Thứ Năm, 30/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn30/10/2025 03:55

Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên 148,1 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 149,5 triệu, vàng thế giới tăng vượt 4000 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 30/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 30/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 3 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 28/10 hôm qua, giá vàng tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,6 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 30/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 30/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 30/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 30/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
146,1148,1
+3000+3000
Tập đoàn DOJI
146,1148,1
+3000+3000
Mi Hồng
147,1148,1+2600+2600
PNJ
146,1
148,1
+3000+3000
Bảo Tín Minh Châu
147,1
148,1
+3600+3000
Phú Quý145,6148,1
+3000+3000
Vàng ACB146,1148,1+3000+3000
1. DOJI - Cập nhật: 30/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ146,100 ▲3000K148,100 ▲3000K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)144,600 ▲2600K147,600 ▲2600K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ144,100 ▲2500K147,100 ▲2500K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ143,800 ▲2500K146,800 ▲2500K
Nguyên liệu 99.99141,000 ▲4900K143,000 ▲4900K
Nguyên liệu 99.9140,800 ▲4900K142,800 ▲4900K
2. PNJ - Cập nhật: 30/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9146,100 ▲3000K148,100 ▲3000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9145,000 ▲3000K148,000 ▲3000K
Vàng Kim Bảo 999.9145,000 ▲3000K148,000 ▲3000K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9145,000 ▲3000K148,000 ▲3000K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng145,000 ▲3000K148,000 ▲3000K
Vàng nữ trang 999.9144,800 ▲3000K147,800 ▲3000K
Vàng nữ trang 999144,650 ▲2990K147,650 ▲2990K
Vàng nữ trang 9920143,720 ▲2980K146,720 ▲2980K
Vàng nữ trang 99143,420 ▲2970K146,420 ▲2970K
Vàng 916 (22K)132,480 ▲2740K135,480 ▲2740K
Vàng 750 (18K)103,500 ▲2250K111,000 ▲2250K
Vàng 680 (16.3K)93,150 ▲2040K100,650 ▲2040K
Vàng 650 (15.6K)88,720 ▲1950K96,220 ▲1950K
Vàng 610 (14.6K)82,810 ▲1830K90,310 ▲1830K
Vàng 585 (14K)79,110 ▲1750K86,610 ▲1750K
Vàng 416 (10K)54,130 ▲1240K61,630 ▲1240K
Vàng 375 (9K)48,080 ▲1130K55,580 ▲1130K
Vàng 333 (8K)41,420 ▲990K48,920 ▲990K
3. BTMC - Cập nhật: 30/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC BTMC147,100 ▲3600K148,100 ▲3000K
Vàng miếng Rồng Thăng Long146,500 ▲1700K149,500 ▲1700K
Vàng nhẫn trơn BTMC146,500 ▲1700K149,500 ▲1700K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999144,600 ▲1800K148,400 ▲1800K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999144,500 ▲1800K148,300 ▲1800K
4. SJC - Cập nhật: 30/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG146,100 ▲3000K148,100 ▲3000K
Vàng SJC 5 chỉ146,100 ▲3000K148,120 ▲3000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ146,100 ▲3000K148,130 ▲3000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143,800 ▲2600K146,300 ▲2600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143,800 ▲2600K146,400 ▲2600K
Nữ trang 99,99%142,300 ▲2600K145,300 ▲2600K
Nữ trang 99%139,361 ▲2574K143,861 ▲2574K
Nữ trang 68%91,463 ▲1768K98,963 ▲1768K
Nữ trang 41,7%53,246 ▲1084K60,746 ▲1084K

Giá vàng thế giới hôm nay 30/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 30/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4008,02 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 57,83 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,8 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-29-2025_10_09_pm.jpg

Tại các cửa hàng nhỏ, giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh mức 151 - 155 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chính thức tới 6,5 - 7,5 triệu đồng/lượng. Khoảng vênh lớn này cho thấy nguồn cung giá vàng trong nước vẫn hạn chế. Hoạt động gom hàng vẫn xuất hiện khi giá vàng điều chỉnh mạnh, khiến biên độ giao dịch ngày càng giãn rộng.

Giá vàng duy trì chênh lệch lớn giữa thị trường trong nước và thế giới, phản ánh rõ tình trạng vận động lệch pha. Nhiều chuyên gia dự báo tình trạng này có thể kéo dài cho đến khi nguồn cung được cải thiện hoặc cơ quan quản lý đưa ra biện pháp bình ổn mới. Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục neo cao, dù giá thế giới đang điều chỉnh giảm.

Hôm nay, khi giá vàng tăng mạnh trở lại thì bất ngờ một số tiệm vàng lại ra thông báo mới, mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn và chỉ được mua vàng 5 ngày liên tiếp.

Tại Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu 2025 do Hiệp hội Thị trường Vàng Thỏi London (LBMA) tổ chức, giới đầu tư quốc tế thể hiện sự lạc quan hiếm có.

Sau 2 năm liên tiếp đánh giá thấp đà tăng của giá vàng, các đại biểu kỳ vọng giá vàng có thể leo lên 4.980 USD/ounce, tăng khoảng 25% so với hiện nay, tiến gần ngưỡng kỳ vọng 5.000 USD/ounce vào năm sau.

Dự báo này xuất hiện khi giá vàng vừa trải qua đợt điều chỉnh sâu, rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ từ vùng đỉnh hơn 4.360 USD/ounce.

Tuy vậy, giá vàng vẫn hướng tới mức tăng trưởng thường niên mạnh nhất kể từ năm 1979, với mức tăng hơn 50% từ đầu năm. Nhiều chuyên gia tin rằng, nếu các yếu tố vĩ mô ổn định và nhu cầu trú ẩn tiếp tục gia tăng, giá vàng có thể sớm lấy lại đà tăng và chạm mốc kỷ lục mới trong năm 2026.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 29/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 29/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới chiều 29/10 tăng thêm nửa triệu

Giá vàng trong nước và thế giới chiều 29/10 tăng thêm nửa triệu

Thị trường vàng Nghệ An trầm lắng, người mua dè chừng, người bán thận trọng

Thị trường vàng Nghệ An trầm lắng, người mua dè chừng, người bán thận trọng

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 29/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 29/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới chiều 29/10 tăng thêm nửa triệu

Giá vàng trong nước và thế giới chiều 29/10 tăng thêm nửa triệu

Thị trường vàng Nghệ An trầm lắng, người mua dè chừng, người bán thận trọng

Thị trường vàng Nghệ An trầm lắng, người mua dè chừng, người bán thận trọng

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 30/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO