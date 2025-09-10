Thị trường Giá vàng hôm nay 9/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 9/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ và vàng thế giới tăng vượt đỉnh mới 142,5 triệu và 4030 USD. SJC ra thông tin quan trọng ngay trong ngày.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/10/2025

Cập nhật lúc 4h00 hôm nay 9/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên đỉnh mới so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 7/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 9/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 9/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 9/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,5 142,5

+1900 +1900 Tập đoàn DOJI

140,5 142,5

+1900 +1900 Mi Hồng

141,5 142,5

+1900 +1900 PNJ

140,5

142,5

+1900 +1900 Bảo Tín Minh Châu

140,5

142,5

+1900 +1900

Phú Quý 140 142,5

+2000 +1900

1. DOJI - Cập nhật: 9/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 140,500 ▲1900K 142,500 ▲1900K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 136,300 ▲2000K 139,300 ▲2000K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 136,000 ▲2200K 139,000 ▲2200K Nguyên liệu 99.99 135,800 ▲5000K 137,800 ▲5000K Nguyên liệu 99.9 135,500 ▲5200K 137,500 ▲5200K

2. PNJ - Cập nhật: 9/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 140,500 ▲1900K 142,500 ▲1900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K Vàng Kim Bảo 999.9 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 136,800 ▲1800K 139,800 ▲1800K Vàng nữ trang 999.9 134,200 ▲1200K 137,200 ▲1700K Vàng nữ trang 999 134,060 ▲1200K 137,060 ▲1700K Vàng nữ trang 9920 133,200 ▲1180K 136,200 ▲1680K Vàng nữ trang 99 132,930 ▲1180K 135,930 ▲1680K Vàng 916 (22K) 122,780 ▲1060K 125,780 ▲1560K Vàng 750 (18K) 95,550 ▲2270K 103,050 ▲1270K Vàng 680 (16.3K) 85,950 ▲1160K 93,450 ▲1160K Vàng 650 (15.6K) 81,830 ▲1100K 89,330 ▲1100K Vàng 610 (14.6K) 76,340 ▲1030K 83,840 ▲1030K Vàng 585 (14K) 72,910 ▲990K 80,410 ▲990K Vàng 416 (10K) 49,730 ▲710K 57,230 ▲710K Vàng 375 (9K) 44,100 ▲640K 51,600 ▲640K Vàng 333 (8K) 37,930 ▲560K 45,430 ▲560K

3. SJC - Cập nhật: 9/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140,500 ▲1900K 142,500 ▲1900K Vàng SJC 5 chỉ 140,500 ▲1900K 142,520 ▲1900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140,500 ▲1900K 142,530 ▲1900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136,800 ▲1800K 139,500 ▲1800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136,800 ▲1800K 139,600 ▲1800K Nữ trang 99,99% 134,500 ▲1800K 137,500 ▲1800K Nữ trang 99% 131,138 ▲1782K 136,138 ▲1782K Nữ trang 68% 86,159 ▲1224K 93,659 ▲1224K Nữ trang 41,7% 49,993 ▲750K 57,493 ▲750K

Giá vàng thế giới hôm nay 9/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 9/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4042,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 60,43 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,389 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hiện nay đang có mức tăng rất mạnh và liên tục lập các kỷ lục mới. So với đầu năm, giá vàng miếng trong nước đã tăng khoảng 57 triệu đồng/lượng, tăng trên 65%. Vàng nhẫn trơn cũng tăng mạnh không kém với mức tăng khoảng 54 triệu đồng/lượng, tương đương 63%.

Đà tăng này diễn ra rất nhanh. Chỉ trong ba ngày đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 2,9 triệu đồng/lượng. Nếu nhìn trong khoảng mười ngày, mức tăng tích lũy lên tới 6,4 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân chính là do giá vàng trong nước biến động theo chiều hướng tăng của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng thể hiện đà tăng cực kỳ ấn tượng. Chỉ trong vòng hai ngày, giá vàng thế giới đã lần lượt vượt qua hai mốc quan trọng là 3.900 USD và 4.000 USD/ounce.

Điều đáng nói là mức giá này đã được chạm tới sớm hơn rất nhiều so với dự báo trước đó của các chuyên gia, vốn dự đoán phải đến giữa năm 2026 vàng thế giới mới đạt ngưỡng đó. Sự tăng giá nhanh chóng này cho thấy sức hút của vàng như một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động.

Trước tình hình đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa thông báo một quy định mới về việc mua vàng miếng. Bắt đầu từ sáng ngày 8/10, khách hàng muốn mua vàng miếng SJC sẽ phải đăng ký trước trên website của công ty.

Khi đăng ký, khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin bắt buộc như số căn cước công dân, họ tên, email và địa chỉ nơi cư trú. Giá bán vàng sẽ được tính theo thời điểm khách hàng đến thực hiện giao dịch.

Công ty cũng nêu rõ, nếu thông tin đăng ký có bất kỳ sai lệch nào, họ có quyền từ chối giao dịch.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dù giá vàng liên tục tăng cao, nhưng vẫn có rất đông người dân xếp hàng dài chờ đợi để mua vàng miếng SJC.

Với quy định mới, hình thức xếp hàng và lấy số chờ mua vàng như trước đây sẽ chấm dứt. Từ nay, chỉ những ai đã đăng ký mua vàng trực tuyến thành công mới được đến các chi nhánh hoặc trụ sở quy định để nhận vàng.