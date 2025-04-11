Thị trường Giá vàng hôm nay 4/11/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 4/11/2025: Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng lên mức 149 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC tăng lên 150 triệu, vàng thế giới tăng lên 4.022 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/11/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 4/11/2025, giá vàng miếng trong nước tăng khoảng 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,5 - 149 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 4/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 4/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 4/11/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147 149

+600 +600 Tập đoàn DOJI

147 149

+600 +600 Mi Hồng

147,5 149 +500 +600 PNJ

147

149

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

147,5

149

+600 +600

Phú Quý 146,5 149

+600 +600 Vàng ACB 147 149 +600 +600

1. DOJI - Cập nhật: 4/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 147,000 ▲600K 149,000 ▲600K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,500 ▲200K 148,500 ▲200K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 143,500 ▼600K 147,500 ▲400K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 143,200 ▼600K 147,200 ▲400K Nguyên liệu 99.99 140,500 ▼1300K 142,500 ▼1300K Nguyên liệu 99.9 140,300 ▼1300K 142,300 ▼1300K

2. PNJ - Cập nhật: 4/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 147,000 ▲600K 149,000 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,000 ▼300K 148,000 ▼300K Vàng Kim Bảo 999.9 145,000 ▼300K 148,000 ▼300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,000 ▼300K 148,000 ▼300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,000 ▼300K 148,000 ▼300K Vàng nữ trang 999.9 144,500 ▲400K 147,500 ▲400K Vàng nữ trang 999 144,350 ▲400K 147,350 ▲400K Vàng nữ trang 9920 143,420 ▲400K 146,420 ▲400K Vàng nữ trang 99 143,130 ▲400K 146,130 ▲400K Vàng 916 (22K) 132,210 ▲370K 135,210 ▲370K Vàng 750 (18K) 103,280 ▲300K 110,780 ▲300K Vàng 680 (16.3K) 92,950 ▲270K 100,450 ▲270K Vàng 650 (15.6K) 88,530 ▲260K 96,030 ▲260K Vàng 610 (14.6K) 82,630 ▲250K 90,130 ▲250K Vàng 585 (14K) 78,940 ▲240K 86,440 ▲240K Vàng 416 (10K) 54,010 ▲170K 61,510 ▲170K Vàng 375 (9K) 47,960 ▲150K 55,460 ▲150K Vàng 333 (8K) 41,330 ▲140K 48,830 ▲140K

3. BTMC - Cập nhật: 4/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,500 ▲600K 149,000 ▲600K Vàng miếng Rồng Thăng Long 147,000 ▲800K 150,000 ▲800K Vàng nhẫn trơn BTMC 147,000 ▲800K 150,000 ▲800K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 145,300 ▲800K 148,600 ▲800K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 145,200 ▲800K 148,500 ▲800K

4. SJC - Cập nhật: 4/11/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147,000 ▲600K 149,000 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 147,000 ▲600K 149,020 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147,000 ▲600K 149,030 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,900 ▲300K 146,400 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,900 ▲300K 146,500 ▲300K Nữ trang 99,99% 142,400 ▲300K 145,400 ▲300K Nữ trang 99% 139,460 ▲297K 143,960 ▲297K Nữ trang 68% 91,531 ▲204K 99,031 ▲204K Nữ trang 41,7% 53,287 ▲125K 60,787 ▲125K

Giá vàng thế giới hôm nay 4/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4022,23 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 19,08 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,347 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,2 triệu đồng/lượng.

Sau hơn hai tuần áp dụng quy định bắt buộc chuyển khoản cho giao dịch vàng trên 20 triệu đồng, nhiều khách hàng phản ánh gặp trở ngại khi thanh toán.

Nhiều người mua vàng trang sức không thể sử dụng thẻ tín dụng, ví điện tử như Apple Pay, ZaloPay hay voucher nếu tổng hóa đơn vượt giới hạn. Điều này khiến lượng khách mua vàng giảm rõ rệt, ảnh hưởng lớn đến doanh thu toàn ngành.

Theo các doanh nghiệp vàng, doanh số giảm tới 30 - 40% so với trước khi quy định có hiệu lực. Nhiều giao dịch bị hủy do khách nước ngoài không có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Một lãnh đạo doanh nghiệp ở TP.HCM cho biết, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc quẹt thẻ tín dụng có được xem là “thanh toán qua tài khoản” hay không, khiến nhân viên buộc phải yêu cầu khách chuyển khoản trực tiếp.

Quy định này đang ảnh hưởng rõ rệt đến sức mua và tâm lý người tiêu dùng, khiến thị trường giá vàng trong nước trầm lắng hơn bao giờ hết.

Giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên đầu tuần, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên. Khi các nhà đầu tư giảm kỳ vọng FED sẽ tiếp tục hạ lãi suất, giá vàng mất động lực tăng.

Việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt cũng khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng giảm, khiến giá vàng thiếu lực hỗ trợ trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 9% so với mức kỷ lục 4.381,21 USD/ounce đạt ngày 20/10, khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong ba tháng.

Theo chuyên gia Kelvin Wong của OANDA, động lực tăng giá vàng đang suy yếu do yếu tố kỹ thuật và sức mạnh của đồng USD. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu việc làm ADP và chỉ số PMI của Mỹ, vì những thông tin này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách “diều hâu” của FED và hướng đi của giá vàng.