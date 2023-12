Giá vàng lập đỉnh mới, thị trường Nghệ An vẫn vắng lặng

(Baonghean.vn) - Chốt phiên giao dịch ngày 4/12, giá vàng thế giới lên sát 2.140 USD/ounce và giá vàng trong nước lập đỉnh mới với 74,5 triệu đồng/lượng. Sáng 5/12, giá vàng trong nước giảm mạnh so với hôm qua. Giá vàng liên tục biến động, trong khi đó, thị trường vàng ở Nghệ An khá yên ắng.

Đầu tháng 12/2023, giá vàng lập đỉnh mới khi đạt mức 74,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.P

Đầu giờ sáng nay (5/12), từ 6h30 - 9h, tại các cửa hàng vàng bạc ở đường Cao Thắng (thành phố Vinh), giá vàng được niêm yết với mức 72,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74,49 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với vàng miếng SJC; 6,1 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 6,34 triệu đồng/chỉ (bán ra) đối với nhẫn tròn 9999.

Tuy nhiên, đến 9h30, các con số niêm yết được điều chỉnh giảm mạnh, giá vàng tuột mốc 74 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng SJC giảm, hiện niêm yết còn 72,7-73,9 triệu đồng/lượng (hai chiều mua vào – bán ra); Giá vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 61,65-62,25 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng tăng kỷ lục nên chỉ một số khách hàng mua để làm quà cưới. Ảnh: T.P

“Sau chuỗi ngày neo cao, đến 9h30 sáng 5/12, giá vàng đã tuột khỏi mốc 74 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước quay đầu giảm sau khi giá vàng thế giới cũng lao dốc do động thái chốt lời của nhà đầu tư. Hiện giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế xuống còn 2.033 USD/ounce, giảm hơn 100 USD/ounce so với mức đỉnh cao nhất mọi thời đại đạt được hôm 3/12. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương hơn 60 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với giá vàng 24k trong nước và thấp hơn tới gần 14 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng SJC”, ông Quang Huy - quản lý một tiệm vàng ở đường Cao Thắng cho biết.

Mặc dù giá vàng liên tục biến động và có lúc lập đỉnh mới, song ở Nghệ An, thị trường lại rất trầm lắng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Theo quan sát, trong những ngày qua, lượng khách hàng đến giao dịch tại các tiệm vàng khá ít; nhiều tiệm vàng thưa vắng người vào, ra. Ở những tiệm vàng uy tín thì lượng khách đông hơn, nhưng chủ yếu là mua trang sức cưới; tham khảo giá vàng chứ không có những giao dịch lớn.

Giao dịch ở các tiệm vàng thời điểm này khá vắng vẻ. Ảnh: T.P

Có nguồn ngoại tệ con gửi về, sau quy đổi lên đến hơn 1,5 tỷ đồng, nếu như các kỳ trước, bà Trịnh Thị Hòa (Thanh Chương) mua vàng miếng tích trữ, giữ vốn cho con thì kỳ này, bà quyết định gửi ngân hàng.

“Vàng tăng cao quá, mình lại không am hiểu quy luật thị trường nên không dám mạo hiểm. Trong thời điểm này, dù lãi suất thấp nhưng cũng chọn gửi tiết kiệm để an toàn. Chờ khi giá vàng ổn định hơn mới dám mua hoặc chuyển sang mua bất động sản để làm vốn cho con”, bà Hòa cho biết.

Sau khi nắm được thông tin giá vàng tăng cao, lên đến 74,5 triệu đồng/lượng vàng miếng SJC và 6,35 triệu đồng/chỉ nhẫn tròn 9999, ông Hồ Huy Lợi ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) cũng đã nhiều lần trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc tham khảo giá.

Hầu hết khách chỉ đến xem, tham khảo giá. Ảnh: T.P

Theo ông Lợi, sau khi bán được miếng đất được giá vào năm 2021, ông mua vàng cất trữ, thời điểm đó, giá vàng là 57 triệu đồng/lượng, nay nếu bán cũng đã có lãi gần 17 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, ông còn do dự chưa muốn bán vì theo dự báo giá vàng sắp tới sẽ còn tăng mạnh. “Đó là tài sản phòng thân của vợ chồng tôi. Khi có lãi cũng muốn bán nhưng nghe nói giá vàng còn tăng mạnh nên cũng chưa vội”, ông Lợi chia sẻ.

Kinh doanh vàng bạc lâu năm, bà Kim Dung - chủ một hiệu vàng trên đường Lê Lợi (TP.Vinh) cho biết: “Mặc dù giá vàng liên tiếp tăng và có khi lập kỷ lục mới, song riêng tại hệ thống của chúng tôi thì lượng khách không tăng mà còn có chiều hướng giảm".

Ở cả chiều bán ra - mua vào, giao dịch đều trầm lắng. Ảnh: T.P

Nguyên nhân là do giá vàng biến động liên tục nên các nhà đầu tư e ngại, không dám “xuống tiền”, thêm vào đó, thời điểm cuối năm, những hộ kinh doanh, buôn bán đang dồn tiền để trữ hàng Tết. Thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm lên cũng khiến nhiều người có tiền nhàn rỗi quay sang đầu tư đất. Do đó, ở các tiệm cũng chỉ giao dịch nhỏ lẻ, không có những giao dịch lớn ở chiều bán ra.

Ở chiều mua vào cũng chỉ tăng nhẹ, một số người có vàng dự trữ, thấy giá vàng cao nên tranh thủ bán chốt lời, trong khi phần lớn vẫn tin vào dự báo giá vàng sắp tới sẽ còn tăng cao nên không vội bán. Hơn nữa, khác với các thành phố lớn, ở Nghệ An, đa số người mua vàng mang tính tích sản, phòng thân, những người đầu tư vàng thực thụ còn khá ít.

Dự báo từ nay đến quý II/2024, giá vàng còn tiếp tục tăng. Ảnh: T.P