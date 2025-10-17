Thị trường Giá vàng hôm nay vượt 4300 USD/ounce khi SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng Giá vàng thế giới hôm nay 17/10 lần đầu vượt 4300 USD/ounce khi SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng, USD giảm và kỳ vọng Fed hạ lãi suất thúc đẩy làn sóng đầu tư vào kim loại quý.

Thị trường quốc tế đang chứng kiến giá vàng tăng mạnh chưa từng có. Trong phiên giao dịch ngày 16/10, giá vàng thế giới lần đầu vượt mốc 4300 USD/ounce, đạt mức cao kỷ lục 4342,03 USD/ounce.

Giá vàng thế giới (XAU/USD) tăng 2,62% tương đương tăng 110,8 USD/Ounce trong 24 giờ qua. Theo tỷ giá USD/VND Vietcombank, giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 137,9 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.

Giữa bối cảnh giá vàng đang ở vùng cao kỷ lục, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục mua ròng. Trong phiên gần nhất, SPDR bổ sung thêm 1,1 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.022,6 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp kể từ đầu tuần, cho thấy giới đầu tư tổ chức vẫn tin tưởng vào xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý.

Các chuyên gia nhận định, việc SPDR và nhiều quỹ đầu tư lớn quay lại gom hàng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng tăng mạnh năm nay. Bên cạnh đó, lực mua từ các ngân hàng trung ương và xu hướng phi đô la hóa toàn cầu đang tạo nền tảng vững chắc cho vàng.

Giá vàng tiếp tục bứt phá sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell hôm 15/10. Ông Powell cho biết thị trường lao động Mỹ đang trong giai đoạn “tuyển ít, sa thải ít”, dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chậm lại và Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất.

Phát biểu này khiến đồng USD sụt giá mạnh. Chỉ số Dollar Index giảm gần 0,4%, xuống còn 98,67 điểm, mức thấp nhất trong nhiều tuần. Giới đầu tư hiện đặt cược 98% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 và 100% khả năng thêm một lần cắt giảm nữa vào tháng 12.

Ngoài yếu tố tiền tệ, giá vàng còn tăng mạnh do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang xem xét cắt giảm giao dịch thương mại với Trung Quốc, sau khi hai bên liên tục có động thái “ăn miếng trả miếng” như áp thuế và kiểm soát hàng hóa.

Cùng lúc, Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ ba, khiến nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ. Nhà đầu tư toàn cầu lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ, từ đó đổ xô tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Chuyên gia Fawad Razaqzada của City Index nhận định: 'Giá vàng đang tăng dữ dội và chưa có dấu hiệu dừng lại. Căng thẳng Mỹ - Trung càng làm nhà đầu tư muốn nắm giữ vàng để bảo vệ danh mục đầu tư của họ.'

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 58%, mức tăng ấn tượng hiếm thấy trong hơn một thập kỷ. Với khoảng cách chỉ còn 800 USD tới mốc 5000 USD/ounce, giới chuyên gia cho rằng mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục duy trì.

Tuy nhiên, Razaqzada cảnh báo một đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra, khiến các nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn rời bỏ thị trường. Dù vậy, đó cũng là cơ hội cho những người đang chờ “bắt đáy” để nắm giữ vàng dài hạn.