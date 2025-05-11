Thị trường Giá vàng hôm nay 5/11/2025: Bảng giá vàng ACB SJC BTMC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 5/11/2025: Giá vàng miếng ACB SJC BTMC PNJ giảm về mức 148,2 triệu đồng. Vàng nhẫn BTMC giảm về 148,7 triệu, vàng thế giới giảm về 3.976 USD.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/11/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 5/11/2025, giá vàng miếng trong nước giảm về mức 148,2 triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,8 - 148,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,2- 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Tính đến 4h00 ngày 5/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 5/11/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 5/11/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

146,2 148,2

-800 -800 Tập đoàn DOJI

146,2 148,2

-800 -800 Mi Hồng

146,8 148,2 -700 -800 PNJ

146,2

148,2

-800 -800 Bảo Tín Minh Châu

147,2

148,2

-300 -800

Phú Quý 145,2 148,2

-1300 -800 Vàng ACB 146,2 148,2 -800 -800

1. DOJI - Cập nhật: 5/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 146,200 ▼800K 148,200 ▼800K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 145,000 ▼500K 148,000 ▼500K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 143,000 ▼500K 147,000 ▼500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 142,700 ▼500K 146,700 ▼500K Nguyên liệu 99.99 138,500 ▼2000K 140,500 ▼2000K Nguyên liệu 99.9 138,300 ▼2000K 140,300 ▼2000K

2. PNJ - Cập nhật: 5/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 146,200 ▼800K 148,200 ▼800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145,000 148,000 Vàng Kim Bảo 999.9 145,000 148,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,000 148,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 145,000 148,000 Vàng nữ trang 999.9 144,000 ▼500K 147,000 ▼500K Vàng nữ trang 999 143,850 ▼500K 146,850 ▼500K Vàng nữ trang 9920 142,920 ▼500K 145,920 ▼500K Vàng nữ trang 99 142,630 ▼500K 145,630 ▼500K Vàng 916 (22K) 131,750 ▼460K 134,750 ▼460K Vàng 750 (18K) 102,900 ▼380K 110,400 ▼380K Vàng 680 (16.3K) 92,610 ▼340K 100,110 ▼340K Vàng 650 (15.6K) 88,200 ▼330K 95,700 ▼330K Vàng 610 (14.6K) 82,320 ▼310K 89,820 ▼310K Vàng 585 (14K) 78,650 ▼290K 86,150 ▼290K Vàng 416 (10K) 53,800 ▼210K 61,300 ▼210K Vàng 375 (9K) 47,780 ▼180K 55,280 ▼180K Vàng 333 (8K) 41,160 ▼170K 48,660 ▼170K

3. BTMC - Cập nhật: 5/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC BTMC 147,200 ▼800K 148,200 ▼800K Vàng miếng Rồng Thăng Long 145,700 ▼800K 148,700 ▼800K Vàng nhẫn trơn BTMC 145,700 ▼800K 148,700 ▼800K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 144,000 ▼1300K 147,300 ▼1300K Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 143,900 ▼1300K 147,200 ▼1300K

4. SJC - Cập nhật: 5/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,200 ▼800K 148,200 ▼800K Vàng SJC 5 chỉ 146,200 ▼800K 148,220 ▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,200 ▼800K 148,230 ▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143,400 ▼500K 145,900 ▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143,400 ▼500K 146,000 ▼500K Nữ trang 99,99% 141,900 ▼500K 144,900 ▼500K Nữ trang 99% 138,965 ▼495K 143,465 ▼495K Nữ trang 68% 91,191 ▼340K 98,691 ▼340K Nữ trang 41,7% 53,079 ▼208K 60,579 ▼208K

Giá vàng thế giới hôm nay 5/11/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 5/11 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3976,14 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 40,39 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước có mức chênh lệch cao kỷ lục 22 triệu so với giá vàng thế giới đã khiến Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải hành động mạnh tay.

Cơ quan quản lý đang hoàn thiện quy định mới nhằm mở rộng nguồn cung, qua đó góp phần bình ổn giá vàng miếng trong nước. Một trong những biện pháp trọng tâm là cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng hàng năm cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện.

Chính sách này kỳ vọng sẽ giúp thị trường có thêm nguồn cung ổn định, hạn chế tình trạng khan hiếm khiến giá vàng bị đẩy lên cao.

Song song với đó, NHNN cũng chú trọng tăng tính minh bạch trong hoạt động giao dịch vàng. Dự kiến, một sàn giao dịch vàng thí điểm sẽ được thành lập, giúp thị trường vàng có “sân chơi” thống nhất, công khai hơn.

Việc xây dựng sàn giao dịch vàng này nhằm tạo cơ chế niêm yết giá vàng minh bạch, tránh tình trạng mỗi doanh nghiệp tự điều chỉnh giá vàng theo hướng bất lợi cho người mua.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ gây rủi ro cho nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, Chính phủ đã yêu cầu tăng cường thanh tra các hoạt động kinh doanh vàng nhằm ngăn chặn đầu cơ, thao túng giá vàng trên thị trường. Các cửa hàng, doanh nghiệp vi phạm quy định về niêm yết hoặc giao dịch giá vàng sẽ bị xử lý nghiêm.

Hiệp hội các Nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) đã kiến nghị áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% đối với giao dịch vàng miếng và vàng trang sức. Mục tiêu của đề xuất này là hạn chế tình trạng đầu cơ, “lướt sóng” làm biến động giá vàng.

Nếu được thông qua, biện pháp này có thể giúp thị trường vàng vận hành ổn định hơn, tránh những cơn “sốt giá vàng” ảo gây thiệt hại cho người dân.

Giá vàng thế giới đã giảm về vùng 3.970 USD/ounce do tác động bởi phát biểu mới từ Thống đốc Fed Lisa Cook, bà cho rằng rủi ro với thị trường lao động đang nổi bật hơn so với lạm phát. Tuy nhiên, bà không cam kết Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Tâm lý thị trường với giá vàng thế giới đang bị phân hóa khi nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ Mỹ. Việc giá vàng thế giới không sinh lãi khiến nó nhạy cảm hơn với chính sách lãi suất từ Fed. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao, vàng sẽ kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư sinh lợi khác.

Theo chuyên gia Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex, giá vàng thế giới chỉ thực sự thu hút lực mua mới nếu vượt ngưỡng 4.075 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá trượt xuống dưới mức đáy gần đây, thị trường có thể đối mặt với làn sóng bán tháo, khiến giá vàng thế giới rơi về khu vực 3.750 USD.

Adam Button, chuyên gia từ Forexlive.com, cho rằng dù xuất hiện nhiều tin xấu trong tuần, giá vàng thế giới vẫn duy trì ổn định quanh mốc 4.000 USD. Điều này cho thấy thị trường vẫn có nền tảng ổn định trong ngắn hạn.

Theo Button, giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 thường là mùa tăng giá mạnh nhất trong năm đối với vàng. Xu hướng này đã kéo dài hơn 10 năm và dù giá vàng thế giới đã tăng khoảng 50% từ đầu năm, yếu tố mùa vụ vẫn có thể đóng vai trò hỗ trợ cho đà tăng tiếp theo trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia từ Ngân hàng Đầu tư UBS (Thụy Sĩ), giá vàng thế giới hiện chỉ đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn và xu hướng dài hạn vẫn là tăng. UBS dự báo giá vàng thế giới đạt mốc 4.200 USD/ounce trong thời gian tới. Trong trường hợp bất ổn địa chính trị gia tăng, giá vàng thậm chí có thể đạt mức 4.700 USD/ounce.