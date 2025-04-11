Thứ Ba, 4/11/2025
Thị trường

Giá vàng hôm nay 4/11/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn04/11/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 4/11/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên mức 149 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 150 triệu, vàng thế giới tăng lên 4.022 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/11/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 4/11/2025, giá vàng miếng trong nước tăng khoảng 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5 - 149 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 4/11: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 4/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 4/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 4/11/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
147149
+600+600
Tập đoàn DOJI
147149
+600+600
Mi Hồng
147,5149+500+600
PNJ
147
149
+600+600
Bảo Tín Minh Châu
147,5
149
+600+600
Phú Quý146,5149
+600+600
Vàng ACB147149+600+600
1. DOJI - Cập nhật: 4/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ147,000 ▲600K149,000 ▲600K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)145,500 ▲200K148,500 ▲200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ143,500 ▼600K147,500 ▲400K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ143,200 ▼600K147,200 ▲400K
Nguyên liệu 99.99140,500 ▼1300K142,500 ▼1300K
Nguyên liệu 99.9140,300 ▼1300K142,300 ▼1300K
2. PNJ - Cập nhật: 4/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9147,000 ▲600K149,000 ▲600K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9145,000 ▼300K148,000 ▼300K
Vàng Kim Bảo 999.9145,000 ▼300K148,000 ▼300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9145,000 ▼300K148,000 ▼300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng145,000 ▼300K148,000 ▼300K
Vàng nữ trang 999.9144,500 ▲400K147,500 ▲400K
Vàng nữ trang 999144,350 ▲400K147,350 ▲400K
Vàng nữ trang 9920143,420 ▲400K146,420 ▲400K
Vàng nữ trang 99143,130 ▲400K146,130 ▲400K
Vàng 916 (22K)132,210 ▲370K135,210 ▲370K
Vàng 750 (18K)103,280 ▲300K110,780 ▲300K
Vàng 680 (16.3K)92,950 ▲270K100,450 ▲270K
Vàng 650 (15.6K)88,530 ▲260K96,030 ▲260K
Vàng 610 (14.6K)82,630 ▲250K90,130 ▲250K
Vàng 585 (14K)78,940 ▲240K86,440 ▲240K
Vàng 416 (10K)54,010 ▲170K61,510 ▲170K
Vàng 375 (9K)47,960 ▲150K55,460 ▲150K
Vàng 333 (8K)41,330 ▲140K48,830 ▲140K
3. BTMC - Cập nhật: 4/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC BTMC147,500 ▲600K149,000 ▲600K
Vàng miếng Rồng Thăng Long147,000 ▲800K150,000 ▲800K
Vàng nhẫn trơn BTMC147,000 ▲800K150,000 ▲800K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999145,300 ▲800K148,600 ▲800K
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999145,200 ▲800K148,500 ▲800K
4. SJC - Cập nhật: 4/11/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG147,000 ▲600K149,000 ▲600K
Vàng SJC 5 chỉ147,000 ▲600K149,020 ▲600K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ147,000 ▲600K149,030 ▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143,900 ▲300K146,400 ▲300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143,900 ▲300K146,500 ▲300K
Nữ trang 99,99%142,400 ▲300K145,400 ▲300K
Nữ trang 99%139,460 ▲297K143,960 ▲297K
Nữ trang 68%91,531 ▲204K99,031 ▲204K
Nữ trang 41,7%53,287 ▲125K60,787 ▲125K

Giá vàng thế giới hôm nay 4/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4022,23 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 19,08 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,2 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-11-03-2025_10_00_pm.jpg

Sau hơn hai tuần áp dụng quy định bắt buộc chuyển khoản cho giao dịch vàng trên 20 triệu đồng, nhiều khách hàng phản ánh gặp trở ngại khi thanh toán.

Nhiều người mua vàng trang sức không thể sử dụng thẻ tín dụng, ví điện tử như Apple Pay, ZaloPay hay voucher nếu tổng hóa đơn vượt giới hạn. Điều này khiến lượng khách mua vàng giảm rõ rệt, ảnh hưởng lớn đến doanh thu toàn ngành.

Theo các doanh nghiệp vàng, doanh số giảm tới 30 - 40% so với trước khi quy định có hiệu lực. Nhiều giao dịch bị hủy do khách nước ngoài không có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Một lãnh đạo doanh nghiệp ở TP.HCM cho biết, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc quẹt thẻ tín dụng có được xem là “thanh toán qua tài khoản” hay không, khiến nhân viên buộc phải yêu cầu khách chuyển khoản trực tiếp.

Quy định này đang ảnh hưởng rõ rệt đến sức mua và tâm lý người tiêu dùng, khiến thị trường giá vàng trong nước trầm lắng hơn bao giờ hết.

Giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên đầu tuần, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên. Khi các nhà đầu tư giảm kỳ vọng FED sẽ tiếp tục hạ lãi suất, giá vàng mất động lực tăng.

Việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt cũng khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng giảm, khiến giá vàng thiếu lực hỗ trợ trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 9% so với mức kỷ lục 4.381,21 USD/ounce đạt ngày 20/10, khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong ba tháng.

Theo chuyên gia Kelvin Wong của OANDA, động lực tăng giá vàng đang suy yếu do yếu tố kỹ thuật và sức mạnh của đồng USD. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu việc làm ADP và chỉ số PMI của Mỹ, vì những thông tin này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách “diều hâu” của FED và hướng đi của giá vàng.

      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 4/11/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

