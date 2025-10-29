Thị trường Giá vàng hôm nay 29/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 29/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ giảm mạnh xuống 145,1 triệu. Giá vàng nhẫn BTMH giảm tới 5 triệu, vàng thế giới giảm về 3900 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 29/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh đến 4,4 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 27/10 hôm qua, giá vàng giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,5 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,2 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,6 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,1 - 145,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 4h00 ngày 29/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở ngưỡng 144 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 29/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 29/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,1 145,1

-3800 -3300 Tập đoàn DOJI

143,1 145,1

-3800 -3300 Mi Hồng

143,5 145,5 -4400 -3400 PNJ

143,1

145,1

-3800 -3300 Bảo Tín Minh Châu

143,5

145,1

-4400 -3300

Bảo Tín Mạnh Hải 143,2 145,1 -4700 -3300 Phú Quý 142,6 145,1

-4300 -3300 Vàng ACB 143,1 145,1 -4300 -3300

Giá vàng thế giới hôm nay 29/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 29/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3939,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 66,22 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,9 triệu đồng/lượng.

So với tuần trước, giá vàng miếng SJC trong nước giảm 9,7 triệu đồng/lượng, người mua lỗ đến hơn 11 triệu đồng/lượng. Những ai mua vàng nhẫn ở vùng đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng theo phiếu hẹn 20 ngày giờ vẫn chưa nhận hàng nhưng đã lỗ gần 15 triệu đồng.

Ở mức giá vàng thấp hiện nay, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng hạn mức bán ra, cho phép mỗi khách hàng mua tới 30 chỉ vàng nhẫn, trái ngược hoàn toàn với cuối tuần trước khi doanh nghiệp phải bán nhỏ giọt 5 chỉ hoặc tạm ngưng giao dịch vì khan hàng.

Giá vàng tại các của hàng nhỏ giảm mạnh, niêm yết giá vàng quanh mức 147 - 152 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm tới 10 triệu đồng chỉ trong một buổi và thấp hơn tới 14 triệu đồng so với cuối tuần trước. Diễn biến lao dốc của giá vàng khiến không ít nhà đầu tư lo ngại về khả năng phục hồi trong ngắn hạn.

So với đỉnh lịch sử 177 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng tại đây đã “bốc hơi” tới 25 triệu đồng/lượng. Khi giá vàng SJC chạm ngưỡng này, nhiều người đã mua vào với kỳ vọng giá còn tăng, dẫn đến tình trạng “đu đỉnh” nặng nề khi giá vàng quay đầu giảm nhanh.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng quy đổi từ mức đỉnh 4.380 USD/ounce đã giảm khoảng 480 USD, tương đương 15 triệu đồng/lượng. Đà giảm mạnh của giá vàng đến từ áp lực chốt lời của các quỹ đầu tư và tâm lý e ngại rủi ro giảm bớt khi chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới.

Theo chuyên gia Fawad Razaqzada từ City Index và Forex.com, giá vàng tiếp tục bị bán tháo trong bối cảnh chỉ số S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại, giao dịch quanh 6.858 điểm. Nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tài sản sinh lời tốt hơn khi kỳ vọng về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, khiến vàng mất đi sức hấp dẫn.

Với xu hướng giảm mạnh cả trong nước lẫn quốc tế, giá vàng hiện chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Lực bán vẫn chiếm ưu thế khi tâm lý nhà đầu tư nghiêng về chứng khoán và các kênh sinh lời khác.