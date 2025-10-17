Thị trường Giá vàng miếng SJC hôm nay 17/10 có nơi bán 190 triệu đồng? Giá vàng trong nước hôm nay 17/10 lập kỷ lục mới khi giá vàng miếng SJC đạt ngưỡng 153 triệu đồng/lượng, còn trên kênh MXH thổi giá lên đến 190 triệu đồng/lượng

Thị trường giá vàng trong nước hôm nay 17/10 tiếp tục chứng kiến làn sóng tăng giá chưa từng có. Tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân xếp hàng dài chờ đến lượt mua, dù nhiều cửa hàng lớn như Bảo Tín Minh Châu hay Doji đã tạm dừng bán do cạn nguồn cung.

Nhu cầu mua quá lớn khiến các thương hiệu phải phát phiếu thứ tự cho khách hàng, mỗi người chỉ được giao dịch một lần trong hai ngày. Không khí sôi động kéo dài từ sáng đến trưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ dù giá vàng đang ở mức kỷ lục.

Tính đến 16h00 chiều 17/10, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng, tăng 5 triệu đồng so với đầu ngày. Giá vàng SJC cũng leo lên 151,5 - 153 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 4,4 và 3,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji tại Hà Nội ghi nhận giá vàng miếng SJC ở mức 151,5 - 153 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Khi các cửa hàng chính thức khan hàng, các hội nhóm mua bán vàng trên mạng lập tức trở nên sôi động. Trên mạng xã hội, hàng loạt tài khoản rao bán vàng SJC và vàng nhẫn với mức giá “khủng” từ 175 - 190 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết của các thương hiệu lớn tới 30 - 40 triệu đồng.

Một số hội nhóm còn rao bán vàng Bảo Tín Minh Châu ở mức 180 - 190 triệu đồng/lượng. Dòng tiền “săn vàng” lan rộng, tạo ra sự chênh lệch giá khổng lồ giữa thị trường chính thức và tự do.

Các chuyên gia cảnh báo, việc mua vàng qua mạng hoặc các kênh không chính thức tiềm ẩn nhiều rủi ro như vàng kém chất lượng, vàng giả hoặc bị lừa đảo. Ngoài ra, giao dịch không rõ nguồn gốc còn có thể dẫn đến rắc rối pháp lý.

Đà tăng của giá vàng trong nước được thúc đẩy mạnh mẽ bởi xu hướng tăng trên thị trường quốc tế. Tại châu Á, giá vàng giao ngay trưa 17/10 đạt 4.321 USD/ounce và đang hướng tới mốc 4.400 USD/ounce.

Theo giới phân tích, vàng đang hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp hạ lãi suất và đồng USD suy yếu. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn, khiến kim loại quý trở thành lựa chọn hấp dẫn cho giới đầu tư.

Ông Jamie Dimon, CEO của JPMorgan cho rằng giá vàng có thể dễ dàng tăng gấp đôi so với mức kỷ lục hiện nay. “Tôi không thường khuyến khích đầu tư vàng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, việc sở hữu một phần vàng trong danh mục là hợp lý. Giá có thể lên tới 5.000 hoặc thậm chí 10.000 USD/ounce,” ông nói.

Bà Marcella Chow, chiến lược gia thị trường tại JP Morgan Asset Management cũng khẳng định các yếu tố cung cầu hiện tại vẫn ủng hộ đà tăng của giá vàng. Theo bà, chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu hơn, cùng nhu cầu mạnh từ các ngân hàng trung ương và người tiêu dùng ở Trung Quốc, Ấn Độ sẽ tiếp tục đẩy giá vàng đi lên trong trung và dài hạn.