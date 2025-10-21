Thứ Ba, 21/10/2025
Thị trường

Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới

Quốc Duẩn 21/10/2025 10:49

Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới. Cụ thể, vàng SJC tăng trung bình 3,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng trung bình 3 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC hôm nay 21/10

Tính đến 10h30 sáng ngày 21/10, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các cửa hàng lớn được điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, đạt kỷ lục 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, báo giá ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng 2 chiều mua - bán.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, niêm yết ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng 2 chiều mua - bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán báo giá ở mức 154,1 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Tập đoàn Phú Quý tăng 3 triệu đồng chiều mua và 3,1 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 153 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Bảng giá vàng miếng SJC - Cập nhật: 21/10/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp
Thương hiệuGiá mua vào (VNĐ/chỉ)Giá bán ra (VNĐ/chỉ)
SJC - TP. Hồ Chí Minh153,600 ▲3100K154,600 ▲3100K
SJC - Hà Nội153,600 ▲3100K154,600 ▲3100K
DOJI153,600 ▲3100K154,600 ▲3100K
PNJ153,600 ▲3100K154,600 ▲3100K
Bảo Tín Minh Châu154,100 ▲3100K154,600 ▲3100K
Phú Quý153,000 ▲3000K154,600 ▲3100K
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 21/10

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 9999 được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 1 triệu đồng ở chiều mua và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 153 - 154,6 triệu đồng ở hai chiều mua - bán.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán lên 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Công ty SJC tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 151,1 - 153,3 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. Giá vàng tại đây tiếp tục ở mức cao nhất thị trường, cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác khoảng 6,4-7,2 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC 5,9 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp
Thương hiệuLoại vàngGiá mua vào (VNĐ/chỉ)Giá bán ra (VNĐ/chỉ)
PNJNhẫn trơn PNJ 999.9151,500 ▲3500K154,500 ▲3500K
PNJVàng Kim Bảo 999.9151,500 ▲3500K154,500 ▲3500K
DOJINhẫn tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng)151,500 ▲2500K154,500 ▲3200K
Bảo Tín Minh ChâuNhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long157,500 ▲2000K160,500 ▲2000K
Bảo Tín Minh ChâuVàng nữ trang 999.9157,500 ▲2000K160,500 ▲2000K
Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9151,600 ▲3100K154,600 ▲3100K
Mi HồngNhẫn 999.9153,000 ▲1000K154,600 ▲600K
Ngọc ThẩmNhẫn 999.9152,000 ▲2500K155,500 ▲500K
Vàng Phú TàiNhẫn tròn trơn 999.9156,000159,000
Kim Ngân PhúcNhẫn ép vỉ 9999154,600157,600

