Giá vàng lập đỉnh mới, người dân Nghệ An tranh thủ bán chốt lời

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Người dân tranh thủ bán vàng chốt lời

Giá vàng đến trưa 25/12 đã thiết lập mốc mới với 77,7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thanh Phúc

Đến 11h30 phút ngày 25/12, trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 76,4- 77,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 – 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua; giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại được đẩy lên 62 triệu đồng/lượng mua vào, 63,95 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua (24/12).

Tại Nghệ An, mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng được niêm yết tại các công ty vàng bạc đá quý lớn ở TP. Vinh dao động từ 75,50-75,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 77,5 triệu đồng – 77,7 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với vàng miếng SJC; còn nhẫn vàng trơn lần lượt có giá niêm yết là là 6,380 – 6,410 triệu đồng/chỉ (bán ra) và 6,1-6,2 triệu đồng/chỉ (mua vào). Đây được coi là một “đỉnh cao” mới của giá vàng.

Tại nhiều tiệm vàng, lượng khách đến giao dịch khá đông. Ảnh: Thanh Phúc

Tranh thủ giá vàng tăng cao, nhiều người đã tìm đến các cửa hàng vàng bạc để khảo sát giá, mang vàng đi bán để chốt lời. Sau khi nắm được giá vàng, chị Hoàng Quỳnh Trang (Đội Cung, TP.Vinh) quyết định bán 5 lượng vàng với mức giá 76triệu đồng/lượng.

Chị Trang cho biết, 5 lượng vàng này chị mới mua cách đây vài tháng với giá 65 triệu đồng/lượng, nay, cuối năm, cần vốn để ôm hàng Tết và nhận thấy có lãi cao nên chị quyết định bán. “So với gửi ngân hàng hay đầu tư chứng khoán thì số tiền lãi từ bán vàng cao hơn nhiều. Vừa cần vốn gấp lại vào thời điểm cuối năm, sang tuần tới, bước sang năm 2024, không biết giá vàng sẽ biến động thế nào nên tôi quyết định bán vào thời điểm này”, chị Trang cho biết.

Đa số tranh thủ giá vàng cao bán chốt lời. Ảnh: Thanh Phúc

Theo ghi nhận, tại cửa hàng vàng bạc Kim Thành Huy trên phố Cao Thắng (TP.Vinh), trong những ngày qua, lượng khách đến giao dịch khá đông, đứng kín cả phía trong cửa hàng, đa số khách hàng đều có ý định bán vàng khi giá lên cao. Anh Nguyễn Duy Hoà, một khách hàng đang giao dịch tại quầy vàng cho biết: “Năm trước, tôi có cho người thân mượn 3 cây vàng, họ vừa mới trả lại từ tháng trước. Nay, thấy vàng được giá nên tôi đem bán để đầu tư kinh doanh”.

Khách bán nhiều hơn khách mua. Ảnh: Thanh Phúc

Ở nhiều cơ sở kinh doanh khác, lượng khách đến giao dịch cũng tăng mạnh so với những ngày trước đó. Theo khảo sát tại các cửa hàng vàng cho thấy, lượng khách bán ra nhiều hơn mua vào ở thời điểm này. Đáng chú ý, lượng vàng khách bán tương đối lớn, từ vài chỉ đến hàng chục lượng/giao dịch. Sở dĩ có sự biến động này là do vào thời điểm cuối năm, nhiều người có nhu cầu tiền mặt để "ôm" hàng Tết, trả nợ hoặc đáo hạn các khoản vay, thanh toán các giao dịch..., trong khi giá vàng lên cao nên quyết định bán vàng để sử dụng dòng tiền vào mục đích khác.

Đại diện của thương hiệu Phú Nguyên Hải (Cao Thắng, TP.Vinh) cho biết, lượng khách đến các cửa hàng thuộc hệ thống này tăng đáng kể, thống kê sơ bộ đến khoảng 11h30 ngày 25/12, lượng khách tăng thêm khoảng 30% so với ngày trước đó. Theo chị Nguyễn Kim Thanh, nhân viên cửa hàng cho biết, nguyên nhân khiến lượng khách tới giao dịch tăng cao là do giá vàng tăng nên họ có tâm lý bán chốt lời.

Giá vàng tăng khiến thị trường vàng cuối năm khá sôi động. Ảnh: Thanh Phúc

Trong khi đó, nhiều người lại giữ vàng hoặc đang chờ biến động giá để mua trữ, chờ "đón sóng" mới. “Tôi có 4 lượng vàng cất trữ đã lâu, trước đây dự tính khi nào vàng lên đến 70 triệu đồng/lượng sẽ bán nhưng nay đã trên 77 triệu đồng nên vẫn chần chừ vì không nghĩ vàng tăng cao đến thế. Theo nhiều dự báo, giá vàng sẽ tăng lên 80-90 triệu đồng/lượng trong thời gian tới. Do đó, tôi chưa vội bán vàng dự trữ và cũng đã chuẩn bị một lượng tiền nhàn rỗi để tiếp tục mua”, một khách hàng cho biết.

Thận trọng khi đầu tư vàng

Tính chung cả năm, giá vàng miếng SJC tăng 10,4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, từ 67,4 triệu đồng (ngày 15/1/2023) lên 77 triệu đồng/lượng vào sáng 25/12. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng tương ứng 9,05 triệu đồng/lượng, từ 55,05 triệu đồng/lượng lên 64,1 triệu đồng/lượng.

Cũng có nhiều khách hàng đến tham khảo giá chứ chưa vội bán vàng trong thời điểm này. Ảnh: Thanh Phúc

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tăng do tác động từ giá thế giới thời gian qua tăng cao ở mức hơn 2.000 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD tụt giá. Thứ hai, do bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang khiến vàng được coi là kênh trú ẩn an toàn. Một số ngân hàng, các quỹ đầu tư chuyển sang xu hướng thận trọng hơn sẽ đổ vốn vào vàng.

Giá vàng trong nước tăng trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tiền đồng xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua, thị trường chứng khoán cũng sụt giảm, bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, cuối năm luôn là thời điểm có nhu cầu mua tích trữ vàng lớn.

Theo dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Phúc

Nhiều dự báo cho thấy giá kim loại quý ở thị trường thế giới có thể tiếp tục đà tăng trong 1-2 tháng tới hoặc phá vùng đỉnh lịch sử ở 2.080 USD/ounce. Kim loại quý này sẽ ghi nhận mức giá trung bình 2.175 USD/ounce trong năm 2024. Sau đó, giá sẽ giảm về 2.087 USD/ounce trong năm 2025 và 2.000 USD/ounce trong năm 2026.

Mặc dù nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng nhưng nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo người dân nên tỉnh táo khi đầu tư. Bởi, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 16,5-16,6 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán vàng cũng lên tới 1 triệu/lượng, do vậy rất khó kiếm lời.

Theo các chuyên gia, khi giá vàng tăng cao, người dân nên thận trọng ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Ảnh: CSCC

Do đó, chỉ nên coi vàng là một kênh để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Bởi với các nhà đầu tư Mỹ, ưu tiên hàng đầu vẫn là cổ phiếu, trái phiếu và tài sản. Với lại, giá vàng biến động liên tục, thường xuyên lên nhanh nhưng cũng xuống rất nhanh nên không dành cho những nhà đầu tư không chuyên.