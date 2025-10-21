Thị trường Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới. Cụ thể, vàng SJC tăng trung bình 3,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng trung bình 3 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC hôm nay 21/10

Tính đến 10h30 sáng ngày 21/10, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các cửa hàng lớn được điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, đạt kỷ lục 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, báo giá ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng 2 chiều mua - bán.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, niêm yết ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng 2 chiều mua - bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán báo giá ở mức 154,1 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Tập đoàn Phú Quý tăng 3 triệu đồng chiều mua và 3,1 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 153 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Bảng giá vàng miếng SJC - Cập nhật: 21/10/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp Thương hiệu Giá mua vào (VNĐ/chỉ) Giá bán ra (VNĐ/chỉ) SJC - TP. Hồ Chí Minh 153,600 ▲3100K 154,600 ▲3100K SJC - Hà Nội 153,600 ▲3100K 154,600 ▲3100K DOJI 153,600 ▲3100K 154,600 ▲3100K PNJ 153,600 ▲3100K 154,600 ▲3100K Bảo Tín Minh Châu 154,100 ▲3100K 154,600 ▲3100K Phú Quý 153,000 ▲3000K 154,600 ▲3100K

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 21/10

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 9999 được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 1 triệu đồng ở chiều mua và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 153 - 154,6 triệu đồng ở hai chiều mua - bán.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán lên 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Công ty SJC tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 151,1 - 153,3 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. Giá vàng tại đây tiếp tục ở mức cao nhất thị trường, cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác khoảng 6,4-7,2 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC 5,9 triệu đồng/lượng.