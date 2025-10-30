Thị trường Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên 148,1 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 149,5 triệu, vàng thế giới tăng vượt 4000 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 30/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 30/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 3 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 28/10 hôm qua, giá vàng tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,6 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 30/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 30/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 30/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,1 148,1

+3000 +3000 Tập đoàn DOJI

146,1 148,1

+3000 +3000 Mi Hồng

147,1 148,1 +2600 +2600 PNJ

146,1

148,1

+3000 +3000 Bảo Tín Minh Châu

147,1

148,1

+3600 +3000

Phú Quý 145,6 148,1

+3000 +3000 Vàng ACB 146,1 148,1 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 30/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,100 ▲3000K 148,100 ▲3000K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 144,600 ▲2600K 147,600 ▲2600K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 144,100 ▲2500K 147,100 ▲2500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,800 ▲2500K 146,800 ▲2500K Nguyên liệu 99.99 141,000 ▲4900K 143,000 ▲4900K Nguyên liệu 99.9 140,800 ▲4900K 142,800 ▲4900K

2. PNJ - Cập nhật: 30/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,100 ▲3000K 148,100 ▲3000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,000 ▲3000K 148,000 ▲3000K Vàng Kim Bảo 999.9 145,000 ▲3000K 148,000 ▲3000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,000 ▲3000K 148,000 ▲3000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,000 ▲3000K 148,000 ▲3000K Vàng nữ trang 999.9 144,800 ▲3000K 147,800 ▲3000K Vàng nữ trang 999 144,650 ▲2990K 147,650 ▲2990K Vàng nữ trang 9920 143,720 ▲2980K 146,720 ▲2980K Vàng nữ trang 99 143,420 ▲2970K 146,420 ▲2970K Vàng 916 (22K) 132,480 ▲2740K 135,480 ▲2740K Vàng 750 (18K) 103,500 ▲2250K 111,000 ▲2250K Vàng 680 (16.3K) 93,150 ▲2040K 100,650 ▲2040K

Vàng 650 (15.6K) 88,720 ▲1950K 96,220 ▲1950K Vàng 610 (14.6K) 82,810 ▲1830K 90,310 ▲1830K Vàng 585 (14K) 79,110 ▲1750K 86,610 ▲1750K Vàng 416 (10K) 54,130 ▲1240K 61,630 ▲1240K Vàng 375 (9K) 48,080 ▲1130K 55,580 ▲1130K Vàng 333 (8K) 41,420 ▲990K 48,920 ▲990K

3. BTMC - Cập nhật: 30/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,100 ▲3600K 148,100 ▲3000K Vàng miếng Rồng Thăng Long 146,500 ▲1700K 149,500 ▲1700K Vàng nhẫn trơn BTMC 146,500 ▲1700K 149,500 ▲1700K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 144,600 ▲1800K 148,400 ▲1800K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 144,500 ▲1800K 148,300 ▲1800K

4. SJC - Cập nhật: 30/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,100 ▲3000K 148,100 ▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 146,100 ▲3000K 148,120 ▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,100 ▲3000K 148,130 ▲3000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,800 ▲2600K 146,300 ▲2600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,800 ▲2600K 146,400 ▲2600K Nữ trang 99,99% 142,300 ▲2600K 145,300 ▲2600K Nữ trang 99% 139,361 ▲2574K 143,861 ▲2574K Nữ trang 68% 91,463 ▲1768K 98,963 ▲1768K Nữ trang 41,7% 53,246 ▲1084K 60,746 ▲1084K

Giá vàng thế giới hôm nay 30/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 30/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4008,02 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 57,83 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,8 triệu đồng/lượng.

Tại các cửa hàng nhỏ, giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh mức 151 - 155 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chính thức tới 6,5 - 7,5 triệu đồng/lượng. Khoảng vênh lớn này cho thấy nguồn cung giá vàng trong nước vẫn hạn chế. Hoạt động gom hàng vẫn xuất hiện khi giá vàng điều chỉnh mạnh, khiến biên độ giao dịch ngày càng giãn rộng.

Giá vàng duy trì chênh lệch lớn giữa thị trường trong nước và thế giới, phản ánh rõ tình trạng vận động lệch pha. Nhiều chuyên gia dự báo tình trạng này có thể kéo dài cho đến khi nguồn cung được cải thiện hoặc cơ quan quản lý đưa ra biện pháp bình ổn mới. Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục neo cao, dù giá thế giới đang điều chỉnh giảm.

Hôm nay, khi giá vàng tăng mạnh trở lại thì bất ngờ một số tiệm vàng lại ra thông báo mới, mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn và chỉ được mua vàng 5 ngày liên tiếp.

Tại Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu 2025 do Hiệp hội Thị trường Vàng Thỏi London (LBMA) tổ chức, giới đầu tư quốc tế thể hiện sự lạc quan hiếm có.

Sau 2 năm liên tiếp đánh giá thấp đà tăng của giá vàng, các đại biểu kỳ vọng giá vàng có thể leo lên 4.980 USD/ounce, tăng khoảng 25% so với hiện nay, tiến gần ngưỡng kỳ vọng 5.000 USD/ounce vào năm sau.

Dự báo này xuất hiện khi giá vàng vừa trải qua đợt điều chỉnh sâu, rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ từ vùng đỉnh hơn 4.360 USD/ounce.

Tuy vậy, giá vàng vẫn hướng tới mức tăng trưởng thường niên mạnh nhất kể từ năm 1979, với mức tăng hơn 50% từ đầu năm. Nhiều chuyên gia tin rằng, nếu các yếu tố vĩ mô ổn định và nhu cầu trú ẩn tiếp tục gia tăng, giá vàng có thể sớm lấy lại đà tăng và chạm mốc kỷ lục mới trong năm 2026.