Thứ Tư, 8/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 8/10/2025: Bảng giá vàng SJC BTMC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới cùng có mức cao mới

Quốc Duẩn08/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 8/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ tăng lên 140,6 triệu đồng. Vàng thế giới tăng sát mốc 4000 USD, thấp hơn vàng trong nước 14 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 8/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 8/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 7/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,6 - 140,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 8/10/2025: Giá vàng cùng có mức cao mới

Tính đến 4h00 ngày 8/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136,2 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 8/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 8/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
138,6140,6
+500+500
Tập đoàn DOJI
138,6140,6
+500+500
Mi Hồng
139,6140,6
+500+500
PNJ
138,6
140,6
+500+500
Bảo Tín Minh Châu
138,6
140,6
+500+500
Phú Quý138140,6
+500+500
1. DOJI - Cập nhật: 8/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ138,600 ▲500K140,600 ▲500K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)135,000 ▲500K138,000 ▲500K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ133,800 ▲800K137,300 ▲800K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ133,300 ▲800K136,800 ▲800K
Nguyên liệu 99.99130,800 ▲800K132,800 ▲800K
Nguyên liệu 99.9130,300 ▲800K132,300 ▲800K
2. PNJ - Cập nhật: 8/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9138,600 ▲500K140,600 ▲500K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9135,000 ▲500K138,000 ▲500K
Vàng Kim Bảo 999.9135,000 ▲500K138,000 ▲500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9135,000 ▲500K138,000 ▲500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng135,000 ▲500K138,000 ▲500K
Vàng nữ trang 999.9133,000 ▲1000K135,500 ▲1000K
Vàng nữ trang 999132,860 ▲990K135,360 ▲990K
Vàng nữ trang 9920132,020 ▲1000K134,520 ▲1000K
Vàng nữ trang 99131,750 ▲990K134,250 ▲990K
Vàng 916 (22K)121,720 ▲920K124,220 ▲920K
Vàng 750 (18K)93,280 ▼250K101,780 ▲750K
Vàng 680 (16.3K)84,790 ▲680K92,290 ▲680K
Vàng 650 (15.6K)80,730 ▲650K88,230 ▲650K
Vàng 610 (14.6K)75,310 ▲610K82,810 ▲610K
Vàng 585 (14K)71,920 ▲590K79,420 ▲590K
Vàng 416 (10K)49,020 ▲420K56,520 ▲420K
Vàng 375 (9K)43,460 ▲370K50,960 ▲370K
Vàng 333 (8K)37,370 ▲330K44,870 ▲330K
3. SJC - Cập nhật: 8/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138,600 ▲500K140,600 ▲500K
Vàng SJC 5 chỉ138,600 ▲500K140,620 ▲500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ138,600 ▲500K140,630 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ135,000 ▲700K137,700 ▲700K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ135,000 ▲700K137,800 ▲700K
Nữ trang 99,99%132,700 ▲700K135,700 ▲700K
Nữ trang 99%129,356 ▲693K134,356 ▲693K
Nữ trang 68%84,935 ▲476K92,435 ▲476K
Nữ trang 41,7%49,242 ▲292K56,742 ▲292K

Giá vàng thế giới hôm nay 8/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3972,29 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 24,04 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,398 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-07-2025_09_24_pm.jpg

Giá vàng trong nước đang có đợt tăng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong hai ngày đầu tuần, vàng miếng SJC đã tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng. Tính trong 10 ngày, mức tăng lên đến 5,6 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý là vàng trang sức, vàng nhẫn 9999 có tốc độ tăng nhanh hơn cả giá vàng miếng, do đang bước vào mùa cưới làm nhu cầu tăng cao.

Có hai lý do chính giải thích cho đà tăng này. Thứ nhất là kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm hạ lãi suất. Thứ hai là tình trạng bế tắc ngân sách khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.

Những yếu tố này khiến các nhà đầu tư lo ngại và đổ xô mua vàng để bảo vệ tài sản của mình. Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 50% trong năm 2025, phần nào phản ánh sức hút lớn của nó.

Việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu mua vào vàng với khối lượng lớn, cùng với dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ đầu tư vàng, cũng là những nhân tố quan trọng tiếp sức cho giá vàng.

Mặc dù giá vàng đang ở vùng cao kỷ lục, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn lạc quan cho rằng vàng còn có thể tiếp tục tăng giá trong dài hạn. Họ đưa ra dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4000 USD/ounce vào năm 2026.

Tuy nhiên, đi kèm với sự lạc quan là những cảnh báo thận trọng. Sau một chuỗi tăng dài và mạnh, giá vàng hiện đang trong tình trạng quá mua và có thể giảm trong ngắn hạn.

Dự báo trong quý 4/2025, giá vàng có thể bước vào một giai đoạn đi ngang hoặc giảm nhẹ. Vì vậy, các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên thận trọng, có thể cân nhắc chốt lời một phần để quản lý rủi ro, thay vì tiếp tục mua vào ở thời điểm giá đã lên quá cao.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

3 nhóm tài sản lớn tăng mạnh vượt cả giá vàng

3 nhóm tài sản lớn tăng mạnh vượt cả giá vàng

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 7/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

3 nhóm tài sản lớn tăng mạnh vượt cả giá vàng

3 nhóm tài sản lớn tăng mạnh vượt cả giá vàng

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 8/10/2025: Bảng giá vàng SJC BTMC PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới cùng có mức cao mới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO