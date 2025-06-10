Thị trường Giá vàng liệu có hạ nhiệt khi bỏ độc quyền vàng miếng? Từ ngày 10/10, việc xóa bỏ độc quyền sản xuất và nhập khẩu vàng miếng được kỳ vọng sẽ giúp giá vàng trong nước hạ nhiệt và tiệm cận giá vàng thế giới

Ngày 10/10 tới, Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi và bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Điểm đáng chú ý nhất của nghị định này là việc xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu dùng để chế tác vàng miếng. Đây được xem là một thay đổi có tính bước ngoặt sau hơn 10 năm thị trường vàng bị siết chặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Theo quy định mới, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp phép cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để được sản xuất vàng miếng.

Mặc dù vậy, đây vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo năng lực tài chính, kỹ thuật và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quản lý. Việc cho phép nhiều đơn vị cùng tham gia được kỳ vọng sẽ gia tăng nguồn cung, góp phần giảm sức nóng trên thị trường và đưa giá vàng về mức hợp lý hơn.

Một điểm mới đáng chú ý khác là mọi giao dịch vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Quy định này nhằm kiểm soát dòng tiền, ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, đồng thời tăng cường tính minh bạch cho thị trường vàng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất vàng miếng còn phải công bố rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, chính sách bảo hành, lưu trữ dữ liệu và kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước để phục vụ công tác giám sát.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ giúp giá vàng trong nước tiệm cận hơn với giá thế giới, đồng thời giảm chênh lệch bất hợp lý giữa hai thị trường. Nếu được triển khai hiệu quả, chính sách này không chỉ giúp bình ổn giá vàng mà còn củng cố niềm tin của người dân, hướng tới một thị trường vàng minh bạch, cạnh tranh và bền vững hơn.