Giá vàng ngày 21/10: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới
Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Giá vàng SJC và vàng nhẫn có kỷ lục mới. Cụ thể, vàng SJC tăng trung bình 3,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng trung bình 3 triệu đồng
Giá vàng miếng SJC hôm nay 21/10
Tính đến 10h30 sáng ngày 21/10, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các cửa hàng lớn được điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, đạt kỷ lục 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, báo giá ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng 2 chiều mua - bán.
Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, niêm yết ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng 2 chiều mua - bán.
Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán báo giá ở mức 154,1 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.
Tập đoàn Phú Quý tăng 3 triệu đồng chiều mua và 3,1 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 153 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.
|Bảng giá vàng miếng SJC - Cập nhật: 21/10/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp
|Thương hiệu
|Giá mua vào (VNĐ/chỉ)
|Giá bán ra (VNĐ/chỉ)
|SJC - TP. Hồ Chí Minh
|153,600 ▲3100K
|154,600 ▲3100K
|SJC - Hà Nội
|153,600 ▲3100K
|154,600 ▲3100K
|DOJI
|153,600 ▲3100K
|154,600 ▲3100K
|PNJ
|153,600 ▲3100K
|154,600 ▲3100K
|Bảo Tín Minh Châu
|154,100 ▲3100K
|154,600 ▲3100K
|Phú Quý
|153,000 ▲3000K
|154,600 ▲3100K
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 21/10
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 9999 được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 1 triệu đồng ở chiều mua và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 153 - 154,6 triệu đồng ở hai chiều mua - bán.
Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán lên 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.
Công ty SJC tăng 3,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 151,1 - 153,3 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.
Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. Giá vàng tại đây tiếp tục ở mức cao nhất thị trường, cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác khoảng 6,4-7,2 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC 5,9 triệu đồng/lượng.
|Bảng giá vàng nhẫn - Cập nhật: 21/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp
|Thương hiệu
|Loại vàng
|Giá mua vào (VNĐ/chỉ)
|Giá bán ra (VNĐ/chỉ)
|PNJ
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|151,500 ▲3500K
|154,500 ▲3500K
|PNJ
|Vàng Kim Bảo 999.9
|151,500 ▲3500K
|154,500 ▲3500K
|DOJI
|Nhẫn tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng)
|151,500 ▲2500K
|154,500 ▲3200K
|Bảo Tín Minh Châu
|Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long
|157,500 ▲2000K
|160,500 ▲2000K
|Bảo Tín Minh Châu
|Vàng nữ trang 999.9
|157,500 ▲2000K
|160,500 ▲2000K
|Phú Quý
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|151,600 ▲3100K
|154,600 ▲3100K
|Mi Hồng
|Nhẫn 999.9
|153,000 ▲1000K
|154,600 ▲600K
|Ngọc Thẩm
|Nhẫn 999.9
|152,000 ▲2500K
|155,500 ▲500K
|Vàng Phú Tài
|Nhẫn tròn trơn 999.9
|156,000
|159,000
|Kim Ngân Phúc
|Nhẫn ép vỉ 9999
|154,600
|157,600