Thị trường

Giá vàng hôm nay 31/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn31/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 31/10/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ giảm về 147,8 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC giảm về 148,9 triệu, vàng thế giới quanh mức 4000 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 31/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm về 147,8 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với ngày 30/10 hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 31/10: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 31/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 31/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 31/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
145,8147,8
-300-300
Tập đoàn DOJI
145,8147,8
-300-300
Mi Hồng
146,5147,8-600-300
PNJ
145,8
147,8
-300-300
Bảo Tín Minh Châu
146,5
147,8
-600-300
Bảo Tín Mạnh Hải146,9147,8-300-300
Phú Quý145,3147,8
-300-300
Vàng ACB145,8147,8-300-300
1. DOJI - Cập nhật: 31/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ145,800 ▼300K147,800 ▼300K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)144,700 ▲100K147,700 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ144,200 ▲100K147,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ143,900 ▲100K147,900 ▲100K
Nguyên liệu 99.99140,700 ▲700K142,700 ▲700K
Nguyên liệu 99.9140,500 ▲700K142,500 ▲700K
2. PNJ - Cập nhật: 31/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9145,800 ▼300K147,800 ▼300K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9144,700 ▼300K147,700 ▼300K
Vàng Kim Bảo 999.9144,700 ▼300K147,700 ▼300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9144,700 ▼300K147,700 ▼300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng144,700 ▼300K147,700 ▼300K
Vàng nữ trang 999.9144,500 ▼300K147,500 ▼300K
Vàng nữ trang 999144,350 ▼300K147,350 ▼300K
Vàng nữ trang 9920143,420 ▼300K146,420 ▼300K
Vàng nữ trang 99143,130 ▼290K146,130 ▼290K
Vàng 916 (22K)132,210 ▼270K135,210 ▼270K
Vàng 750 (18K)103,280 ▼220K110,780 ▼220K
Vàng 680 (16.3K)92,950 ▼200K100,450 ▼200K
Vàng 650 (15.6K)88,530 ▼190K96,030 ▼190K
Vàng 610 (14.6K)82,630 ▼180K90,130 ▼180K
Vàng 585 (14K)78,940 ▼170K86,440 ▼170K
Vàng 416 (10K)54,010 ▼120K61,510 ▼120K
Vàng 375 (9K)47,960 ▼120K55,460 ▼120K
Vàng 333 (8K)41,330 ▼90K48,830 ▼90K
3. BTMC - Cập nhật: 31/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC BTMC146,500 ▼600K147,800 ▼300K
Vàng miếng Rồng Thăng Long145,900 ▼600K148,900 ▼600K
Vàng nhẫn trơn BTMC145,900 ▼600K148,900 ▼600K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999144,100 ▼500K147,900 ▼500K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999144,000 ▼500K147,800 ▼500K
4. SJC - Cập nhật: 31/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG145,800 ▼300K147,800 ▼300K
Vàng SJC 5 chỉ145,800 ▼300K147,820 ▼300K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ145,800 ▼300K147,830 ▼300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143,600 ▼200K146,100 ▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143,600 ▼200K146,200 ▼200K
Nữ trang 99,99%142,100 ▼200K145,100 ▼200K
Nữ trang 99%139,163 ▼198K143,663 ▼198K
Nữ trang 68%91,327 ▼136K98,827 ▼136K
Nữ trang 41,7%53,162 ▼83K60,662 ▼83K

Giá vàng thế giới hôm nay 31/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 31/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3998,06 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 18,33 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,9 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-30-2025_09_35_pm.jpg

Sau khi giảm gần 11% chỉ trong hai tuần, giá vàng thế giới bắt đầu xuất hiện lực mua bắt đáy. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà phục hồi này chưa bền vững khi thị trường vẫn thiếu yếu tố hỗ trợ rõ ràng.

Theo chuyên gia Bernard Dahdah của Natixis, giá vàng đang đối mặt với ba kịch bản điều chỉnh. Trong trường hợp tiêu cực nhất, giá vàng có thể rơi xuống vùng 2.000 USD/ounce, chỉ cao hơn một chút so với chi phí sản xuất trung bình của ngành khai thác.

Nếu dòng vốn đầu tư rút khỏi các quỹ ETF vàng và nhu cầu từ ngân hàng trung ương suy yếu, giá vàng có thể giảm về mức 2.800 USD/ounce.

Còn nếu nhu cầu đầu tư giữ nguyên nhưng ngân hàng trung ương giảm mua, giá vàng có thể thử thách vùng hỗ trợ 3.450 USD/ounce.

Giá vàng thế giới dao động quanh 3.963 USD/ounce, với vùng kháng cự 4.010 USD. Nếu phá vỡ ngưỡng này, giá vàng có thể hướng tới 4.145 USD. Tuy nhiên, việc giá vàng duy trì trên 4.000 USD/ounce vẫn là thách thức lớn khi chỉ báo RSI ở mức 47 cho thấy trạng thái cân bằng.

Các nhà giao dịch dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 3.887 - 4.010 USD trước khi xuất hiện tín hiệu xu hướng mới.

Tại các cửa hàng nhỏ, giá vàng miếng được giao dịch lần lượt 154,1 - 158,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. Giá vàng miếng tại đây dù thấp hơn mốc đỉnh gần 20 triệu đồng nhưng vẫn đang bỏ xa giá tại các công ty vàng lớn.

      Giá vàng hôm nay 31/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

