầu tư chờ quyết định lãi suất của Fed.

Tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng lên kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10, nhưng sau đó giảm 3,2% khi Mỹ và Trung Quốc tỏ ra sẵn sàng đạt được thỏa thuận sơ bộ. Hai bên đã phác thảo khung đàm phán nhằm hoãn tăng thuế của Mỹ và tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào thứ 5 để tiếp tục bàn về thỏa thuận. Theo ông Jeffrey Christian, Giám đốc điều hành CPM Group, giá vàng đang giảm do làn sóng chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh từ 3.800 USD lên 4.400 USD chỉ trong ba tuần đầu tháng 10.

Cùng thời điểm, giới đầu tư đang tập trung theo dõi cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra ngày 29/10. Hiện thị trường dự báo tới 97% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng thế giới vẫn có khả năng chạm mốc 5.000 USD/ounce trong tương lai nếu kinh tế toàn cầu giảm tốc. Tuy nhiên, một số tổ chức nghiên cứu tỏ ra thận trọng.

Báo cáo của Capital Economics cho biết mức tăng 25% kể từ tháng 8 là “khó lý giải hơn” so với các giai đoạn tăng trước đó và dự báo giá vàng thế giới có thể giảm về mức 3.500 USD/ounce vào cuối năm 2026.