Thị trường Giá vàng hôm nay 8/10/2025: Bảng giá vàng SJC BTMC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới cùng có mức cao mới Giá vàng hôm nay 8/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ tăng lên 140,6 triệu đồng. Vàng thế giới tăng sát mốc 4000 USD, thấp hơn vàng trong nước 14 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 8/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 8/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 7/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,6 - 140,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 8/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136,2 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 8/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 8/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

138,6 140,6

+500 +500 Tập đoàn DOJI

138,6 140,6

+500 +500 Mi Hồng

139,6 140,6

+500 +500 PNJ

138,6

140,6

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

138,6

140,6

+500 +500

Phú Quý 138 140,6

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 8/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 138,600 ▲500K 140,600 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 133,800 ▲800K 137,300 ▲800K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 133,300 ▲800K 136,800 ▲800K Nguyên liệu 99.99 130,800 ▲800K 132,800 ▲800K Nguyên liệu 99.9 130,300 ▲800K 132,300 ▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 8/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 138,600 ▲500K 140,600 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 135,000 ▲500K 138,000 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 133,000 ▲1000K 135,500 ▲1000K Vàng nữ trang 999 132,860 ▲990K 135,360 ▲990K Vàng nữ trang 9920 132,020 ▲1000K 134,520 ▲1000K Vàng nữ trang 99 131,750 ▲990K 134,250 ▲990K Vàng 916 (22K) 121,720 ▲920K 124,220 ▲920K Vàng 750 (18K) 93,280 ▼250K 101,780 ▲750K Vàng 680 (16.3K) 84,790 ▲680K 92,290 ▲680K Vàng 650 (15.6K) 80,730 ▲650K 88,230 ▲650K Vàng 610 (14.6K) 75,310 ▲610K 82,810 ▲610K Vàng 585 (14K) 71,920 ▲590K 79,420 ▲590K Vàng 416 (10K) 49,020 ▲420K 56,520 ▲420K Vàng 375 (9K) 43,460 ▲370K 50,960 ▲370K Vàng 333 (8K) 37,370 ▲330K 44,870 ▲330K

3. SJC - Cập nhật: 8/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138,600 ▲500K 140,600 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 138,600 ▲500K 140,620 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138,600 ▲500K 140,630 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135,000 ▲700K 137,700 ▲700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135,000 ▲700K 137,800 ▲700K Nữ trang 99,99% 132,700 ▲700K 135,700 ▲700K Nữ trang 99% 129,356 ▲693K 134,356 ▲693K Nữ trang 68% 84,935 ▲476K 92,435 ▲476K Nữ trang 41,7% 49,242 ▲292K 56,742 ▲292K

Giá vàng thế giới hôm nay 8/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3972,29 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 24,04 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,398 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang có đợt tăng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong hai ngày đầu tuần, vàng miếng SJC đã tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng. Tính trong 10 ngày, mức tăng lên đến 5,6 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý là vàng trang sức, vàng nhẫn 9999 có tốc độ tăng nhanh hơn cả giá vàng miếng, do đang bước vào mùa cưới làm nhu cầu tăng cao.

Có hai lý do chính giải thích cho đà tăng này. Thứ nhất là kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm hạ lãi suất. Thứ hai là tình trạng bế tắc ngân sách khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.

Những yếu tố này khiến các nhà đầu tư lo ngại và đổ xô mua vàng để bảo vệ tài sản của mình. Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 50% trong năm 2025, phần nào phản ánh sức hút lớn của nó.

Việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu mua vào vàng với khối lượng lớn, cùng với dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ đầu tư vàng, cũng là những nhân tố quan trọng tiếp sức cho giá vàng.

Mặc dù giá vàng đang ở vùng cao kỷ lục, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn lạc quan cho rằng vàng còn có thể tiếp tục tăng giá trong dài hạn. Họ đưa ra dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4000 USD/ounce vào năm 2026.

Tuy nhiên, đi kèm với sự lạc quan là những cảnh báo thận trọng. Sau một chuỗi tăng dài và mạnh, giá vàng hiện đang trong tình trạng quá mua và có thể giảm trong ngắn hạn.

Dự báo trong quý 4/2025, giá vàng có thể bước vào một giai đoạn đi ngang hoặc giảm nhẹ. Vì vậy, các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên thận trọng, có thể cân nhắc chốt lời một phần để quản lý rủi ro, thay vì tiếp tục mua vào ở thời điểm giá đã lên quá cao.